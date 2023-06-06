«Когда стадион кричит тебе «сдохни!» – я на стороне Вини. Поддержал бы любого, кто прошел через такое». Вратарь «Родины» Сангаре о скандале в Ла Лиге

Вратарь «Родины» Давид Сангаре поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала.

Напомним, вингер « » столкнулся с расистскими оскорблениями с трибун во время выездного матча против «Валенсии» в .

– Еще из «Динамо» ты попал в юношескую сборную, где играл против Винисиуса. Уже тогда всех накручивал?

– Выделялся, но не как англичане того возраста – Санчо, Фоден. Выходишь на поле, и у тебя голова становится юлой на плечах. Судорожно крутишь ею, а вокруг люди бегут в два раза быстрее тебя, мыслят тоже быстрее – тотальное доминирование. Это даже не тики-така: тогда Англия играла в смесь футбола Испании и Бразилии. 0:1 проиграли – и это было за счастье.

А про Винисиуса: я намного позже понял, что мы пересеклись. Увидел, что «Реал» покупает молодого таланта, залез в его аккаунт в запрещенной соцсети – черт, так это парниша, который против нас бегал!

– Как ты относишься к тому, что сейчас происходит вокруг Винисиуса? Кто-то считает, что расизм ни при чем, и он сам провоцирует хейт.

– Но ведь оскорбления с трибун были. Когда стадион кричит тебе «сдохни!» – конечно же, я на стороне Вини. И цвет кожи здесь не важен – я поддержал бы любого футболиста, которому пришлось через такое пройти, – сказал Сангаре.

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