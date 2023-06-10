Федотов об игре с «Краснодаром»: «Это суперфинал, все умножается на два. Сердце рвется в груди, если нет мандража – что-то не так»

Владимир Федотов рассказал о переживаниях накануне финала Фонбет Кубка России.

– Все матчи розыгрыша Кубка были трудные, было интересно, но в то же время в каждой встрече была новая истори. Нам нужно было побеждать, не было проходных игр. А завтра суперфинал. Здесь все умножается на два.

– Показалось после последнего матча в , что команды не раскрыли свои карты.

– Та игра с « » много для нас значила. Мы не справились с темпом, была высокая влажность, мягкое поле. Во втором тайме мы пришли в себя и должны были дожимать соперника. Но завтра нас ждет новая история.

– Как планируете остановить ?

– Это наша внутренняя кухня. Кордоба – мощный нападающий, который забивает голы и подыгрывает партнерам. Футбол неразделим: игра в атаке и в обороне.

– С какими мыслями подходите к тому, что это, возможно, самый важный матч в вашей карьере?

– Шаг за шагом ты двигаешься и постигаешь новые вершины. Мы ожидаем огромное количество наших болельщиков на трибунах, великолепную атмосферу – то, за что мы любим футбол. От этого сердце рвется в груди. Если нет мандража, значит, что-то не так. Адреналин всегда с нами, его надо поискать.

Мы прекрасно понимаем, что наше состояние хорошо чувствуют футболисты и испытывают те же эмоции, что и мы, – сказал главный тренер .

Матч между армейцами и «Краснодаром» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».