Пеп Гвардиола: «Интер» превосходит «Ман Сити» с точки зрения истории. Но это не важно. Важно лучше сыграть в финале»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Интером».

«Я не могу контролировать мнения людей. Просто нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать. Все заканчивается игрой. И победит та команда, которая лучше всех проведет 95 минут.

«Интер» превосходит нас с точки зрения истории. Но это не важно. Важно в 22:00 по стамбульскому времени сыграть лучше соперника. Вот что может стать решающим фактором», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола: «Итальянские команды думают, что при 0:0 они побеждают. «Ман Сити» думает, что проигрывает, но это не так»

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20 комментариев

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bel01
Сити в любом случае завтра сыграет лучше соперника.
Иначе и быть не может.
А вот забьёт ли Сити больше голов, вопрос пока открытый.
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Кокич
На дополнительное время Пеп не рассчитывает.
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+9
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Фарид Харисов
Ответ Кокич
На дополнительное время Пеп не рассчитывает.
Конечно не рассчитывает. Если матч такого Сити с Интером дойдет до дополнительного времени, то значит у Гвардиолы многое пошло не по плану. А может быть вообще всё.
+9
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bel01
Пеп абсолютно прав.
- Три кубка/лиги чемпионов против нуля пока что.
- 19 титулов чемпиона Италии против 9 чемпиона Англии.
Всё по фактам.
И этот баланс в разрезе всей истории этих двух клубов не изменится даже в случае победы Сити завтра.
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Михо
Финал всегда отдельная игра. Фавориты часто проигрывали, тот же Сити проиграл Челси, Челси обыграл Баварию в 2012, даже в прошлом финале фаворитом считался Ливерпуль. Но надеюсь Сити завтра возьмет свое
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Геннадий Тимченко
ожидаю красивую игру и заслуженную победу одной из команд в основное время 👍
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ukrainec228
Интер в принципе это железный фаворит ❤️
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Uragan Boy
Пеп сделай это
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ДЖИН
Этот Сити сильней с запасом. Переехал и Баварию и Реал. Гвардиола достиг совершенства как с Барсой.
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Ноябрьский Набат
Ответ bel01
Пеп абсолютно прав. - Три кубка/лиги чемпионов против нуля пока что. - 19 титулов чемпиона Италии против 9 чемпиона Англии. Всё по фактам. И этот баланс в разрезе всей истории этих двух клубов не изменится даже в случае победы Сити завтра.
И трэбл с Моуриньо👌
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Pavelaznaurov
Когда клубы СССР начинали играть в еврокубках ,московское Торпедо попало на Интернационале Милан,проиграли 0-1 по итогу двух встреч— защитник Бреднев три раза попадал в штанги ворот за что получил прозвище —-Штангист
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Den-is
Интеру надо играть как Брентфорд. Низкий блок и разящие контратаки и дело в шляпе
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Den-is
Сити с МЮ был настолько убог, насколько были прекрасны и изумительны голы Гюндогана. Такой убогой игры от Сити я давно не видел. МЮ был бы поточнее в своих моментах, был бы с кубком Англии в отличии от фартовых мешков. Но МЮ заболел болезнью косожопия к счастью для Сити)
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Александр Зайцев
Перефразировал Моуриньо?
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TylerDurden
Сити на классе. Спасибо Интеру, что добрался до финала.
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Евгений Шазиев
Мудро формулирует любую мысль, без трэштока. Залог успеха.
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Газиз Егизбаев
Соломку стелим
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Этот Райола хочет денег
Да это понятно. Ты точно не будешь ставить Эдерсона в нападение? А Де Брейне в ворота? А Холанда с Гюндоганом поливать газон в перерыве? Или другие новаторские схемы? Если классику этого сезона, у вас серьезные шансы на ушастого!)
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