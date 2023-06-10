Лайнсмен Усачев получил травму колена в матче «Факел» – «Енисей», проходившем без ВАР. Его заменил резервный арбитр Чистяков
Судья получил травму в стыковом матче за место в Мир РПЛ «Факел» – «Енисей».
Ассистент главного арбитра Роман Усачев был заменен на 77‑й минуте ответной игры между «Факелом» и «Енисеем» (2:0, первый матч – 1:0).
Усачев получил повреждение колена и упал на газон. Врачи несколько минут оказывали помощь судье, который не мог наступить на ногу.
В итоге Усачева на бровке заменил резервный арбитр матча Артем Чистяков.
Отметим, что игра проходила без системы ВАР. Уже на 9-й минуте главный арбитр Сергей Иванов назначил пенальти – в ворота «Енисея».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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