Ди Маттео считает, что «Интер» может выиграть ЛЧ: «Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг»

Роберто Ди Маттео верит, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов.

– Вы знаете все о невозможных подвигах. Видите ли вы сходство между вашей победой и той, к которой сейчас стремится «Интер»?

– Мы были аутсайдерами, весь мир знал об этом! И «Интер» тоже, на самом деле... Сравнение не совсем подходит, потому что «Сити» не играет дома, а у Индзаги укомплектованная команда.

У Гвардиолы невероятная команда, но у «Интера» есть шанс. Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг, – сказал бывший тренер лондонского клуба, выигравший с ним Лигу чемпионов в 2012 году.