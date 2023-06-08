Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Он не хотел тренироваться по утрам, говорил, что надо это делать во второй половине дня. Однажды он ушел, потому что ему надоело»

Жером Ротен рассказал, что Лионеля Месси не устраивали тренировки в «ПСЖ».

«Вспомните день, когда он ушел с тренировки. Клуб замял это все, сказав, что у него небольшая травма икры. Все это было неправильно, архинеправильно. Причина? Месье надоело то, что они делали на тренировках. Это, на мой взгляд, определенно был тот день, когда страдали его дети ( пошутил, намекая на слова о семье в недавнем интервью – Sports.ru).

У него было не все в порядке с головой, поэтому он ушел с тренировки. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько сильно он уважал своего тренера и партнеров по команде.

Он очень часто хотел сменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил персоналу, что тренировки по утрам – это нехорошо. Что нужно тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдавался», – сказал бывший футболист « » в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC.

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