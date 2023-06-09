Суд Мадрида удовлетворил иск «Реала», «Барсы» и «Атлетика», признав незаконным соглашение Ла Лиги с CVC. Лига уверяет, что сделка в силе, а формальный вопрос решен

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Футбол

Мадридский суд первой инстанции признал незаконным соглашение Ла Лиги с CVC.

Суд таким образом удовлетворил иск «Реала», «Барселоны» и «Атлетика», признав соглашение, вынесенное на голосование на внеочередной Генассамблее Ла Лиги 12 августа 2021 года, недействительным.

Согласно постановлению, на этой ассамблее «были нарушены правила проведения собрания и на голосование была поставлена очень крупная сделка без предоставления всей информации, необходимой для понимания и оценки ее масштабов».

Судья постановил, что Ла Лига «должна выполнить действия для соблюдения правовых последствий, вытекающих из недействительности соглашения».

Несмотря на решение суда, Ла Лига уверяет, что оно не повлияет на сделку с CVC. Речь шла лишь о формальном вопросе, который был связан с условиями созыва ассамблеи. И этот вопрос, по словам лиги, уже исправлен.

В 2021 году Ла Лига утвердила – при том, что два клуба голосовали против – соглашение с CVC, по которому инвестиционный фонд заплатил лиге почти 2 млрд евро взамен на около 11% ТВ-прав на турнир на следующие 50 лет.

90% от суммы предназначалось 39 из 42 клубов первого и второго дивизионов. Эти деньги должны использоваться, в частности, для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

10 комментариев

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wodziegg
Теперь то хоть Тебаса посадят?
+18
-3
+15
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Ansu Fati
Есть хоть 1 суд, где Тебас выиграл? Полнейший 🤡
+13
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gold wayt
"для улучшения инфраструктуры и цифровизации клубов"
Но на систему автоматического фиксации гола у нас денег нет. Эта "тварь" не просто так убрал эту систему. Что-то мутит. Когда у него там срок? Да хоть не должности, не принципиально.
+9
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+9
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Sss Qqq
Комично получается что тебас говорит тратить деньги на инфраструктуру клубов, а не куда клуб хочет при этом не может уже 4 год подряд (!) ввести систему автоматического определения гола, когда во всех топ лигах это уже давно имеется
+2
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Alon Raven
Испанское национальное телевидение платит Реалу и Барсе на двоих под 150млн в год за Ла Лигу. Общие ТВ права вдвое больше. 11% от ТВ-прав, это 16.5млн. За 50 лет с учётом возрастающей популярности получаем где-то половину всех уплоченых денег. Хотя остальные клубы отнюдь получают не половину всех денег за ТВ-права. Реал и Барса, конечно, получают больше всех, но тем не менее. Допустим у Реала и Барсы на двоих 15% всех телеправ. Тогда 11% будет равняться 110млн в год. То есть за 50 лет выходит 5.5млрд. 2млрд умножаем на 3% годовых (грабительский процент при таких займах, да ещё и в Европе) и на 50 лет - итого 3млрд. То есть взять деньги в банке было бы выгоднее, чем у CVC. А ведь надо ещё учесть инфляцию и постепенное удорожание ТВ-прав на весь спорт. Даже если взять минимальную ставку инфляции в ~2%, то выходит ещё где-то 1млрд - при том что у банка нет влияния инфляции, она наоборот позволяет "легче" гасить кредит. По итогу потеря легко переваливает за 2млрд. Так что клубы, которые хорошо так финансируются через ТВ-права, а не контрактами спонсоров, теряют очень много, а остальные не сильно теряют. Для большинства клубов ТВ-контракт от лиги не очень много влияния оказывает, а вот ослабить оппонента им очень выгодно.. Вот и поддержали Тебаса, который явно получил хороший откат.
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Link 5?5?
Ответ Фёдор Кузнецов
Если Тебас промадридский, как нас убеждают, то почему Реал с ним судится
Он фанат Мадрида, но это не значит что он согласен с Пересом. Отрицать то что он про мадридский, когда отменяются чистые красные карточки, и из-за того что Барселоне очевидные голы не засчитывают выигрываются чемпионства
+1
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Фёдор Кузнецов
Если Тебас промадридский, как нас убеждают, то почему Реал с ним судится
+3
-3
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Dinar Ibragimov
Сколько еще раз Тебас должен накосячить, чтобы его наконец выкинули с должности? Неужели вышестоящим органам наплевать на такой бардак в лиге?
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Raul Bloodworth
Пускай Тебас в Басманный подаст
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Hans Castorp
С Тебасом во главе отставание Ла Лиги от АПЛ очень скоро превратиться в пропасть , по степени мутности он уступает только лишь Чеферину, хотя не факт что Тебас его бы не переплюнул если бы получил себе такого же богатого арабского папика как чефирь
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