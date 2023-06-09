Суд Мадрида удовлетворил иск «Реала», «Барсы» и «Атлетика», признав незаконным соглашение Ла Лиги с CVC. Лига уверяет, что сделка в силе, а формальный вопрос решен

Мадридский суд первой инстанции признал незаконным соглашение Ла Лиги с CVC.

Суд таким образом удовлетворил иск « », «Барселоны» и « », признав соглашение, вынесенное на голосование на внеочередной Генассамблее Ла Лиги 12 августа 2021 года, недействительным.

Согласно постановлению, на этой ассамблее «были нарушены правила проведения собрания и на голосование была поставлена очень крупная сделка без предоставления всей информации, необходимой для понимания и оценки ее масштабов».

Судья постановил, что Ла Лига «должна выполнить действия для соблюдения правовых последствий, вытекающих из недействительности соглашения».

Несмотря на решение суда, Ла Лига уверяет, что оно не повлияет на сделку с CVC. Речь шла лишь о формальном вопросе, который был связан с условиями созыва ассамблеи. И этот вопрос, по словам лиги, уже исправлен.

В 2021 году Ла Лига утвердила – при том, что два клуба голосовали против – соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 млрд евро взамен на около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет.

90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов.

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