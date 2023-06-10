Илкай Гюндоган: «Сон – святое, сплю 8-10 часов. Ем мясо на пару, мало углеводов. И донер-кебаб далековато от меня в Манчестере»

Илкай Гюндоган раскрыл секрет успеха – дело в правильном питании и сне.

– Вы выступаете на самом высоком уровне уже много лет. Расскажите, пожалуйста, свой рецепт успеха.

– Есть много разных вещей. Для меня сон – это святое. Я сплю от 8 до 10 часов и полностью восстанавливаюсь.

Конечно, с тех пор, как родился сын, я сплю меньше. Но я очень благодарен жене, потому что она почти всегда встает ночью и заботится о малыше.

Зато днем ​​он со мной – когда он мне улыбается, все заботы и проблемы действительно забываются. Мне никогда не удавалось отключиться от футбола и забыть обо всем вокруг так, как я могу делать это сейчас, когда играю с сыном.

– Какую роль играет ваш рацион?

– Я забочусь о себе как только могу. Употребляю как можно меньше углеводов. Ем мясо на пару. И не слишком много, но и не слишком мало приемов пищи в течение дня.

Иногда я не могу совсем уж обходиться без сладкого, но, по крайней мере, сейчас сладостей значительно меньше, чем это было в подростковом возрасте, когда я ел почти все подряд.

Кроме того, мой организм сильно выигрывает от того, что вкуснейший донер-кебаб из Германии здесь далековато от меня, – сказал смеясь 32-летний немецкий полузащитник « ».