Федерико Вальверде о Месси в «Интер Майами»: «Мы должны уважать его, восхищаться им, где бы он ни был»

Федерико Вальверде прокомментировал переход Лионеля Месси в «Интер Майами».

« – это Месси, мы знаем все, что он дал миру футбола, что он дает за пределами поля. Что он представляет не только для нас, футболистов, но и для любого человека в мире спорта.

Месси представляет футбол, поэтому мы должны уважать его, восхищаться им, где бы он ни был. И поддерживать его», – сказал уругвайский хавбек « ».