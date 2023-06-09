Чалханоглу перед «Ман Сити»: «Интер» доминировал в больших матчах, обыгрывал «Барсу». Верю, что мы можем взять ЛЧ»

Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями перед матчем против «Манчестер Сити».

«Мы изучили нашего соперника. Завтра мы покажем, на что способны. Мы должны сыграть без страха.

Понимаем, что соперник тоже намерен выложиться полностью. Нам нужно показать, из чего мы сделаны.

В этом сезоне мы доминировали в больших играх, поэтому знаем, на что способны, и должны это продемонстрировать.

Я не чувствую давления. У меня появилась уверенность после побед над другими командами в этом сезоне.

Я очень уверен в себе. Мы обыграли «Барселону» на групповом этапе. Такие игры вселили в нас уверенность в своих силах.

Я думаю о том, чтобы поднять этот трофей. Я думал об этом с того момента, когда был ребенком. Я верю, что мы можем выиграть трофей», – сказал полузащитник «Интера».

Симоне Индзаги: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, топ-команда. Победить будет чрезвычайно сложно, но у «Интера» есть шанс написать историю»