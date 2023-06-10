Защитник «Сити» Диаш перед «Интером»: «В этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать, когда начинаешь что-то делать на поле»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Рубен Диаш Футбол

Рубен Диаш считает, что в финале Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Интером» нет фаворита.

Защитник «горожан» высказался в преддверии решающей игры, которая состоится сегодня в Стамбуле.

«Самая большая ошибка, которую мы можем совершить – это забыть, что это финал. Люди могут говорить все, что хотят, но мы считаем, что в этой игре нет фаворита. Фаворитом можно стать только тогда, когда выходишь на поле и начинаешь что-то делать.

Каждый сезон отличается. Каждый год наше главное испытание – поиск баланса при тех ресурсах, что у нас есть. Думаю, все мы можем согласиться, что в этом сезоне мы обрели особый баланс.

Чувствую, что с тех пор, как я пришел в этот клуб, мы создали очень хорошую, сбалансированную и сильную команду. На данный момент мы выиграли два трофея. Стремимся к последнему и сделаем все возможное, чтобы его завоевать.

В феврале наступает наш лучший период. С этой поры наша команда неизменно демонстрирует себя с лучшей стороны. Завтрашний день не станет исключением. Это еще одна возможность для всех нас проявить себя.

У нас есть группа из пяти капитанов, но каждый из нас сам по себе капитан. Каждый способен сказать свое слово на поле, когда пробьет час. Это наше особое качество. Каждый игрок был лидером в прошлом. Мы собрали этих футболистов вместе. Когда нужный момент наступает, мы знаем, что пора действовать.

Опасность представляют не только один, два или три игрока «Интера». Мы знаем, что совершим ошибку, если не уделим хоть кому-то достаточного внимания. Не собираемся допускать эту ошибку», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Все еще считаете, что Пеп «покупает» титулы? Давайте поговорим об этом

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4 комментария

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Гоша Адамов
Прав 100%. Неважно у кого какие соперники по сетке лч или результаты в чемпионате были. Раз уж такие фавориты, то покажите это на поле
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Ко-ко-джамбо
Правда в том матче один супер мега фаворит, это Манчестер Сити.
Игроки могут так не считать, зато все остальные так думают после матча с Реалом, где Сити показал тотальный футбол.
Давно не было таких финалов, где вроде встречаются две топ команды, но есть настолько выраженный фаворит.
+3
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на вогрэсовском мосту
Ответ Ко-ко-джамбо
Правда в том матче один супер мега фаворит, это Манчестер Сити. Игроки могут так не считать, зато все остальные так думают после матча с Реалом, где Сити показал тотальный футбол. Давно не было таких финалов, где вроде встречаются две топ команды, но есть настолько выраженный фаворит.
Я думаю, что вы правы. Даже не вспомнить случая, когда букмекеры настолько не верили в одного из участников финала, что предлагали кэфы больше 7.
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Артур Мкртычян
сити не собирается недооценивать противника. намечается что-то нехорошее для интера.
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