«Я с детства за «Юве», но в финале буду за «Интер», за Серию А». Дьяков о финале ЛЧ

Виталий Дьяков сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Интер» в финале Лиги чемпионов .

«Конкретно на «Олимпийском стадионе Ататюрка» я не играл, но атмосфера на турецких стадионах сумасшедшая. В хорошем смысле слова.

В Турции вообще культура боления очень развита. В каждом городе поддерживают прежде всего свою команду. Но глобально по стране есть три сектора фанатов: «Бешикташ», «Фенер» и «Галатасарай». В день дерби «Галатасарай» – «Фенер» все кафешки, рестораны заняты, все в атрибутике своих любимых клубов. А когда это в Стамбуле – вообще супер. Ну и, конечно, проигравших могут поджидать опасности после матча. Турки болельщики импульсивные, надо быть поаккуратнее

В финале буду болеть за «Интер». Я с детства болею за «Ювентус» и сборную Италию. И с детства смотрю итальянскую Серию А, это мой любимый чемпионат. Хоть «Интер» и соперник «Ювентуса», но я буду болеть за Серию А.

Естественно, «Сити» будет играть первым номером, а «Интер» убегать в контратаки и пытаться забить за счет быстрых флангов. В частности, Думфриса, который будет по бровке носиться. Естественно, помогут Лаутаро и Джеко», – рассказал Дьяков.

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