Суарес опроверг, что перейдет к Месси в «Интер Майами»: «Это невозможно. Я очень счастлив в «Гремио»

Теги Гремио МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес отверг возможность перехода в «Интер Майами» к Лионелю Месси.

Аргентинский футболист принял решение продолжить карьеру в клубе МЛС после завершения договора с «ПСЖ».

Луис Суарес опроверг разговоры о том, что он может объединиться с Лионелем Месси в «Интер Майами».

«Это ложь. Это невозможно. Я очень счастлив в «Гремио». Мой контракт с клубом действует до 2024 года», – сказал Суарес.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

2 комментария

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pit4er
Навряд ли Бекхэм хочет собрать весь состав из 36-летних ветеранов, такая команда только в фифе может быть конкурентоспособной на протяжении сезона
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