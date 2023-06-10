«Я с детства за «Юве», но в финале буду за «Интер», за Серию А». Дьяков о финале ЛЧ

Теги Интер Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Эдин Джеко Виталий Дьяков Дензел Думфрис Лаутаро Мартинес Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Виталий Дьяков сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Интер» в финале Лиги чемпионов .

«Конкретно на «Олимпийском стадионе Ататюрка» я не играл, но атмосфера на турецких стадионах сумасшедшая. В хорошем смысле слова.

В Турции вообще культура боления очень развита. В каждом городе поддерживают прежде всего свою команду. Но глобально по стране есть три сектора фанатов: «Бешикташ», «Фенер» и «Галатасарай». В день дерби «Галатасарай» – «Фенер» все кафешки, рестораны заняты, все в атрибутике своих любимых клубов. А когда это в Стамбуле – вообще супер. Ну и, конечно, проигравших могут поджидать опасности после матча. Турки болельщики импульсивные, надо быть поаккуратнее

В финале буду болеть за «Интер». Я с детства болею за «Ювентус» и сборную Италию. И с детства смотрю итальянскую Серию А, это мой любимый чемпионат. Хоть «Интер» и соперник «Ювентуса», но я буду болеть за Серию А.

Естественно, «Сити» будет играть первым номером, а «Интер» убегать в контратаки и пытаться забить за счет быстрых флангов. В частности, Думфриса, который будет по бровке носиться. Естественно, помогут Лаутаро и Джеко», – рассказал Дьяков.

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30 комментариев

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Magar
Ответ "Iron"
Думаю все болельщики итальянских команд будут за Интер.
Настоящие итальянские болелы вряд ли будут болеть за ненавистных врагов
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"Iron"
Думаю все болельщики итальянских команд будут за Интер.
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Lux_Vid Александров
Ответ Magar
Настоящие итальянские болелы вряд ли будут болеть за ненавистных врагов
Согласен, резануло слух аж. Ладно если ты итальянец. Но так-то наоборот, любой болел Юве сегодня за Сити, это однозначно
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Megador17
Ответ "Iron"
Думаю все болельщики итальянских команд будут за Интер.
Смешанные чувства. Интер - самая мерда в серии а. Всегда болею за итальянские клубы везде,ю и скорее всего здесь тоже буду за них, но все равно не покидает какое то странное неприятное ощущение) особенно после того, как вскрылось что они тоже активно участвовали в кальчополи (но они не пострадали и взяли требл, когда вымели всех конкурентов из борьбы) и последнее из скудетто в 20-21 году - кто смотрел, тот видел как изба уши затащили в чемпионы в эпоху действующего ВАРа. Мансити тоже не особо симпатичен. Так что наверное все таки черно синяя мерда.
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Милан37
Ответ "Iron"
Думаю все болельщики итальянских команд будут за Интер.
Не знаю, я лично за Сити в этом финале ...
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v6vngyr2dh
Ответ Милан37
Не знаю, я лично за Сити в этом финале ...
Да ты от Милана отказывался, после увольнения Мальдини. Когда я тебя подколол, ты сразу удалил коммент. Ахахаха))) Глорихантер
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John Gotti
Ответ Милан37
Ты я вижу следишь за Миланом больше чем за свой клуб 🤦‍♂️ ...
Нет, я слежу за тобой. Твой комментарий меня позабавил. Ты истинный пример глора
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Милан37
Ответ John Gotti
Да-да, ты то за Милан, то вообще отказываешься за него болеть. Мы все помним твой коммент, помним как ты его позорно стер ))) Я больше не болею за Милан (с) Милан37
Ты я вижу следишь за Миланом больше чем за свой клуб 🤦‍♂️ ...
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John Gotti
Ответ Милан37
Я с детства за Милан, но буду болеть за Сити, и не из-за того что против Интера, просто Сити намного лучше и сильнее, и уже давно заслужили выиграть ЛЧ ...
Да-да, ты то за Милан, то вообще отказываешься за него болеть. Мы все помним твой коммент, помним как ты его позорно стер ))) Я больше не болею за Милан (с) Милан37
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John Gotti
Ответ Александр Александрович
За сити уж точно никто в Италии болеть не будет , даже «настоящие болелы» (что бы не значило это словосочетание)
Будут, но скорее против Интера. Это нормально. Ты не видел фанов Интера,Милана и Наполи, которые болели против Ювентуса в нескольких финалах ЛЧ. Это нормально, ничего особенного
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А.Э.РАСИМ
Ответ Lux_Vid Александров
Согласен, резануло слух аж. Ладно если ты итальянец. Но так-то наоборот, любой болел Юве сегодня за Сити, это однозначно
С чего бы это?
Я болельщик Юве, за что мне быть за Сити?
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А.Э.РАСИМ
Ответ Magar
Настоящие итальянские болелы вряд ли будут болеть за ненавистных врагов
А какая у вас вражда с Интером?
Вы итальянец?
Когда война началась?
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Magar
Настоящие итальянские болелы вряд ли будут болеть за ненавистных врагов
Победа Интера это будет победой итальянской команды в первую очередь
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Дмитрий
А ты точно лациале?👶🏻
А что, Лациале переживают за сбитого Жо? Хотя мне нравится как он проигрывает дерби, и занимает 7-е места. Дай бог ему работать в Роме, до конца карьеры :)
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Kubinec_
удачи Сити
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Guardsman
А кто это, Дьяков?
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juveforzajuve
Я не болею за Сити, и тем более за Интер. Просто посмотрю футбол, редкий случай когда без пристрастия
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