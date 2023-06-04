Пеп Гвардиола: «Гюндоган провел исключительный сезон. Мы соседи, он мой близкий друг, понимает, о чем я думаю»

Пеп Гвардиола надеется, что Илкай Гюндоган продолжит играть за «Манчестер Сити».

Полузащитник «горожан» сделал дубль в финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:1).

У футболиста истекает срок соглашения с « » по завершении этого сезона.

«Он понимает, о чем я думаю. Может быть, кто-то из вас это знает, но мы соседи, живем рядом, так что Илкай – мой близкий друг на протяжении многих лет.

Он играет великолепно. Надеюсь, мы сможем удачно завершить сезон. Директор Чики Бегиристайн работает над его контрактом. Гюндоган провел исключительный сезон», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» .

Гюндоган станет топ-тренером? Он уже учится, работал с детьми в академии «Сити» и постоянно говорит с Пепом о тактике

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