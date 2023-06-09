Пеп Гвардиола: «Интер» превосходит «Ман Сити» с точки зрения истории. Но это не важно. Важно лучше сыграть в финале»
Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером».
«Я не могу контролировать мнения людей. Просто нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать. Все заканчивается игрой. И победит та команда, которая лучше всех проведет 95 минут.
«Интер» превосходит нас с точки зрения истории. Но это не важно. Важно в 22:00 по стамбульскому времени сыграть лучше соперника. Вот что может стать решающим фактором», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Пеп Гвардиола: «Итальянские команды думают, что при 0:0 они побеждают. «Ман Сити» думает, что проигрывает, но это не так»
Президент «Интера» перед «Ман Сити»: «Деньги не всегда побеждают – их можно заменить идеями, страстью и компетентностью»
Иначе и быть не может.
А вот забьёт ли Сити больше голов, вопрос пока открытый.
- Три кубка/лиги чемпионов против нуля пока что.
- 19 титулов чемпиона Италии против 9 чемпиона Англии.
Всё по фактам.
И этот баланс в разрезе всей истории этих двух клубов не изменится даже в случае победы Сити завтра.