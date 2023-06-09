Кака о Месси в Майами: «МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире»

Кака считает, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» положительно скажется на МЛС.

«Для американского футбола это невероятно. Трансфер Месси будет способствовать дальнейшему развитию МЛС. Мне очень нравится процесс строительства в долгосрочной перспективе. МЛС именно это и делает, она много инвестирует в структуру клубов.

У каждого клуба есть свой стадион, тренировочный центр, фан-база. И в этом сценарии они привлекают спортсменов и растут очень органично. Приезд Месси – еще один важный шаг в этом росте.

И я верю, что в ближайшем будущем МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире», – сказал экс-игрок «Орландо Сити» и сборной Бразилии.

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