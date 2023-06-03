Галактионов о работе в «Локо»: «С достоинством прошли отрезок, но неудача в Кубке расстроила, мягко говоря»

Михаил Галактионов считает, что команда под его руководством хорошо поработала в Мир РПЛ.

– Конечно, не всем доволен. Были хорошие моменты по движению мяча, по быстроте работы, по игровой мысли, но гол пропущенный – необязательный. В первой половине встречи недостаточно остроты для реализации моментов, нюансы остались, но на сборах будем работать, чтобы улучшать и стабилизировать качество игры.

– С Дзюбой была договоренность, чтобы его не заменяли?

– Нет, он хорошо играл, все атаки развивались через него. Когда шла передача, он стягивал большое количество игроков, и из‑под него вылезали наши быстрые фланги. Не имела смысла его замена.

– В этом сезоне было два «Локомотива»: до вас и с вами. Можете дать оценку своей работе?

– Очевидно, что самому себе оценку не вправе давать. Ее будут давать эксперты и специалисты. Некорректно оценивать наших коллег, которые были здесь. Каждый старался делать свою работу лучше, но в первой половине сезона клуб оказался в неприятной ситуации. Нам удалось с достоинством пройти этот отрезок, неудача в Кубке нас, мягко говоря, расстроила, но хорошие отрезки по качеству игры были. Футболисты провели очень хороший отрезок.

– Какие ближайшие планы команды?

– Ребята уходят в отпуск, запланировано медобследование на 18 июня, с 19 приступаем к работе. Сборы будут проходить в Баковке.

– Много изменений стоит ждать?

– Состоится совет директоров, проанализируем каждого игрока и объявим все в ближайшее время, – сказал главный тренер « » после победы над « » (3:1) в последнем туре.

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