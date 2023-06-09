Дюгарри о Месси: «Его слова о «ПСЖ» отвратительны и непонятны. Я устал от игроков, которые говорят только о себе»

Кристоф Дюгарри раскритиковал Лионеля Месси за высказывание о «ПСЖ».

Аргентинский футболист перешел в «Интер Майами» после завершения договора с французским клубом.

«Его слова о «ПСЖ» отвратительны и непонятны. У вас есть право не чувствовать себя комфортно, но когда слышишь эти аргументы...

Он говорит, что не мог забирать своих детей из школы. Я устал от этих игроков, которые говорят только о себе.

У них есть все для того, чтобы быть счастливыми. Все сделано так, чтобы они были в лучших условиях.

Он ушел и объяснил, что недоволен. Но поставьте себя на место партнеров по команде, тренера, болельщиков! Это смешно.

Я не понимаю – у него нет советников? Как можно говорить такую ерунду?» – заявил бывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри.

Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Он не хотел тренироваться по утрам, говорил, что надо это делать во второй половине дня. Однажды он ушел, потому что ему надоело»

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