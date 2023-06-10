Бэйл назвал Месси лучшим игроком, когда-либо выигрывавшим ЛЧ
Гарет Бэйл высоко отозвался о Лионеле Месси.
– Кого считаешь лучшим игроком, когда-либо выигрывавшим Лигу чемпионов?
– Месси, – ответил валлийский экс-хавбек «Реала».
Гарет Бэйл высоко отозвался о Лионеле Месси.
– Кого считаешь лучшим игроком, когда-либо выигрывавшим Лигу чемпионов?
– Месси, – ответил валлийский экс-хавбек «Реала».
ну а если без шуток - все проф футболисты и тренеры всё понимают. кто есть кто.
Конечно, ЛЧ - это не тот турнир, который определяет лучших игроков, но у Лео даже тут все супер, и это учитывая то, что Лионель не европеец!
А по голам в плей-офф (с 1/4, если быть точнее) опережает ближайшего преследователя на 22 мяча)
Вот, собственно, цифры.
Роналду:
1/4 - 25 голов
1/2 - 13 голов
Финал - 4 гола
Месси:
1/4 - 12 голов
1/2 - 6 голов
Финал - 2 гола
Но Месси выигрывал ЧМ и это ставит его выше.
А то, что Роналду в конечном итоге обошёл Месси за счёт голов из офсайдов - это норм?
Рауль и Карвахаль тоже видимо завидуют