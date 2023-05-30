Орлов о Дзюбе: «Какую скидку он сделал на Тикнизяна с «Динамо» – никто в РПЛ так не умеет! Артем уже не так подвижен, но все равно себя не запускает»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Михаил Галактионов Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов считает, что Артем Дзюба сможет играть на высоком уровне еще несколько лет.

В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 10 матчах за «Локомотив» в чемпионате. В матче 29-го тура против «Динамо» (4:2) форвард отдал голевую передачу на Наира Тикнизяна.

«Конечно, нужно похвалить Михаила Галактионова. Его «Локомотив» очень ярок по весне.

Артем Дзюба, конечно, уже не такой подвижный, как прежде, но все равно себя не запускает. А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с «Динамо»! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, за этот навык – игру головой, скидки – его можно держать в «Локомотиве» еще несколько лет».

О словах Юрия Белоуса про Дзюбу

«Ну... Это его мнение. Юрий имеет право на свою точку зрения. Я похвалил Дзюбу, но нужно делать еще и скидку на то, что уровень футбола у нас, увы, сильно просел. Какой брак в передачах! Где культура паса? Сплошное бескультурье. И эти бесконечные передачи назад и поперек, даже когда футболистов никто не прессингует...

Где нестандартные ходы? Все предсказуемо. Многие действуют стереотипно. Ты уже заранее знаешь, что Чистяков отдаст ближнему – Алипу, – а не станет обострять. Почему бы не попытаться по бровке запустить партнера? Нет, не рискует», – сказал Орлов.

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5 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Гена Флюгер еще два месяца назад говорил, что Дзюба - неподвижная деревяшка, которой не место в РПЛ, не то что в Зените и тд.
Эх, Гена
+3
-1
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Pelerin
Белоус прав, а ГСО, возможно, уже и забыл, что раньше был с ним согласен. Не ругайте дедушку, думаю, он не помнит, не может уже размышлять. Зачем его постоянно интервью мучают?
"Подтасовка звука", пожалуй, последнее сознательное действие деда. Хоть и постыдное...
+1
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Сергей Жарковский
Пока Гена осторожничает: и тот хорош и этот, правда с некоторыми поправками.
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Вратарь Бага
Одним словом Гена Флюгер, то одно говорит сначала, затем ровно противоположное.
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