Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Фонбет Кубка России.

Российский футбольный союз подтвердил участие исполнительницы в мероприятии.

В финале Фонбет Кубка России встретятся и « ». Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники».

«Болельщиков ждет большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина», – сообщается на сайте РФС.

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