Бэйл назвал Месси лучшим игроком, когда-либо выигрывавшим ЛЧ

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Интер Майами Футбол

Гарет Бэйл высоко отозвался о Лионеле Месси.

– Кого считаешь лучшим игроком, когда-либо выигрывавшим Лигу чемпионов?

– Месси, – ответил валлийский экс-хавбек «Реала».

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88 комментариев

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atomio
ну и по традиции: еще один бывший игрок барселоны и аргентинец по национальности высказался!

ну а если без шуток - все проф футболисты и тренеры всё понимают. кто есть кто.
+91
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+74
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AnMe
Взрыв Ж через 3..2…
+54
-12
+42
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BarsaMaks
У кого-то будет бомбить)
+39
-11
+28
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b_arfa
Месси лучший игрок в истории ЛЧ
+37
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VERBLYUD
Месси в ЛЧ очень недооценен. Никогда не опускался до уровня ЛЕ, 19 сезонов подряд играл только в ЛЧ, всегда выходил в плей-офф, 4 раза побеждал, много раз доходил до полуфинала, результативных действий больше, чем матчей, больше всех раз становился МВП матча...
Конечно, ЛЧ - это не тот турнир, который определяет лучших игроков, но у Лео даже тут все супер, и это учитывая то, что Лионель не европеец!
+25
-11
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EL BICHO
Я не пойму, чего так радуется паства аргентинского гоата, Бэйлу в начале ролика просто поставили условие не упоминать бывших партнёров) А по факту, Роналду - король ЛЧ. Лучший бомбардир и ассистент турнира в истории. Рекордные 7 раз становился лучшим бомбардиром ЛЧ.
А по голам в плей-офф (с 1/4, если быть точнее) опережает ближайшего преследователя на 22 мяча)
Вот, собственно, цифры.
Роналду:
1/4 - 25 голов
1/2 - 13 голов
Финал - 4 гола
Месси:
1/4 - 12 голов
1/2 - 6 голов
Финал - 2 гола
+25
-14
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ b_arfa
Месси лучший игрок в истории ЛЧ
в истории футбола
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Месси в ЛЧ очень недооценен. Никогда не опускался до уровня ЛЕ, 19 сезонов подряд играл только в ЛЧ, всегда выходил в плей-офф, 4 раза побеждал, много раз доходил до полуфинала, результативных действий больше, чем матчей, больше всех раз становился МВП матча... Конечно, ЛЧ - это не тот турнир, который определяет лучших игроков, но у Лео даже тут все супер, и это учитывая то, что Лионель не европеец!
У Месси 4 ЛЧ + 1 ЧМ. Ну никак не могут 5 ЛЧ перевесить вот это))) Даже 1 ЧМ + 1 ЛЧ считается крутыми достижением в карьере футболиста. У Месси мощнейший набор, чем у кого либо, у него не 1 и даже не каких-то 2 ЛЧ.
+13
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Берендей Ватрушкин
Как же много некрасивых! Просто эпидемия
+7
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Alex Mc
Лео величайший, спору нет
+12
-6
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AnMe
Ответ Budabuda
Комментарий удален модератором
И не только. Там уже целая армия собралась.
+10
-4
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Мохнатый55
Ответ Arrahmano Matcyev
По твоему,Месси виноват в том что Барса пропускала 4-8 голов?
Конечно, виноват. Вратарь из Месси просто отвратительного уровня.
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benjamin92
Ещё один записан в тетрадь смерти Роналду
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Iamliam
Ответ b_arfa
Месси лучший игрок в истории ЛЧ
На самом деле ЛЧ считается турниром Роналду, больше голов в плейофф и в целом больше голов, больше побед(5 против 4 у Месси)
Но Месси выигрывал ЧМ и это ставит его выше.
+7
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Andrey Ashhabadskiy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт!
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Arrahmano Matcyev
Ответ Xabi Alonso78
Поржал. мессе последний раз играл в ЛЧ - в 2015. Дальше его в одну калитку имели Атлетико, Юве, Рома и т д
По твоему,Месси виноват в том что Барса пропускала 4-8 голов?
+7
-3
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Экспертное мнение
Ответ EL BICHO
понятия не имею, но знаю одно: Роналду в ЛЧ: 1/4 - 25 голов 1/2 - 13 голов Финал - 4 гола Месси в ЛЧ: 1/4 - 12 голов 1/2 - 6 голов Финал - 2 гола
Личные встречи упомянуть забыл, там как правило Роналду с самого лучшего места на поле наблюдал за сольными проходами Месси. Все победы Рона в ЛЧ были когда он не встречался по пути с Месси. В АПЛ, где нет Месси - у Роналду 3 победы подряд, пришел в Ла Лигу - 2 победы за 9 лет. На Евро тоже самое - лучший бомбардир, на мире смотрит за великолепным Месси. В общем, Роналду хорош там, где нет Месси или когда не встречается с ним лично.
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Пирс Морган
Ничего необычного не сказал
+4
-1
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AF007
По-моему, лет через 20, сидя под пледом в кресле-качалке, даже сам гелевый признает, что на фоне Месси он был всего лишь неплохим бомбардиром
+11
-8
+3
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kos.vohrt
Какой некрасивый Бэйл..
+3
-1
+2
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Iamliam
Вызывайте взвод пожарных, сейчас как начнется!))
+3
-1
+2
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Jere
Ну если сам обормот Бэйл сказал, то всё, истина безоговорочная
+2
0
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2vdhrvmmzf
Ещё один нож в спину от бывшего партнёра Роналду
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0
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Tristan...
Ответ EL BICHO
Насколько я помню, пенальти в ЛЧ и Роналду, и Месси забили равное количество, а именно по 16. А сезон 16/17 действительно показателен. Месси - 11 голов, из них 10 на групповом этапе, 1 гол в плей-офф. Роналду - 12 голов, 10 в плей-офф)
Не все из 16 были левыми.
А то, что Роналду в конечном итоге обошёл Месси за счёт голов из офсайдов - это норм?
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gPk
Ответ Bishkek Reds
Бейл с его агентом всегда завидовали Роналду. Помню когда его в 2014 покупали за более 110 млн евро, пиар-компания Бейла запустила такой лозунг "Реал купил Бейла на замену Роналду". Роналду тогда было 29 лет. Агенты Бейла и сам Бейл думал, что скоро Бейл его вытеснит из звёздного пика. Но, именно с 2014 по 2018 Рон показал свои выдающиеся результаты, а Бейл играл на вторых ролях:) Понимаю его расстройство и бомбёжку.
Назвать лучшего игрока - лучшим - это значит завидовать Роналду)))
Рауль и Карвахаль тоже видимо завидуют
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