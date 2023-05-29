Белоус о Дзюбе: «Он еле шевелится, ходит пешком, за счет габаритов сбрасывает мяч. «Локо» надо брать молодого центрфорварда, быстрого и агрессивного»

Юрий Белоус считает, что «Локомотиву» нужно подписать форварда на замену Артему Дзюбе.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с по схеме «1+1». В 10 матчах Мир в текущем сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

– Весной « » набрал даже больше очков, чем «Зенит» – 29 против 25!

– Впечатлен работой . Но самое интересное для «Локомотива» только начинается. Если летом клуб сделает по одному качественному приобретению в каждую линию, за исключением вратарской, – в следующем сезоне точно будет претендентом на медали. А при благоприятном стечении обстоятельств, возможно, и с «Зенитом» за чемпионский титул поборется.

– Полагаете, «Локомотиву» необходим форвард?

– Сто процентов!

– Зачем? Есть же Дзюба, , Глушенков.

– Глушенков любит играть в оттяжке, Изидор – фланговый нападающий. А на острие выходит Дзюба, которому скоро 35. Артем по-прежнему полезен в подыгрыше, может скинуть мяч под удар, либо подставить ногу в штрафной и замкнуть прострел. Но в остальном... Да он уже еле шевелится! Уходящая натура.

– Значит, зря «Локомотив» на днях продлил с Артемом контракт?

– Ну, в нынешней ситуации решение оставить Дзюбу напрашивалось. Никто бы не понял, если бы ему после яркого весеннего отрезка не предложили новый контракт. Но схема «1+1» говорит о том, что уже сейчас «Локомотиву» надо брать молодого центрфорварда, быстрого и агрессивного, который постепенно вытеснит Дзюбу из состава. Тот ведь почти не бегает – ходит по полю пешком и за счет габаритов сбрасывает мяч партнерам, – сказал бывший гендиректор «Ростова».

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