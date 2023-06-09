Суарес опроверг, что перейдет к Месси в «Интер Майами»: «Это невозможно. Я очень счастлив в «Гремио»

Луис Суарес отверг возможность перехода в «Интер Майами» к Лионелю Месси.

Аргентинский футболист принял решение продолжить карьеру в клубе после завершения договора с «ПСЖ».

опроверг разговоры о том, что он может объединиться с в « ».

«Это ложь. Это невозможно. Я очень счастлив в . Мой контракт с клубом действует до 2024 года», – сказал Суарес.

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