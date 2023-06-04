Пеп Гвардиола: «Гюндоган провел исключительный сезон. Мы соседи, он мой близкий друг, понимает, о чем я думаю»
Пеп Гвардиола надеется, что Илкай Гюндоган продолжит играть за «Манчестер Сити».
Полузащитник «горожан» сделал дубль в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:1).
У футболиста истекает срок соглашения с «Ман Сити» по завершении этого сезона.
«Он понимает, о чем я думаю. Может быть, кто-то из вас это знает, но мы соседи, живем рядом, так что Илкай – мой близкий друг на протяжении многих лет.
Он играет великолепно. Надеюсь, мы сможем удачно завершить сезон. Директор Чики Бегиристайн работает над его контрактом. Гюндоган провел исключительный сезон», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Гюндоган станет топ-тренером? Он уже учится, работал с детьми в академии «Сити» и постоянно говорит с Пепом о тактике
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Но в Мансе Пеп идеально его использует - на нем не висит вся конструкция, он более свободен, он активно атакует, часто бьет, у него куча вариантов для паса.
Не факт, что в любом другом клубе Гундоган был бы хоть на половину так же эффективен.
Это один из лучших полузащитников мира. Исключительный футбольный интеллект и технические возможности. Когда мяч только отскакивал в его зону, почему-то я уже видел этот мяч в девятке, хотя пробить так слету, это сложнейший технический элемент еще и на 12 секунде игры. Но был уверен, что Илкай сможет. Не уверен что смог бы так с первой КДБ например или кто либо другой на поле. Но как увидел, что мяч летит к Гюндо. Прямо был уверен.
Он очень Гвардиоловский типаж полузащитника, очень Барселоновский. Ноль лишних движений, постоянно просматривает где кто находится без мяча.
Конечно Пеп его вывел на космический уровень, но все же неумехой он никогда не был, это немецкие физруки в сборной неумехи скорей.
Зачем уходить-то? Тем более в Барсу или Милан.
Глупость какая-то. Только если Манчестер, конечно, жутко не надоел как город, да и то, можно потерпеть же еще пару лет, уж точно. 32 года - не старый совсем, по нынешним меркам.
в Манчестере лидер и капитан он, каждый год трофеи, Пеп доверяет.
И денег, вряд ли, больше чем в Сити, где-то дадут.
От добра добра не ищут, на мой взгляд.
Пеп тоже траил его опорником, не получилось и он перестал