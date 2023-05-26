Полина Гагарина исполнит гимн перед финалом Фонбет Кубка России. РФС подтвердил
Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Фонбет Кубка России.
Российский футбольный союз подтвердил участие исполнительницы в мероприятии.
В финале Фонбет Кубка России встретятся ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники».
«Болельщиков ждет большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина», – сообщается на сайте РФС.
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В этом плане лучше Юлия Савичева. Её слушать намного приятнее и у неё лучше с тональностью.