Илкай Гюндоган: «Сон – святое, сплю 8-10 часов. Ем мясо на пару, мало углеводов. И донер-кебаб далековато от меня в Манчестере»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Илкай Гюндоган ЗОЖ Здоровье Питание Футбол

Илкай Гюндоган раскрыл секрет успеха – дело в правильном питании и сне.

– Вы выступаете на самом высоком уровне уже много лет. Расскажите, пожалуйста, свой рецепт успеха.

– Есть много разных вещей. Для меня сон – это святое. Я сплю от 8 до 10 часов и полностью восстанавливаюсь.

Конечно, с тех пор, как родился сын, я сплю меньше. Но я очень благодарен жене, потому что она почти всегда встает ночью и заботится о малыше.

Зато днем ​​он со мной – когда он мне улыбается, все заботы и проблемы действительно забываются. Мне никогда не удавалось отключиться от футбола и забыть обо всем вокруг так, как я могу делать это сейчас, когда играю с сыном.

– Какую роль играет ваш рацион?

– Я забочусь о себе как только могу. Употребляю как можно меньше углеводов. Ем мясо на пару. И не слишком много, но и не слишком мало приемов пищи в течение дня.

Иногда я не могу совсем уж обходиться без сладкого, но, по крайней мере, сейчас сладостей значительно меньше, чем это было в подростковом возрасте, когда я ел почти все подряд.

Кроме того, мой организм сильно выигрывает от того, что вкуснейший донер-кебаб из Германии здесь далековато от меня, – сказал смеясь 32-летний немецкий полузащитник «Манчестер Сити».

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36 комментариев

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КристинаИнстаграммовна
А мне донер доставляют на дом- прокомментировал Азар.
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Сижу на факсах Барселоны
Хороший сон - залог нормальной жизни
+28
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Cruel Snake
Скажите адрес Гюндогана, продавцам донер-кебаб, они тут же откроются у него в районе
+21
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Дмитрий Иванов
Надо было Сона из ТТХ отметить в хэштегах по приколу
+8
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Пирс Морган
Азар: "Что за бред я только что услышал? Рядом всегда же есть Бургер Кинг"
+7
-1
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Deathember
Ответ tampa-bay
Зато мало живешь, мало прибываешь на еву, ведь сон это как временно умереть. Например когда человеку 60 лет, на самом деле ему не 60. 20-25 лет жизни уходит на временную смерть, итого он прожил около 40 лет
хрень не неси
+6
-1
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Seoul Candy
Ответ Пирс Морган
Азар: "Что за бред я только что услышал? Рядом всегда же есть Бургер Кинг"
Азар фанат мака, он не предаст их ради какого то бургер Кинг
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Uragan Boy
мне бы такой сон в 8-10 часов
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ansdv
При чем тут Сон Хын Мин?
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Glukinho
Ответ КристинаИнстаграммовна
А мне донер доставляют на дом- прокомментировал Азар.
он его сам делает
+3
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Los Galácticos
Гюндоган в полной гармонии с собой, поэтому и играет так классно сейчас.
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ShamilK
Ответ Михо
Гюндоган за последние 2-3 года даже лучше стал, до этого был просто хороший игрок, даже не всегда основа сборной, сейчас однозначно мировой топ
Действительно топом и одним из лучших он стал еще при Клоппе. Просто разрывал весь центр в сезоне 2012-2013, когда уничтожил Алонсо с Хедирой. Потом Баварию летом 2013 чуть ли не в одиночку разорвал. Он получил травму спины и пропустил больше года, помню, что он чуть ли не 100 кг весил после той травмы. В Сити он на самом деле лишь набрал свою былую форму. Илкай 2013 года - это абсолютный топ
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Toni_Montana
Сон - это основа здорового образа жизни.
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андрей кольцов
Ответ tampa-bay
Зато мало живешь, мало прибываешь на еву, ведь сон это как временно умереть. Например когда человеку 60 лет, на самом деле ему не 60. 20-25 лет жизни уходит на временную смерть, итого он прожил около 40 лет
Я по такому принт живу. Стараюсь намного больше бодрствовать. Встаю всегда рано, даже в выходные. Нравится мне жить и жизнь видеть
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Andrey Ashhabadskiy
Переходи в Ташкентский Пахтакор или бакинский Нефтчи, с донером проблем вообще не будет!)
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Биллибоб
Сон - хороший партнёр для Кейна
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Beloded2007
"Корень васаби, икра альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы для меня - святое", - добавил Гюндоган.
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Tristan...
Сон, конечно, крутой футболист, но чтоб был Святым, да ещё и для Гюндогана...
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Андрей Андреев
Сон - представитель страны утренней свежести
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андрей кольцов
Ответ tampa-bay
Ради одного постоянного клиента? Вряд ли
Хорошая реклама, однако
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tampa-bay
Ответ Cruel Snake
Скажите адрес Гюндогана, продавцам донер-кебаб, они тут же откроются у него в районе
Ради одного постоянного клиента? Вряд ли
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MSD-DenCheeck
Ответ tampa-bay
Зато мало живешь, мало прибываешь на еву, ведь сон это как временно умереть. Например когда человеку 60 лет, на самом деле ему не 60. 20-25 лет жизни уходит на временную смерть, итого он прожил около 40 лет
твой ответ слишком философский для аудитории спортса)
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tampa-bay
Ответ андрей кольцов
Я по такому принт живу. Стараюсь намного больше бодрствовать. Встаю всегда рано, даже в выходные. Нравится мне жить и жизнь видеть
Красавчик, хоть один адекватный👍
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Евгений - 79
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Хороший сон - залог нормальной жизни
Банальная фраза залог некоторого количества плюсиков.
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TinTin
Сон - святое, а Хын Мын забыл?
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