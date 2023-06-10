Федерико Вальверде о Месси в «Интер Майами»: «Мы должны уважать его, восхищаться им, где бы он ни был»
Федерико Вальверде прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Месси – это Месси, мы знаем все, что он дал миру футбола, что он дает за пределами поля. Что он представляет не только для нас, футболистов, но и для любого человека в мире спорта.
Месси представляет футбол, поэтому мы должны уважать его, восхищаться им, где бы он ни был. И поддерживать его», – сказал уругвайский хавбек «Реала».
Так что не стоит приписывать ’достижения’ португальца’ другим игрокам.
Но, не нужно всем навязывать любовь к нему.