Лайнсмен Усачев получил травму колена в матче «Факел» – «Енисей», проходившем без ВАР. Его заменил резервный арбитр Чистяков

Теги премьер-лига Россия травмы судьи Первая лига Енисей Факел Сергей Сергеевич Иванов Роман Усачев Артем Чистяков Футбол

Судья получил травму в стыковом матче за место в Мир РПЛ «Факел» – «Енисей».

Ассистент главного арбитра Роман Усачев был заменен на 77‑й минуте ответной игры между «Факелом» и «Енисеем» (2:0, первый матч – 1:0).

Усачев получил повреждение колена и упал на газон. Врачи несколько минут оказывали помощь судье, который не мог наступить на ногу.

В итоге Усачева на бровке заменил резервный арбитр матча Артем Чистяков.

Отметим, что игра проходила без системы ВАР.  Уже на 9-й минуте главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти – в ворота «Енисея».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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4 комментария

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mahurat
Судя по заголовку, есть какая-то причинно-следственная связь между ВАРом и коленом. Неужели что-то накопали?
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Лёха/64
Коленная чашечка вылетела у него ,у меня аж мурашки побежали от этого. Здоровья ему. Хотя восстановление займет долгое время теперь
+4
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+4
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zbumer
Выпавшая чашечка смотрится жутко, здоровья
+3
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blaugrano
Был бы ВАР - такой травмы не случилось бы?
+2
0
+2
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