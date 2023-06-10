Дармиан перед «Ман Сити»: «Интер» должен сыграть идеально, всем сердцем. Придется пойти на жертвы»

Маттео Дармиан высказался в преддверии финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ман Сити».

Игра состоится сегодня в Стамбуле.

«Все мы очень рады быть здесь и гордимся возможностью играть в финале чемпионов. Это будет особенный матч для каждого из нас. Мы очень хорошо подготовились к этой игре и постараемся сыграть на максимуме.

Нас ждет непростой матч. Мы хорошо знаем, какой высокий класс у « » и его игроков. Мы должны быть готовы и внимательны.

Я хорошо знаю «Сити», я играл против них, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». Мы должны сыграть идеально. Надо показать свою игру. Придется пойти на жертвы. Мы должны сыграть всем сердцем.

Мы в хорошей физической и психологической форме, нам нужно показать это завтра. Мы знаем их сильные стороны. Нужно будет принимать верные решения на разных отрезках матча», – сказал защитник « ».