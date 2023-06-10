Ди Маттео считает, что «Интер» может выиграть ЛЧ: «Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг»
Роберто Ди Маттео верит, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов.
– Вы знаете все о невозможных подвигах. Видите ли вы сходство между вашей победой и той, к которой сейчас стремится «Интер»?
– Мы были аутсайдерами, весь мир знал об этом! И «Интер» тоже, на самом деле... Сравнение не совсем подходит, потому что «Сити» не играет дома, а у Индзаги укомплектованная команда.
У Гвардиолы невероятная команда, но у «Интера» есть шанс. Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг, – сказал бывший тренер лондонского клуба, выигравший с ним Лигу чемпионов в 2012 году.
Я сейчас не хейчу Челси, просто там буквально каждый матч это отскок за отскоком, круто играли только ответку с Наполи. На каком-то невероятном везении и воле к победе взяли трофей. Мне тогда было 10 лет, я подтапливал за синих даже когда они играли против Барселоны. Потому что тогда мне, не особо разбирающемуся ребёнку казалось, что собралась какая-то банда лузеров, которые побеждают за счёт силы дружбы словно в мультике.
В словаре определением слова "отскок" должен быть финал с Баварией. Такого укатывания в асфальт и при этом поражения я никогда больше не видел.
Достаточно одного факта - в полуфинале и финале в их ворота назначали пенальти и оба не были забиты.
Ветераны, конечно, тоже старались, но соперники очень помогли с реализацией.