Кака о Месси в Майами: «МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире»
Кака считает, что переход Лионеля Месси в «Интер Майами» положительно скажется на МЛС.
«Для американского футбола это невероятно. Трансфер Месси будет способствовать дальнейшему развитию МЛС. Мне очень нравится процесс строительства в долгосрочной перспективе. МЛС именно это и делает, она много инвестирует в структуру клубов.
У каждого клуба есть свой стадион, тренировочный центр, фан-база. И в этом сценарии они привлекают спортсменов и растут очень органично. Приезд Месси – еще один важный шаг в этом росте.
И я верю, что в ближайшем будущем МЛС станет одной из самых конкурентоспособных и просматриваемых в мире», – сказал экс-игрок «Орландо Сити» и сборной Бразилии.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Нет, пока туда будут, как и ранее, суперзвезды ехать на закате ничего не изменится. Вот если МЛС будет собирать реально лучших здесь и сейчас (привет от НХЛ!) , вот тогда это уже будет по определению так.
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