Белоус о Дзюбе: «Он еле шевелится, ходит пешком, за счет габаритов сбрасывает мяч. «Локо» надо брать молодого центрфорварда, быстрого и агрессивного»

Теги Локомотив Артем Дзюба Юрий Белоус премьер-лига Россия Михаил Галактионов Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Максим Глушенков Футбол

Юрий Белоус считает, что «Локомотиву» нужно подписать форварда на замену Артему Дзюбе.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой по схеме «1+1». В 10 матчах Мир РПЛ в текущем сезоне форвард забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

– Весной «Локо» набрал даже больше очков, чем «Зенит» – 29 против 25!

– Впечатлен работой Галактионова. Но самое интересное для «Локомотива» только начинается. Если летом клуб сделает по одному качественному приобретению в каждую линию, за исключением вратарской, – в следующем сезоне точно будет претендентом на медали. А при благоприятном стечении обстоятельств, возможно, и с «Зенитом» за чемпионский титул поборется.

– Полагаете, «Локомотиву» необходим форвард?

– Сто процентов!

– Зачем? Есть же Дзюба, Изидор, Глушенков.

– Глушенков любит играть в оттяжке, Изидор – фланговый нападающий. А на острие выходит Дзюба, которому скоро 35. Артем по-прежнему полезен в подыгрыше, может скинуть мяч под удар, либо подставить ногу в штрафной и замкнуть прострел. Но в остальном... Да он уже еле шевелится! Уходящая натура.

– Значит, зря «Локомотив» на днях продлил с Артемом контракт?

– Ну, в нынешней ситуации решение оставить Дзюбу напрашивалось. Никто бы не понял, если бы ему после яркого весеннего отрезка не предложили новый контракт. Но схема «1+1» говорит о том, что уже сейчас «Локомотиву» надо брать молодого центрфорварда, быстрого и агрессивного, который постепенно вытеснит Дзюбу из состава. Тот ведь почти не бегает – ходит по полю пешком и за счет габаритов сбрасывает мяч партнерам, – сказал бывший гендиректор «Ростова».

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18 комментариев

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Луизао фром мексика
локо может взять лаутаро мартинеса из интера, достаточно молодой неплохо забивает, думаю интересно спокойно отдаст его лямов за 5
+12
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+11
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БляхаджинсКарпина
«еле шевелится, ходит пешком»-ну для РПЛ самое то если честно
+8
0
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Ебздрогыч
Если это характеристика нападающего, у которого 8+5 в 10 играх, то как тогда описать остальных? Видимо, только нецензурными выражениями
+10
-3
+7
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Gonzoo
Смотрел вчера Дзюбу со стадиона, он в полном порядке. С мячом в Локо так обращается только Миранчук.
Да и не был Дзюба никогда нападающим с рывком, что за чушь.
+6
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Адекватник
Еле шевелится, ходит пешком и делает то, чего не делает 99% рфпл - стабильно сохраняет мячи, участвует в развитии атак и качественно их завершает, когда есть возможность. футбол вообще игра очень простая, если играть умеешь...
+3
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Dmitry Orlov
Для понимания, этот Юрий Белоус предложил Локомотиву (при Кикнадзе) купить Жасура Жалолиддинова, говоря, что это игрок круче Жоао Марио. И агентская выплата там оказалась около 600% от суммы трансфера.
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Дядя ТУРА
Ответ Луизао фром мексика
локо может взять лаутаро мартинеса из интера, достаточно молодой неплохо забивает, думаю интересно спокойно отдаст его лямов за 5
нужен габаритный. думаю Холланда в обмен на Камано или Живоглядова
+2
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Hong Kil
Вот эти все дзюбоспециалисты о чем говорят? Что в футболе главное не результативные действия, а шевеления. Пусть лучше молодой бегает от бровки до бровки, забивать конечно не будет, но зато суету создаст.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
нормально Дзюба играет.
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26
Ответ Ебздрогыч
Если это характеристика нападающего, у которого 8+5 в 10 играх, то как тогда описать остальных? Видимо, только нецензурными выражениями
молодой быстрый агрессивный)
+1
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Дмитрий Евгеньевич
Ответ Луизао фром мексика
локо может взять лаутаро мартинеса из интера, достаточно молодой неплохо забивает, думаю интересно спокойно отдаст его лямов за 5
За 5 лямов чисто месяц мяч в Локо погонять
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Quiet Dad
Ответ Дядя ТУРА
нужен габаритный. думаю Холланда в обмен на Камано или Живоглядова
Лукаку тогда. За недорого можно взять!
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Alex1104
Можно, конечно, взять в Челси Мудрика. Он быстро бегает. Толку только нет.
А Дзюба для соей роли вполне тянет пока. Понятно, что возраст сказывается, но очень уж быстрым он никогда не был.
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Фут.Боль
При скоростях РПЛ спокойно отыграет ещё пару сезонов , принося пользу команде.
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Сергей Жарковский
А кто это Белоус?
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Евгений Смирнов
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Не зли глоров великого, приятного, вежливого. Ни чуть не крысу
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Рашпель793
Если Дзюбиньо 8+5 в 10 матчах сделал будучи "сбитым лётчиком", еле шевелясь, страшно представить что будет за стата, если он бегать начнёт.
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