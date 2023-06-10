Стыковой матч «Факел» – «Енисей» проходит без ВАР. Иванов назначил пенальти на 9-й минуте
Стыковой матч «Факел» – «Енисей» проходит без ВАР по техническим причинам.
Об этом сообщили в РФС перед матчем.
Примечательно, что уже на 9-й минуте главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти.
Форвард воронежцев Евгений Марков упал в чужой штрафной после контакта с защитником «Енисея» Николаем Марковым, и судья показал на точку. «Факел» реализовал 11-метровый.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Шах и мат.