Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Он не хотел тренироваться по утрам, говорил, что надо это делать во второй половине дня. Однажды он ушел, потому что ему надоело»
Жером Ротен рассказал, что Лионеля Месси не устраивали тренировки в «ПСЖ».
«Вспомните день, когда он ушел с тренировки. Клуб замял это все, сказав, что у него небольшая травма икры. Все это было неправильно, архинеправильно. Причина? Месье надоело то, что они делали на тренировках. Это, на мой взгляд, определенно был тот день, когда страдали его дети (Ротен пошутил, намекая на слова Лионеля о семье в недавнем интервью – Sports.ru).
У него было не все в порядке с головой, поэтому он ушел с тренировки. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько сильно он уважал своего тренера и партнеров по команде.
Он очень часто хотел сменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил персоналу, что тренировки по утрам – это нехорошо. Что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдавался», – сказал бывший футболист «ПСЖ» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.
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Там то как раз вечером !
Эхххх , не туда пошёл …
посмеши людей