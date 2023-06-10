Федерико Вальверде о Месси в «Интер Майами»: «Мы должны уважать его, восхищаться им, где бы он ни был»

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Федерико Вальверде Интер Майами Футбол

Федерико Вальверде прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси – это Месси, мы знаем все, что он дал миру футбола, что он дает за пределами поля. Что он представляет не только для нас, футболистов, но и для любого человека в мире спорта.

Месси представляет футбол, поэтому мы должны уважать его, восхищаться им, где бы он ни был. И поддерживать его», – сказал уругвайский хавбек «Реала».

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21 комментарий

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VERBLYUD
Уругваец и игрок Реала восхищается Месси! Вот это Величие!
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TinTin
Где то загрустил один португалец
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VERBLYUD
Ответ Амин Чич
Даже в ковидный год когда Месси получил ЗМ в своей речи он признал, что Лева должен был взять, но Месси это имя нарицательное, и не дать ему значит потерять почти 64 миллиона школьников интерес к футболу, пошли бы суициды в Азии, Океании и т.д.
Что ты несешь? За ковидный год ЗМ не вручали, Месси взял следующий ЗМ, который полностью заслуживал!
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VERBLYUD
Ответ Амин Чич
Чем? пол сезона в псж!?
За игру в сборной и Барселоне!
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Леван Мкртчян
Ответ Амин Чич
Даже в ковидный год когда Месси получил ЗМ в своей речи он признал, что Лева должен был взять, но Месси это имя нарицательное, и не дать ему значит потерять почти 64 миллиона школьников интерес к футболу, пошли бы суициды в Азии, Океании и т.д.
Среди школьников с iq золотых рыбок, Криштиану намного популярнее . Этот факт невозможно опровергнуть, зайдя на любую ветку( что в соцсетях, что на спортивных ресурсах) с обсуждением боголикого португальца .
Так что не стоит приписывать ’достижения’ португальца’ другим игрокам.
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VERBLYUD
Ответ Амин Чич
пол сезоня ?
С января по октябрь 2021 года. Именно за этот период и вручали ЗМ-2021.
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Раиль Гайнетдинов
Уважуха 👍🏻
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Tristan...
«Месси - величайший футболист, когда либо выходивший на поле Сантьяго Бернабеу» - сказал уругвайский полузащитник мадридского Реала...
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Tristan...
Ответ Амин Чич
Дани Алвеш Роббен Рибери Буффон Нойер Лам Иньеста Хави это тот минимум которые по праву заслуживали ЗМ которые принадлежат Месси
🤣🤣🤣
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Леван Мкртчян
Ответ Ник Ник
Ну что за День!))) после ЧМ Модрич и Кросс серенады пели. Теперь Бэйл и Вальверде....ну этим всем игрокам явно не ясен футбол и его красота.. , местные кулес сейчас быстро объяснят за пешехода 😁😁
Вы точно имели ввиду кулес, а не других болельщиков одного столичного клуба?)
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бек саидов
У Феде будут проблемы в реале. Перес напоминает ему, что это танцором надо восхищаться, а не месси
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Val Smith
Ответ TinTin
Где то загрустил один португалец
Главное что он в ваших умах и сердцах 24/7
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G.H.O.S.T.
Ответ Ник Ник
Ну что за День!))) после ЧМ Модрич и Кросс серенады пели. Теперь Бэйл и Вальверде....ну этим всем игрокам явно не ясен футбол и его красота.. , местные кулес сейчас быстро объяснят за пешехода 😁😁
Никто не обязан любить Месси. Восхищаться им и отдавать дань уважения могут как собственные фанаты, так и фанаты противников, ровно как и сами противники, что мы и читаем в новостях. Они сами решили его похвалить. И за это им респект.
Но, не нужно всем навязывать любовь к нему.
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