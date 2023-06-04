Пеп Гвардиола: «Гюндоган провел исключительный сезон. Мы соседи, он мой близкий друг, понимает, о чем я думаю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Чики Бегиристайн Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Футбол

Пеп Гвардиола надеется, что Илкай Гюндоган продолжит играть за «Манчестер Сити».

Полузащитник «горожан» сделал дубль в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

У футболиста истекает срок соглашения с «Ман Сити» по завершении этого сезона.

«Он понимает, о чем я думаю. Может быть, кто-то из вас это знает, но мы соседи, живем рядом, так что Илкай – мой близкий друг на протяжении многих лет.

Он играет великолепно. Надеюсь, мы сможем удачно завершить сезон. Директор Чики Бегиристайн работает над его контрактом. Гюндоган провел исключительный сезон», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Гюндоган станет топ-тренером? Он уже учится, работал с детьми в академии «Сити» и постоянно говорит с Пепом о тактике

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28 комментариев

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Кирилл
Кстати, Гюндоган был самой первой покупкой Пепа в МС - Пеп что-то знал уже тогда )
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Homelender_666
Ответ шампион
Гундоган в сборной выглядел неумехой - в паре опорников он не двигал мяч и не боролся, на позиции атакующего полузащитника недостаточно креативен. Думаешь, ну что за дно. Но в Мансе Пеп идеально его использует - на нем не висит вся конструкция, он более свободен, он активно атакует, часто бьет, у него куча вариантов для паса. Не факт, что в любом другом клубе Гундоган был бы хоть на половину так же эффективен.
Так можно сказать про многих игроков МС. Это фишка Пепа - прокачивать футболистов.
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alfadi
Сохраните капитана!
+6
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шампион
Гундоган в сборной выглядел неумехой - в паре опорников он не двигал мяч и не боролся, на позиции атакующего полузащитника недостаточно креативен. Думаешь, ну что за дно.
Но в Мансе Пеп идеально его использует - на нем не висит вся конструкция, он более свободен, он активно атакует, часто бьет, у него куча вариантов для паса.
Не факт, что в любом другом клубе Гундоган был бы хоть на половину так же эффективен.
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moldfan
Если бы не травмы и не большие проблемы со спиной в середине его карьеры. Илкай бы был сейчас игроком статуса не меньше Давида Силвы.

Это один из лучших полузащитников мира. Исключительный футбольный интеллект и технические возможности. Когда мяч только отскакивал в его зону, почему-то я уже видел этот мяч в девятке, хотя пробить так слету, это сложнейший технический элемент еще и на 12 секунде игры. Но был уверен, что Илкай сможет. Не уверен что смог бы так с первой КДБ например или кто либо другой на поле. Но как увидел, что мяч летит к Гюндо. Прямо был уверен.

Он очень Гвардиоловский типаж полузащитника, очень Барселоновский. Ноль лишних движений, постоянно просматривает где кто находится без мяча.
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London.is.blue
Ответ шампион
Гундоган в сборной выглядел неумехой - в паре опорников он не двигал мяч и не боролся, на позиции атакующего полузащитника недостаточно креативен. Думаешь, ну что за дно. Но в Мансе Пеп идеально его использует - на нем не висит вся конструкция, он более свободен, он активно атакует, часто бьет, у него куча вариантов для паса. Не факт, что в любом другом клубе Гундоган был бы хоть на половину так же эффективен.
Не знаю, он еще в Боруссии Клоппа выделялся техникой и умом.
Конечно Пеп его вывел на космический уровень, но все же неумехой он никогда не был, это немецкие физруки в сборной неумехи скорей.
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DonaldBrashear 2.0
я вообще не понимаю, зачем ему куда-то уходить. Он один из лучших в самом сильном клубе мира с лучшим тренером мира.

Зачем уходить-то? Тем более в Барсу или Милан.

Глупость какая-то. Только если Манчестер, конечно, жутко не надоел как город, да и то, можно потерпеть же еще пару лет, уж точно. 32 года - не старый совсем, по нынешним меркам.

в Манчестере лидер и капитан он, каждый год трофеи, Пеп доверяет.

И денег, вряд ли, больше чем в Сити, где-то дадут.

От добра добра не ищут, на мой взгляд.
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Бронислав Каминский
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вся команда Пепа провела исключительный сезон, особенно бриллиант Лиги Холанд, будущий обладатель золотого мяча и нынешний унижатель все барсофанов🤣
Он против Барсы 1 раз играл)И то в товарищеском матче
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Ман Сити
Ответ шампион
Гундоган в сборной выглядел неумехой - в паре опорников он не двигал мяч и не боролся, на позиции атакующего полузащитника недостаточно креативен. Думаешь, ну что за дно. Но в Мансе Пеп идеально его использует - на нем не висит вся конструкция, он более свободен, он активно атакует, часто бьет, у него куча вариантов для паса. Не факт, что в любом другом клубе Гундоган был бы хоть на половину так же эффективен.
Так Гюндоган не опорник, а физруки в немецкой сборной его ставят опорником.
Пеп тоже траил его опорником, не получилось и он перестал
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Spaten
Когда мяч полетел не к воротам, а назад, я подумал: они что-то задумали))
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Ман Сити
Настоящий капитан, в самых сложных матчах он выходит и тащит всех за собой. В том сезоне против Виллы, в этом сезоне. Надо продлевать с любыми условамия
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Dixon010
Ответ Ann Tretiakova
Кто знает ..чего это немец хочет уйти?? со спортивной стороны ...МС чуть ли не лучший клуб сейчас...и еще пару сезонов будет таким ! ЗП ? клуб вроде не бедный, может дать годную ЗП)
В миланских пабликах пишут будто жене не особо нравится в Англии (погода, еда и т д). Якобы думают о переезде в Милан, т к жена там жила, свадьба там была, ребенок родился в Милане. В общем, причины чисто бытовые, а не футбольные
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Vic Wild
Ответ Кирилл
Кстати, Гюндоган был самой первой покупкой Пепа в МС - Пеп что-то знал уже тогда )
Он ещё Баварии предлагал подписать Гюндогана и КДБ. Получил Алонсо и Видаля))
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Роберт Валанцаска
Ответ DolJun
думает что лучше зарядить марчиньяка на всякий случай, а то ведь интер не реал - бегать умеют?)
Братух, Реал тоже умеет бегать, но Реал просто не осилил в конце очень сложного сезона ) не судите вы так строго)))
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