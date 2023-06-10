Лайнсмен Усачев получил травму колена в матче «Факел» – «Енисей», проходившем без ВАР. Его заменил резервный арбитр Чистяков

Судья получил травму в стыковом матче за место в Мир РПЛ «Факел» – «Енисей».

Ассистент главного арбитра был заменен на 77‑й минуте ответной игры между « » и « » (2:0, первый матч – 1:0).

Усачев получил повреждение колена и упал на газон. Врачи несколько минут оказывали помощь судье, который не мог наступить на ногу.

В итоге Усачева на бровке заменил резервный арбитр матча Артем Чистяков.

Отметим, что игра проходила без системы ВАР. Уже на 9-й минуте главный арбитр назначил пенальти – в ворота «Енисея».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.