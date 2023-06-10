Стыковой матч «Факел» – «Енисей» проходит без ВАР. Иванов назначил пенальти на 9-й минуте

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Факел Николай Марков Евгений Марков Сергей Сергеевич Иванов видеоповторы Футбол

Стыковой матч «Факел» – «Енисей» проходит без ВАР по техническим причинам.

Об этом сообщили в РФС перед матчем.

Примечательно, что уже на 9-й минуте главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти.

Форвард воронежцев Евгений Марков упал в чужой штрафной после контакта с защитником «Енисея» Николаем Марковым, и судья показал на точку. «Факел» реализовал 11-метровый.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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8 комментариев

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samarskij-kuzmich
Ответ Serge Vendino
Левый пеналь. Интересно, по каким причинам ВАР не смог работать
Вы что не знакомы с т.н. "протоколом ВАР"? ВАР не резиновый, его на все матчи не хватает, когда в один день так много матчей, как сегодня )) А если серьёзно, то бред конечно, учитывая, что т.н. "ВАР" это обычная ТВ-трансляция от Матча.
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Pelerin
Серëжа Иванов. Как всегда...
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Андрей Андреев
Могу, конечно, ошибаться, но по-моему это не пенальти
+8
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.ru
насчёт Енисея не знаю... но Иванову в вышке точно делать нечего
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Serge Vendino
Левый пеналь. Интересно, по каким причинам ВАР не смог работать
+6
0
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PuliyLV Rus
Судья сломал игру, пенальти там не было, видно страхуются один мяч это очень опасно, доп время и там 50 на 50. Дал 2 мяча фору Факелу. Игра Факела на отбой противно смотреть.
+2
0
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BET3P
Кража сезона.
Шах и мат.
+1
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