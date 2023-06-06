«Когда стадион кричит тебе «сдохни!» – я на стороне Вини. Поддержал бы любого, кто прошел через такое». Вратарь «Родины» Сангаре о скандале в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Ла Лига Первая лига Винисиус Жуниор Дэвид Сангаре Родина Москва дискриминация Футбол

Вратарь «Родины» Давид Сангаре поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала.

Напомним, вингер «Реала» столкнулся с расистскими оскорблениями с трибун во время выездного матча против «Валенсии» в Ла Лиге.

– Еще из «Динамо» ты попал в юношескую сборную, где играл против Винисиуса. Уже тогда всех накручивал?

– Выделялся, но не как англичане того возраста – Санчо, Фоден. Выходишь на поле, и у тебя голова становится юлой на плечах. Судорожно крутишь ею, а вокруг люди бегут в два раза быстрее тебя, мыслят тоже быстрее – тотальное доминирование. Это даже не тики-така: тогда Англия играла в смесь футбола Испании и Бразилии. 0:1 проиграли – и это было за счастье.

А про Винисиуса: я намного позже понял, что мы пересеклись. Увидел, что «Реал» покупает молодого таланта, залез в его аккаунт в запрещенной соцсети – черт, так это парниша, который против нас бегал!

– Как ты относишься к тому, что сейчас происходит вокруг Винисиуса? Кто-то считает, что расизм ни при чем, и он сам провоцирует хейт.

– Но ведь оскорбления с трибун были. Когда стадион кричит тебе «сдохни!» – конечно же, я на стороне Вини. И цвет кожи здесь не важен – я поддержал бы любого футболиста, которому пришлось через такое пройти, – сказал Сангаре.

«Русский народ – не расисты. Выкрики болельщиков – попытка вывести из себя, а не ненависть к людям другой расы». Вратарь «Родины» Сангаре о расизме

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Вратарь Бага
Давайте еще до нового года будем обсуждать этот скандал в Испании
а ты думаешь это все так и закончится? Винисиуса так будет на всех стадионах встречать. и по большому счету он тоже это заслужил. водно как он вел себя даже в последнем матче? так это он ещё сильно скромничал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий