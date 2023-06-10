Роман Широков считает, что отказ от госденег приведет к краху российского футбола.

– В чем для вас главная проблема российского футбола? Тезисно.

– В кадрах. Тренерских прежде всего. В этом главная проблема. Чем лучше будем работать в том же детском футболе, не уделять все внимание [командным] результатам, тогда будут какие-то подвижки. Но и то – не раньше, чем через четыре года.

Плюс здесь есть психологический момент. Мы говорим, что у нас молодые футболисты совсем не заряженные на достижение больших целей. Довольствуются малым.

– Зарплатой и благами?

– Наверное. На каком-то этапе успокаиваются, а такого не должно быть. Как говорил и, наверное, до сих пор говорит Сергей Николаевич Галицкий: «Нужны не хорошие ребята, а голодные волки». Будут молодые голодными волками – будут у них другие результаты.

– Как такое поколение воспитать?

– Сложно сказать. Жизнь изменилась. Мы в одно время росли, они – в другое. Сейчас жизнь стабильнее. Возможно, это их не расхолаживает, но умиротворяет. Вообще, это внутренняя история – мотивация. Хочешь ты добиться или не хочешь.

Можно молодого заставить что-то делать, но только на какой-то маленький промежуток времени. Если внутри нет такого, что ты должен постоянно быть первым, все время выигрывать, то этого и не будет. Как можно заставить?

– Убрать государственные деньги в прежних объемах. Тогда уйдут зарплаты в миллионах евро.

– Давайте так, чтобы эротических фантазий у вас не было: уходят государственные деньги – и заканчивается футбол. У нас порядка 60 клубов во Второй лиге, 18 – в Первой, 16 – в . Всего около 100 клубов. Если из них 20 найдете с частными деньгами, это будет хорошо. Если хотите, чтобы у нас осталось 20 клубов, тогда давайте уберем государственные деньги из футбола. Но что будут делать остальные? Их куда?

Все время говорят про какие-то мифические деньги, которые придут в футбол. Никто в него не вкладывается, никому это не надо. Все ориентированы на извлечение какой-то прибыли. В футболе ее на данный момент быть не может. Ни во Второй лиге, ни в Первой.

Поэтому когда кричат: «Давайте уберем государственные деньги», – ну убирайте. И у вас все закончится. Притом во всех сферах деятельности – будь то футбол, хоккей и так далее. Там все тоже не частное.

– Как это менять?

– Не знаю. Ну вот в Европе, как говорят, основную прибыль получают со стадионов. Много у нас стадионов заполняется?

– Нет.

– Ну вот. А даже если и заполняются, пускай расскажут, сколько они зарабатывают с матчей. Если каждый раз будут заполняться трибуны и это будет окупаться, тогда дело, наверное, сдвинется с мертвой точки. В остальном я не знаю, что делать.

Реклама – двигатель торговли, но это букмекеры. Много знаете букмекеров во Второй лиге? Точнее, даже если они там есть и вы узнаете, сколько они платят клубам, то прослезитесь.

– А если ограничить госденьги? Оставить только на зарплаты – такие, чтобы клубы не переплачивали.

– А кто сейчас переплачивает? Это уже ваше личное ощущение – переплатили клубы или нет. Стоит цена, вы ее платите. Условно, вам кажется, что игрок стоит рубль, а вам говорят – два. Если вам футболист нужен, вы платите два. Это переплата?

– Ну вот сейчас в СМИ появилась зарплата по новому контракту – 1,5 млн евро. Это не много?

– Такой рынок. Он же не приходит и не говорит: «Дайте мне полтора, а то я вам сейчас голову прострелю». Такого нет. Люди сами платят, значит, считают, что это рынок, который соответствует их ожиданиям, – сказал бывший игрок сборной России.