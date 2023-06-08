Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Он не хотел тренироваться по утрам, говорил, что надо это делать во второй половине дня. Однажды он ушел, потому что ему надоело»

Теги ПСЖ Жером Ротен МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Интер Майами Футбол

Жером Ротен рассказал, что Лионеля Месси не устраивали тренировки в «ПСЖ».

«Вспомните день, когда он ушел с тренировки. Клуб замял это все, сказав, что у него небольшая травма икры. Все это было неправильно, архинеправильно. Причина? Месье надоело то, что они делали на тренировках. Это, на мой взгляд, определенно был тот день, когда страдали его дети (Ротен пошутил, намекая на слова Лионеля о семье в недавнем интервью – Sports.ru).

У него было не все в порядке с головой, поэтому он ушел с тренировки. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько сильно он уважал своего тренера и партнеров по команде.

Он очень часто хотел сменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил персоналу, что тренировки по утрам – это нехорошо. Что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдавался», – сказал бывший футболист «ПСЖ» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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83 комментария

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revo
Верить Ротену на сегодняшний день это надо быть слабоумным
+62
-34
+28
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ОттоДракула
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Месси, перелогинься
+26
-5
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Elm
Он приехал на заработки и срать ему на ПСЖ.
+58
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e_kot
Месси ушел, а это чудо все никак не уймется
+26
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2vdhrvmmzf
У Ротена вообще откуда такая информация, он же в псж вообще никто?
+19
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Богдан Агафонов
Неудивительно. В Барсе он как то обиделся на Пепа, выпнул мяч и ушел с тренировки
+18
-11
+7
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Egobrain
Ответ Elm
Он приехал на заработки и срать ему на ПСЖ.
оч достойно уважения
профи до мозга костей
образец для подражания
+16
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Очки Дани Алвеса
Шутка про детей вообще паскудная.
+16
-10
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Люблю Марго Робби
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ротен явно "фанат" Месси
Скоро Пирс Морган скажет что Ротен второй в истории после Роналду)))
+10
-4
+6
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wshnmn
Ответ Elm
Он приехал на заработки и срать ему на ПСЖ.
Очень профессиональный подход от «лучшего футболиста»
+17
-12
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OldRedWhite
Месси просто рожден для Саудовской Аравии !
Там то как раз вечером !
Эхххх , не туда пошёл …
+9
-5
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Ник Ник
А тренировался бы по утрам, было бы 20 золотых мячей 😅
+10
-6
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Борис Моисеев
Ответ Очки Дани Алвеса
Как странно совпало, ни в Барселоне 15 лет до этого, ни в сборной Аргентине никто не жаловался на режим и работоспособность Лео. А тут, видите ли, и пешком ходит, и всего себя с 16+16 не отдаёт, и вообще самый худший игрок в мире давайте все дружно посвистим. Напомню, что Неймар в ПСЖ скатился до лентяйства лютого, хотя был одним из самых лучших игроков при переходе. Может, надо посмотреть на себя?
Ага, загугли "Месси ложка", "Месси пицца".
+3
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Egobrain
Ответ Михо
А может наоборот, тренироваться нужно во второй половине дня, потому что матчи всегда вечером или днем, и организм должен привыкать к послеобеденным нагрузкам?
ну ты походи по профессиональным клубам, порассказывай свою теорию
посмеши людей
+4
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Shadow1882
Ну вообще вполне верится
+12
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vzi
Ответ Михо
А может наоборот, тренироваться нужно во второй половине дня, потому что матчи всегда вечером или днем, и организм должен привыкать к послеобеденным нагрузкам?
В дни матчей вообще другой режим в проф команде.
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usman703
Ответ Elm
Он приехал на заработки и срать ему на ПСЖ.
Это ты по словам Ротена такой вывод сделал? Интересно
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Húllabbalabbalúú
Ответ e_kot
Месси ушел, а это чудо все никак не уймется
Месси тоже мог бы рассказать кучу историй про Ротена, если бы вспомнил, кто это
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GigaChad
Ответ Elm
Он приехал на заработки и срать ему на ПСЖ.
а срать на ПСЖ это разве что-то плохое?
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Direct free kick
Пирс Морган и Ротен ночный кошмар пешего
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Alex_V69
Ответ Михо
Ротен как футболист не стоит и мизинца правой ноги Месси, а тем более левой😃 отсюда вся эта грязь, уже и детей приплел, совсем некрасиво
Если ты судишь о людях и доверяешь их словам исходя из их успешности то как же ты относишься сам к себе. Как к ногтю на мизинце? Что-то мне подсказывает, что свои суждения ты оцениваешь очень высоко.
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Роман
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Хахахах ты смешной ) наверное ты посмотрел только 2015 год футбол и забросил , или вообще не смотрел ,а читаешь только заголовки и комментарий спортс)) футбол это криштиану , и мы это сейчас наблюдаем футбол до него и с ним совершенно разное и после него тоже оставляет огромный след после себя , а что оставил Гномик ?) Обсурбный чм с 5 пенками и купленными судьями , и подаренными ЗМ 2010-2019-2021 просто смешно звучат твои слова , а сравнение с суаресом Кришаа ?? Ты просто убил брат)
Экспертное мнение, Гегенпресинг Рагника и прочие недалёкие. Зачем ты им что-то объясняешь?)
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Роман
Ответ belikovda.90
Сколько Ротену платит руководство ПСЖ
Он как Климов за бесплатно
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Otabek Ismatov
Ответ Очки Дани Алвеса
Шутка про детей вообще паскудная.
Он такой. А на него видимо ещё молятся некоторые тут защищая и кивая ему
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pasmike
Профессионал, что тут скажешь
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