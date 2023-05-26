Полина Гагарина исполнит гимн перед финалом Фонбет Кубка России. РФС подтвердил

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар музыка Футбол

Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Фонбет Кубка России.

Российский футбольный союз подтвердил участие исполнительницы в мероприятии.

В финале Фонбет Кубка России встретятся ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники».

«Болельщиков ждет большая развлекательная программа, а перед началом игры традиционно прозвучит гимн России. В этом году его исполнит Полина Гагарина», – сообщается на сайте РФС.

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28 комментариев

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Дмитрий
Ответ Чёрный Плащ˙
Можно как угодно к ней относиться, но поет она хорошо Одна "Кукушка" чего стоит
Поет? Она орет Кукушку. Где там пение?
+22
-7
+15
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ML26
Ответ Чёрный Плащ˙
Можно как угодно к ней относиться, но поет она хорошо Одна "Кукушка" чего стоит
Скомуниздила и опозорила Кукушку. Цой точно не в восторге бы был
+6
0
+6
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bestvideox
А как же Вика Цыганова?
+5
0
+5
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Ебздрогыч
А че не Шаман?
+9
-4
+5
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Максон Ферстаппен
Максим в прошлом году просто бомбовая была, никто ее не переплюнет теперь
+9
-5
+4
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Фут.Боль
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
Из Челси не отпускают.
+4
0
+4
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Lost Sock
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
следующая новость Полина Гагарина исполнила гимн РФ на финале кубка России
+2
0
+2
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artpal
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
Не смог загрузить фото на госуслугах для фан-айди
+3
-1
+2
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Михаил1970
Интересно, сколько будет стоить гимн от П. Гагариной на финале кубка. Каков размер гонорара?
+1
0
+1
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Данко Лазович
а спектакль не окончен?
+1
0
+1
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Xm.md
Кто это?
Полина Гагарина
+5
-4
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Enotaz24
Ответ Чёрный Плащ˙
Можно как угодно к ней относиться, но поет она хорошо Одна "Кукушка" чего стоит
Не знаю, по мне крылья песни все обломали. Цой ее пел по-другому. И мне нравится оригинал.
+1
0
+1
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atomio
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
У него чёс по регионам. Масть поперла, надо ₽ гребсти пока популярен. Он оказался в нужное время в нужном месте.
+1
0
+1
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Molodoy91
Ответ Михаил1970
Интересно, сколько будет стоить гимн от П. Гагариной на финале кубка. Каков размер гонорара?
Половину стоимости всех билетов на этот финал)
0
0
0
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Оригинальный Ник
Ответ Максон Ферстаппен
Максим в прошлом году просто бомбовая была, никто ее не переплюнет теперь
Бомбово рот под фанеру открывала, у Гагариной в этом опыта не меньше
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Jack & Daniels
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
Шаман отказался) он знает, что не бюджетникам петь придется) ему с трибун расскажут о том, куда ему засунуть свой патриотизм)
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Ron_Jeremy
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
Наверное в связи с запретом использования Дронов.
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fellx
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
Гагарину можно после банкета
+1
-1
0
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Barsa1984
Ответ Ебздрогыч
А че не Шаман?
Шаман уже нашаманил
0
0
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Adeen
Ответ Чёрный Плащ˙
Можно как угодно к ней относиться, но поет она хорошо Одна "Кукушка" чего стоит
Чувак, её песни состоят из сплошных "А-А-А-А" и О-О-О-О". Честно, это можно пару раз послушать, а потом идёт резкое неприятие.
В этом плане лучше Юлия Савичева. Её слушать намного приятнее и у неё лучше с тональностью.
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Колбаскер тут
Расскажите мне о том, что гимн России на Кубке России это квасной патриотизм
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