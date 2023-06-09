Форвард «Хит» Батлер: «Месси – один из величайших игроков. Все любители футбола и соккера будут приезжать в Майами, чтобы посмотреть за его игрой»

Джимми Батлер назвал Лионеля Месси одним из величайших футболистов.

Аргентинский футболист принял решение перейти в «Интер Майами». Джимми Батлер выступает за баскетбольный клуб «Майами Хит».

У Батлера поинтересовались на тему того, какое влияние переход Месси может оказать на футбол в США.

«Это привнесет много хорошего. Месси – один из величайших игроков в этой прекрасной игре. Я очень рад за город Майами, поскольку здесь появляется игрок такого масштаба.

«Майами Хит» играет в финале НБА, и у нас есть возможность сделать нечто особенное.

С учетом то, что Месси здесь, думаю, что все любители футбола и соккера со всего мира будут приезжать сюда, чтобы посмотреть за его игрой. Я рад, что он здесь», – сказал Джимми Батлер.

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

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