Стыковой матч «Факел» – «Енисей» проходит без ВАР. Иванов назначил пенальти на 9-й минуте

Стыковой матч «Факел» – «Енисей» проходит без ВАР по техническим причинам.

Об этом сообщили в РФС перед матчем.

Примечательно, что уже на 9-й минуте главный арбитр назначил пенальти.

Форвард воронежцев упал в чужой штрафной после контакта с защитником «Енисея» Николаем Марковым, и судья показал на точку. « » реализовал 11-метровый.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.