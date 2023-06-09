Суарес опроверг, что перейдет к Месси в «Интер Майами»: «Это невозможно. Я очень счастлив в «Гремио»
Луис Суарес отверг возможность перехода в «Интер Майами» к Лионелю Месси.
Аргентинский футболист принял решение продолжить карьеру в клубе МЛС после завершения договора с «ПСЖ».
Луис Суарес опроверг разговоры о том, что он может объединиться с Лионелем Месси в «Интер Майами».
«Это ложь. Это невозможно. Я очень счастлив в «Гремио». Мой контракт с клубом действует до 2024 года», – сказал Суарес.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
2 комментария