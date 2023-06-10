Защитник «Сити» Диаш перед «Интером»: «В этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать, когда начинаешь что-то делать на поле»

Рубен Диаш считает, что в финале Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Интером» нет фаворита.

Защитник «горожан» высказался в преддверии решающей игры, которая состоится сегодня в Стамбуле.

«Самая большая ошибка, которую мы можем совершить – это забыть, что это финал. Люди могут говорить все, что хотят, но мы считаем, что в этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать только тогда, когда выходишь на поле и начинаешь что-то делать.

Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание – поиск баланса при тех ресурсах, что у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы обрели особый баланс.

Чувствую, что с тех пор, как я пришел в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему и сделаем все возможное, чтобы его завоевать.

В феврале наступает наш лучший период. С этой поры наша команда неизменно демонстрирует себя с лучшей стороны. Завтрашний день не станет исключением. Это еще одна возможность для всех нас проявить себя.

У нас есть группа из пяти капитанов, но каждый из нас сам по себе капитан. Каждый способен сказать свое слово на поле, когда пробьет час. Это наше особое качество. Каждый игрок был лидером в прошлом. Мы собрали этих футболистов вместе. Когда нужный момент наступает, мы знаем, что пора действовать.

Опасность представляют не только один, два или три игрока « ». Мы знаем, что совершим ошибку, если не уделим хоть кому-то достаточного внимания. Не собираемся допускать эту ошибку», – сказал защитник « ».

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? Давайте поговорим об этом