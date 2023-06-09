Форвард «Хит» Батлер: «Месси – один из величайших игроков. Все любители футбола и соккера будут приезжать в Майами, чтобы посмотреть за его игрой»

Теги Майами МЛС Лионель Месси НБА Джимми Батлер Интер Майами Футбол

Джимми Батлер назвал Лионеля Месси одним из величайших футболистов.

Аргентинский футболист принял решение перейти в «Интер Майами». Джимми Батлер выступает за баскетбольный клуб «Майами Хит».

У Батлера поинтересовались на тему того, какое влияние переход Месси может оказать на футбол в США.

«Это привнесет много хорошего. Месси – один из величайших игроков в этой прекрасной игре. Я очень рад за город Майами, поскольку здесь появляется игрок такого масштаба.

«Майами Хит» играет в финале НБА, и у нас есть возможность сделать нечто особенное.

С учетом то, что Месси здесь, думаю, что все любители футбола и соккера со всего мира будут приезжать сюда, чтобы посмотреть за его игрой. Я рад, что он здесь», – сказал Джимми Батлер.

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

11 комментариев

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Budabuda
Батлер бы лучше о Йокиче думал.
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Los Galácticos
Стоит отметить что болельщики ПСЖ за 2 года не оценили его величие от слова совсем, наоборот проважали с Парижа под свист, что для самого Месси в глубине души наверное было большой неожиданностью ведь за время Барселоны он привык что ему поют только хвалебные оды.
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Sergio666
Месси прошел футбол, теперь решил пройти бонусные уровни в виде соккера...
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Shadow1882
Ответ Игорь Климов
Теперь начнёт паломничество у всех игроков из различных видов спорта на матчи с участием Лео Месси.
Игроки различных видов спорта и голливудские звёзды ходят как раз на Батлера. И далеко не факт, что они знают что-то о Месси, кроме того, что он футболист
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Геннадий Тимченко
Ответ MrStep
и футбола и соккера, да значит?)
все будут приезжать.... Нью-Васюки❓🤣🤣🤣
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Shadow1882
Вам бы ещё одну игру взять, а то 4:1 будет и второй проигранный финал для Джимбо
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Лиллард унижатель!
Какой там уровень в МЛС? 35 летний Мессии сможет соло полполя проходить как в молодые годы?
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