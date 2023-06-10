Ди Маттео считает, что «Интер» может выиграть ЛЧ: «Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг»

Теги Интер Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Роберто Ди Маттео Футбол

Роберто Ди Маттео верит, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов.

– Вы знаете все о невозможных подвигах. Видите ли вы сходство между вашей победой и той, к которой сейчас стремится «Интер»?

– Мы были аутсайдерами, весь мир знал об этом! И «Интер» тоже, на самом деле... Сравнение не совсем подходит, потому что «Сити» не играет дома, а у Индзаги укомплектованная команда.

У Гвардиолы невероятная команда, но у «Интера» есть шанс. Мой «Челси» учит, что при правильной мотивации можно совершить любой подвиг, – сказал бывший тренер лондонского клуба, выигравший с ним Лигу чемпионов в 2012 году.

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14 комментариев

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Михо
Вам просто нереально повезло, сначала Дрогба в конце сравнял, потом в доп время Роббен отнял пеналь у Крооса и не забил. Из за этого Кроос отказался бить пенальти, бил Нойер, забил но не дело вратаря так тратить концентрацию
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Фарид Харисов
Челси Ди Маттео ничему не научит. Там просто нечему учиться. Тем более специалисту вроде Индзаги.

Я сейчас не хейчу Челси, просто там буквально каждый матч это отскок за отскоком, круто играли только ответку с Наполи. На каком-то невероятном везении и воле к победе взяли трофей. Мне тогда было 10 лет, я подтапливал за синих даже когда они играли против Барселоны. Потому что тогда мне, не особо разбирающемуся ребёнку казалось, что собралась какая-то банда лузеров, которые побеждают за счёт силы дружбы словно в мультике.

В словаре определением слова "отскок" должен быть финал с Баварией. Такого укатывания в асфальт и при этом поражения я никогда больше не видел.
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Peter Parker
Знатный был автобус, помню-помню. Окопались в своей штрафной и молились на Чеха, три удара в створ за 120 минут и один фартовый гол. Да, в футболе бывает всякое и тактика Челси сработала. Но смотреть такую игру - пытка.
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Vinnipukh Vinni
Ответ на вогрэсовском мосту
Даже близко сравнивать нельзя. Тот Челси выиграл ЛЧ благодаря стараниям ветеранов клуба. Тренерского стиля или победы там и близко не вижу. Иногда складывается ощущение, что те полгода тренировал Дрогба. А тут, если Интер каким то чудом победит, то это будет огромная заслуга Симоне.
Тот Челси выиграл ЛЧ, благодаря невероятному везению.
Достаточно одного факта - в полуфинале и финале в их ворота назначали пенальти и оба не были забиты.
Ветераны, конечно, тоже старались, но соперники очень помогли с реализацией.
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на вогрэсовском мосту
Даже близко сравнивать нельзя. Тот Челси выиграл ЛЧ благодаря стараниям ветеранов клуба. Тренерского стиля или победы там и близко не вижу. Иногда складывается ощущение, что те полгода тренировал Дрогба. А тут, если Интер каким то чудом победит, то это будет огромная заслуга Симоне.
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Артур Мкртычян
не тот случай. этот Интер не одного элитного соперника даже не прошел. тот Челси проскочил прайм барсу.
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Артур Мкртычян
Ответ Peter Parker
Не просто опытный, но и титулованный. Есть и разные финалисты и победители Чм, Че, бронзовые призеры. Команда пусть и не прям топовая, но по составу еще многим фору даст.
у сити опытнее. особенно в Еврокубках. игроки Интера даже в полуфинале лч не были никогда
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Фарид Харисов
Ответ London.is.blue
Банда лузеров? Это самая титулованная команда Англии в 21 веке была. Та команда собрала вагон трофеев. До сих пор Челси лидирует по трофеям в Англии в 21 веке благодаря той банде. Только не лузеров, а легенд. Отскок - это когда ты забиваешь шальные голы, тебе помогает судейство или типа того. Челси был прекрасен в защите, прекрасен в реализации. Ни одного судейского скандала. Проблемы соперников, что они не могли забить на 1 гол больше. Если Челси отыгрывается на Камп Ноу против Барсы Пепа в меньшинстве с 0-2, то это не лузеры, а чемпионы каких поискать.
Так я не говорю, что они банда лузеров. Мне же 10 лет было, я их так воспринимал только в 10 лет. Думал, что крутые это Арсенал, МЮ и Барселона. А ещё Марсель нравился, не знаю почему.
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charly_54
Ответ Peter Parker
Знатный был автобус, помню-помню. Окопались в своей штрафной и молились на Чеха, три удара в створ за 120 минут и один фартовый гол. Да, в футболе бывает всякое и тактика Челси сработала. Но смотреть такую игру - пытка.
Да ладно прикольный финал был
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