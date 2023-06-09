Кака о Месси в Майами: «МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире»

Теги Кака МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Кака считает, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» положительно скажется на МЛС.

«Для американского футбола это невероятно. Трансфер Месси будет способствовать дальнейшему развитию МЛС. Мне очень нравится процесс строительства в долгосрочной перспективе. МЛС именно это и делает, она много инвестирует в структуру клубов.

У каждого клуба есть свой стадион, тренировочный центр, фан-база. И в этом сценарии они привлекают спортсменов и растут очень органично. Приезд Месси – еще один важный шаг в этом росте.

И я верю, что в ближайшем будущем МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире», – сказал экс-игрок «Орландо Сити» и сборной Бразилии.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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23 комментария

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JuVero
не станет, единицы будут смотреть футбол с 2-4 часов ночи. Хоть 10 Месси приедет))
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Ростов-на-Дону
Брехня.
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Экспертное мнение
Ответ Екн Лор
По аудитории МЛС обойдёт Саудовскую лигу, примерно 7-8 млрд телезрителей ожидается на матчах бургер-лиги
Ну, в общем-то по аудитории МЛС и без Месси впереди Саудовской лиги, страна с населением 300+ млн, приход Месси прибавит и аудиторию из Южной Америки, для них матчи в удобное время будут
+5
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Екн Лор
По аудитории МЛС обойдёт Саудовскую лигу, примерно 7-8 млрд телезрителей ожидается на матчах бургер-лиги
+7
-5
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Ну, в общем-то по аудитории МЛС и без Месси впереди Саудовской лиги, страна с населением 300+ млн, приход Месси прибавит и аудиторию из Южной Америки, для них матчи в удобное время будут
Помню я был в изумлении когда узнал, что футбол (соккер) в США популярнее хоккея.
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waleri
Лига1 за 2 крайних года сильно прибавила в просмотрах? Что касается МЛС, то приезд Бекса в "Гэлакси" был даже, пожалуй, более медийным событием (там еще и фактор Викки играл свою роль).
Нет, пока туда будут, как и ранее, суперзвезды ехать на закате ничего не изменится. Вот если МЛС будет собирать реально лучших здесь и сейчас (привет от НХЛ!) , вот тогда это уже будет по определению так.
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Andrey Andreev
Нет, не станет. Пешеходы-звезды ездили в Штаты ещё во времена Пеле, а воз и ныне там
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Botikool
Да-да-да.. Тоже самое говорили, ещё когда Пеле приезжал) и тот же Кака, Ибрагимович, Вилья, Бэкхэм, Анри
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Крамбопулос Майкл
Будут смотреть только те кто поставил бабки на матч МЛС и то по my score 😀
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Ummash
Как ест так и останется
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Lavinka
Не станет . В США есть другие виды спорта намного популярнее футбола .
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Shadow1882
Но не такой конкурентной, как борьба за избежание стыков в РПЛ
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zzzeeerrrooo
Ответ EL BICHO
Айлин обиделся и ограничил доступ )) Ок, продублирую: помнится, ты мне говорил, что раз у Роналду 5 ЗМ, то он, дескать, обязан забивать по 5 мячей за матч в лиге песков. Так вот, IFFHS - контора, которая награждала твоего кумира разными призами -, выкатила в январе этого года ежегодный рейтинг национальных чемпионатов: Саудовская Аравия - 40 место МЛС - 43 место Вот ссылка: https://www.iffhs.com/posts/2483 Собстна, у меня вопрос: сколько обязан забивать твой пресвятой кумир в двухсотой лиге бургеров?) P.S. Горячкин, перестань спамить!111 😁
Бредовый какой-то рейтинг там много талантливых игроков играет
Тот же Алмада стал чемпионом мира играя в МЛС
Барса недавно Араухо подписала
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Экспертное мнение
Ответ EL BICHO
Айлин обиделся и ограничил доступ )) Ок, продублирую: помнится, ты мне говорил, что раз у Роналду 5 ЗМ, то он, дескать, обязан забивать по 5 мячей за матч в лиге песков. Так вот, IFFHS - контора, которая награждала твоего кумира разными призами -, выкатила в январе этого года ежегодный рейтинг национальных чемпионатов: Саудовская Аравия - 40 место МЛС - 43 место Вот ссылка: https://www.iffhs.com/posts/2483 Собстна, у меня вопрос: сколько обязан забивать твой пресвятой кумир в двухсотой лиге бургеров?) P.S. Горячкин, перестань спамить!111 😁
Было время, Месси сыграл матч против Ман Сити и был признан лучшим игроком матча не забив ни гола, не отдав ни голевых, а его перформанс был таким, что даже матчи Рона с голами курили в сторонке. В этом разница, у Роналду если нет гола, то нет и его, поэтому он обязан забивать, чтобы быть на виду. Совсем разные игроки с разными способностями, упоминать их вместе - моветон, прошу прощения.
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