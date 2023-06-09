Чалханоглу перед «Ман Сити»: «Интер» доминировал в больших матчах, обыгрывал «Барсу». Верю, что мы можем взять ЛЧ»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями перед матчем против «Манчестер Сити».

«Мы изучили нашего соперника. Завтра мы покажем, на что способны. Мы должны сыграть без страха.

Понимаем, что соперник тоже намерен выложиться полностью. Нам нужно показать, из чего мы сделаны.

В этом сезоне мы доминировали в больших играх, поэтому знаем, на что способны, и должны это продемонстрировать.

Я не чувствую давления. У меня появилась уверенность после побед над другими командами в этом сезоне.

Я очень уверен в себе. Мы обыграли «Барселону» на групповом этапе. Такие игры вселили в нас уверенность в своих силах.

Я думаю о том, чтобы поднять этот трофей. Я думал об этом с того момента, когда был ребенком. Я верю, что мы можем выиграть трофей», – сказал полузащитник «Интера».

Симоне Индзаги: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, топ-команда. Победить будет чрезвычайно сложно, но у «Интера» есть шанс написать историю»

12 комментариев

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Aziz Kurmanbekov
Сейчас бы сравнивать Барселону с Ман Сити 😂
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Михо
Бавария обыграла Интер дважды по 2-0 в группе, и Барсу там же 2-0 и 3-0, но Интер в финале, а Бавария вылетела от Сити. Так что если проводить параллели с другими клубами, то Сити все же фаворит😃
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Тимофей Яблонский
Я думаю что к сожалению без шансов
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milanello1900
мечты,мечты...
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Tango442
Ну не скажет же он, что мы уже навалили в штаны, да и вообще нам лучше не выходить на поле, технарь нас тоже устроит… все правильно, нужно выходить и бороться, в одном матче все что угодно может произойти!
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А Сити никому не проиграл в этой ЛЧ! Удачи и победы Сити!💙
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Xm.md
Какая связь между большими матчами и Барсой?
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Александр Рабонов
А про баварию тактильно умолчал) Да и кризисную барсу не сказать что они уничтожили)
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Pucheslav
Ответ взгляд со стороны
У этого недоноска эго скоро будет мешать ходить...
Должен был сказать что у них шансов нет или что ?
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