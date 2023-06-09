Пеп Гвардиола: «Интер» превосходит «Ман Сити» с точки зрения истории. Но это не важно. Важно лучше сыграть в финале»

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Я не могу контролировать мнения людей. Просто нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать. Все заканчивается игрой. И победит та команда, которая лучше всех проведет 95 минут.

«Интер» превосходит нас с точки зрения истории. Но это не важно. Важно в 22:00 по стамбульскому времени сыграть лучше соперника. Вот что может стать решающим фактором», – сказал тренер « ».

Пеп Гвардиола: «Итальянские команды думают, что при 0:0 они побеждают. «Ман Сити» думает, что проигрывает, но это не так»

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