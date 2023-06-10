Дармиан перед «Ман Сити»: «Интер» должен сыграть идеально, всем сердцем. Придется пойти на жертвы»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Маттео Дармиан Футбол

Маттео Дармиан высказался в преддверии финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ман Сити».

Игра состоится сегодня в Стамбуле.

«Все мы очень рады быть здесь и гордимся возможностью играть в финале Лиги чемпионов. Это будет особенный матч для каждого из нас. Мы очень хорошо подготовились к этой игре и постараемся сыграть на максимуме.

Нас ждет непростой матч. Мы хорошо знаем, какой высокий класс у «Манчестер Сити» и его игроков. Мы должны быть готовы и внимательны.

Я хорошо знаю «Сити», я играл против них, когда выступал за «Манчестер Юнайтед». Мы должны сыграть идеально. Надо показать свою игру. Придется пойти на жертвы. Мы должны сыграть всем сердцем.

Мы в хорошей физической и психологической форме, нам нужно показать это завтра. Мы знаем их сильные стороны. Нужно будет принимать верные решения на разных отрезках матча», – сказал защитник «Интера».

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10 комментариев

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Большое сердце Неймара
никакие жертвы не помогут. этот Сити монструозен и идёт к своей главной победе. сегодня будет требл
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Трент 66
Ушел из пригорода и теперь в финале ЛЧ)
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a.sh.s.
Ответ Bishkek Reds
Хочу победы Интера. Хочу футбольной романтики. А меркантильные глорики, которые любят деньги, всё готовое и роскошь, пусть плачут. Футбол не должен проиграть проекту, который 115 раз нарушил правила Футбола.
твоя любимая команда тоже не бедна успокойся уже это футбол сегодня Сити завтра твой МЮ.
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ман сити фейк
Надеюсь у нашей команды в этой игре все получится. Специально для этого с утра надел футболку купленный в Этихаде. Только Сити, только победа.🟦
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MurodovR10
пойти на жертву? Типа будут ударить не по мячу а по ногам ?
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Большое сердце Неймара
Ответ Bishkek Reds
Ставь свою квартиру тогда, если такой уверен на 200% Что-то мне подсказывает, что ты даже 200 рублей не поставишь на мешок.
ребенок успокойся раздавать советы. я не ставочник, вырос из этого. у каждого есть мнение,и не нужно меня грузить левой информацией,типо : "ставь хату"
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Bishkek Reds
Ответ a.sh.s.
твоя любимая команда тоже не бедна успокойся уже это футбол сегодня Сити завтра твой МЮ.
МЮ сейчас беднее мешка раза 5-6. Вы это прекрасно знаете, но много лет делаете вид что это не так. Лицемерите массово.
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