Дюгарри о Месси: «Его слова о «ПСЖ» отвратительны и непонятны. Я устал от игроков, которые говорят только о себе»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Дюгарри Интер Майами Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал Лионеля Месси за высказывание о «ПСЖ».

Аргентинский футболист перешел в «Интер Майами» после завершения договора с французским клубом.

«Его слова о «ПСЖ» отвратительны и непонятны. У вас есть право не чувствовать себя комфортно, но когда слышишь эти аргументы...

Он говорит, что не мог забирать своих детей из школы. Я устал от этих игроков, которые говорят только о себе.

У них есть все для того, чтобы быть счастливыми. Все сделано так, чтобы они были в лучших условиях.

Он ушел и объяснил, что недоволен. Но поставьте себя на место партнеров по команде, тренера, болельщиков! Это смешно.

Я не понимаю – у него нет советников? Как можно говорить такую ерунду?» – заявил бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.

Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Он не хотел тренироваться по утрам, говорил, что надо это делать во второй половине дня. Однажды он ушел, потому что ему надоело»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

40 комментариев

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Нелицеприятный
Он разве вообще что-то говорил про ПСЖ?
+49
-13
+36
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BorodachAstrakhan
не понимаю до сих пор баладу про Месси и ПСЖ ... что фанаты то не довольны .. футболист в 35 лет показывает футбол высочайшего уровня ..
+36
-10
+26
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Don Andres
Вторая говорящая голова. Первая, безусловно, Ротен. Вангую, что будет еще две-три поливающие Месси помоями, за деньги ПСЖ.
+37
-14
+23
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Олег Кузнецов
Ответ Нелицеприятный
Он разве вообще что-то говорил про ПСЖ?
Дюгарри ничего не хочет сказать про Мбаппе, который вечно недоволен и разочарован проектом ПСЖ? или это другое?
+23
-6
+17
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Andrew Petrov
Лео вообще мало говорит,он больше общается с мячом чем с прессой,А ПСЖ сам всё сказал в матчах с Баварией..нет и не было там команды,увы..
+15
-2
+13
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Arthas M
Ответ BorodachAstrakhan
не понимаю до сих пор баладу про Месси и ПСЖ ... что фанаты то не довольны .. футболист в 35 лет показывает футбол высочайшего уровня ..
В лиги чемпионов это было заметно
+15
-8
+7
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sd4fmwrvz8
Псж мешок как был так и останется ни какой Месси не поможет он в свои годы и так не плохую стату выдал
+7
-1
+6
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Владимир Туаев
А чем он должен быть доволен, когда его на своём стадионе освистывают, причём по всем статистическим показателям он один из лучших в чемпионате?
+8
-3
+5
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Совесть Черданцева
Ответ Arthas M
В лиги чемпионов это было заметно
Мбаппе сильно лучше?
+9
-4
+5
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Extrim
Дюгари кажется немного преувеличивает, ничего криминального Лео не сказал про ПСЖ. Да и можно его понять,мальчик впервые оказался далеко от дома , немного переволновался, бывает.
+6
-2
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G_Batigol
Ответ Don Andres
Вторая говорящая голова. Первая, безусловно, Ротен. Вангую, что будет еще две-три поливающие Месси помоями, за деньги ПСЖ.
французский Мостовой
+4
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закрыт по беспределу
Дюгарри прав
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Блуждающий странник
Умиляют эти французы. Ушел и ушел, радуйтесь. Сейчас ПСЖ сразу возьмет ЛЧ без него. Такие смешные, свистят ему и одновременно боготворят Мбаппе, который даже в таком возрасте выглядит хуже, а после удивляются, что ему некомфортно. Какая разница вообще сколько ему платят если его детям некомфортно в городе? Ещё и говорить нельзя ))
+2
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шампион
Гном хочет особого отношения
Пенальти в каждой игре, и чтобы бегао кто-то другой.
Тогла Лио "счастлив".
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Romeo Yankovich
Ответ Don Andres
Вторая говорящая голова. Первая, безусловно, Ротен. Вангую, что будет еще две-три поливающие Месси помоями, за деньги ПСЖ.
а не так давно за деньги Барселоны его поливали. может всё таки причина не в клубах??
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Алексей Дольский
Что они скажут, когда шейхи оставят ПСЖ и он займет свои законные 10-е места?
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Иван Баланар
Ответ BorodachAstrakhan
не понимаю до сих пор баладу про Месси и ПСЖ ... что фанаты то не довольны .. футболист в 35 лет показывает футбол высочайшего уровня ..
Походу французы спецом хейтят иностранца, зато к черепашке вопросов у них ноль...
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Пирс Морган
Ответ Совесть Черданцева
Мбаппе сильно лучше?
Ну вот такой вот гель-клуб
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закрыт по беспределу
Ответ закрыт по беспределу
Дюгарри прав
Но аргентинскому гопнику до фонаря
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olander
«Ляг, отдохни и послушай…» ©️
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Don Andres
Ответ Romeo Yankovich
а не так давно за деньги Барселоны его поливали. может всё таки причина не в клубах??
Если кого-то поливают целенаправленно, то значит, что это кому-то нужно и выгодно.
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Temp LC
Ответ Катя Авейру.
Ты про Ювентус или Аль-Наср? Или про МЮ?
умеешь же ты стрелки метать. Речь шла о ПСЖ и Месси, упырь
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Илья Ворошилов
Ответ Andrey Andreev
Дюгарри выдал базу. Слава богу, сбагрили гнома
И без гнома ПСЖ не светит ЛЧ. Это позорище так и будет вылетать в 1/8 и гном тут не причём
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Геннадий Тимченко
Ответ Илья Ворошилов
И без гнома ПСЖ не светит ЛЧ. Это позорище так и будет вылетать в 1/8 и гном тут не причём
ну почему не при чём - он же отобрал пенальти у Мбаппе (нарушение, кстати, было на Мбаппе) и не забил (хотя на ЧМ забивал исправно), тем самым обеспечил проход дальше Реалу, а не ПСЖ🤬
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BorodachAstrakhan
Ответ Spiker1606
Все мы видели высочайший уровень)))
а ты слепой?)
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