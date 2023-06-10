Федотов об игре с «Краснодаром»: «Это суперфинал, все умножается на два. Сердце рвется в груди, если нет мандража – что-то не так»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Владимир Федотов Джон Кордоба Футбол

Владимир Федотов рассказал о переживаниях накануне финала Фонбет Кубка России.

– Все матчи розыгрыша Кубка были трудные, было интересно, но в то же время в каждой встрече была новая истори. Нам нужно было побеждать, не было проходных игр. А завтра суперфинал. Здесь все умножается на два.

– Показалось после последнего матча в РПЛ, что команды не раскрыли свои карты.

– Та игра с «Краснодаром» много для нас значила. Мы не справились с темпом, была высокая влажность, мягкое поле. Во втором тайме мы пришли в себя и должны были дожимать соперника. Но завтра нас ждет новая история.

– Как планируете остановить Кордобу?

– Это наша внутренняя кухня. Кордоба – мощный нападающий, который забивает голы и подыгрывает партнерам. Футбол неразделим: игра в атаке и в обороне.

– С какими мыслями подходите к тому, что это, возможно, самый важный матч в вашей карьере?

– Шаг за шагом ты двигаешься и постигаешь новые вершины. Мы ожидаем огромное количество наших болельщиков на трибунах, великолепную атмосферу – то, за что мы любим футбол. От этого сердце рвется в груди. Если нет мандража, значит, что-то не так. Адреналин всегда с нами, его надо поискать.

Мы прекрасно понимаем, что наше состояние хорошо чувствуют футболисты и испытывают те же эмоции, что и мы, – сказал главный тренер ЦСКА.

Матч между армейцами и «Краснодаром» пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».

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15 комментариев

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Чурбанши Овцелюбов
ЦВБП!!!
+20
-1
+19
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Alex_07.
Ответ Чурбанши Овцелюбов
ЦВБП!!!
И ничего не добавишь! ❤️💙
+7
-1
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Иван Колгашкин
Ответ Чурбанши Овцелюбов
ЦВБП!!!
💙❤
+4
0
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Алексей Васильев
Я хочу увидеть команду в Казани.
Парни победите!!!
+3
0
+3
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naxerger
Ответ Юрий Король
А что там?
Суперкубок в Казани разыграют
+2
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Ivanum-
Ну для Игоря это точно не самый важный матч в карьере
+1
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Юрий Король
Ответ naxerger
Суперкубок в Казани разыграют
Понял. Там зенитку отпердячим!
+1
0
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.ru
Ответ mascinista
Конечно за Краснодар! Может быть первый трофей, а у ЦСКА их и так много.
трофеев много не бывает...
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Юр Бас
Желаю Армейцам хорошо настроиться на игру и заслуженно победить! С крупным счётом, хотя бы 1:0!!!)))
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Brennet
Хорошо что игра не на краснодарском стадионе. Там атмосфера и поле… Ну на таком только Краснодар и может играть. А Лужа – нейтральный стадион. Посмотрим объективно чья возьмёт.
0
0
0
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Юрий Король
Ответ Алексей Васильев
Я хочу увидеть команду в Казани. Парни победите!!!
А что там?
0
0
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Юрий Король
Ответ Ivanum-
Ну для Игоря это точно не самый важный матч в карьере
Так не бывает
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naxerger
Ответ Ivanum-
Ну для Игоря это точно не самый важный матч в карьере
Как раз наоборот. Для порядочного спортсмена самый важный матч - всегда предстоящий.
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