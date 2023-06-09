«Месси не сможет сбалансировать команду с последнего места один. Спокойствия в МЛС не будет». Тренировавший в США Вильярреал о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Хосе Луис Вильярреал не уверен, что Лионель Месси сможет играть в МЛС без стресса.

Аргентинец решил перейти в «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ».

«Здесь Месси не получит того спокойствия, в котором нуждается как футболист. Он никогда не останется незамеченным. Даже если он отправится в «Дисней», ему не будет покоя.

Дэвиду Бекхэму придется собрать конкурентоспособную команду, чтобы Месси мог наслаждаться и чувствовать себя комфортно.

Месси в одиночку не сможет сбалансировать команду, которая находится на последнем месте и которая неконкурентоспособна», – сказал тренер Хосе Луис Вильярреал, обладающий опытом работы в американских клубах.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

31 комментарий

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Vinnipukh Vinni
Ответ micka
Впервые Месси будет играть за аутсайдера. Это его "дождливый вечер в Стоке"
Нет. Ему явно плевать было при выборе команды, на каком она месте. Значит, будет и дальше на это плевать.
Месси, к сожалению, завершает карьеру.
Это бизнес-решение пополам с плавным завершением. Он мог бы сразу 18.12.22 сказать "всё, я закончил с футболом", но естественно, это тяжело сделать, особенно на таких эмоциях, которые тогда были. Да и не нужно. Поэтому он побегает пару-тройку лет за этот Интер и тогда уже объявит.
И он явно не собирается надрываться, чтобы вытащить их из ямы. Получится - прекрасно, нет - значит нет.

А его дождливым вечером в Стоке была сборная, в которой у него долгое время не всё получалось так, как он хотел. Но в итоге он добился своего.
+16
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VERBLYUD
Интеру нужно срочно подписать Альбу! Их связка с Месси просто разорвет МЛС!
+12
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micka
Впервые Месси будет играть за аутсайдера. Это его "дождливый вечер в Стоке"
+9
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+6
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rigobersong
Конечно под Месси будет усиление, Майами, Месси кто откажется от таких привилегий:) Матчи будут посещать селебы типа Неймара и Батлера, ажиотаж огромный:) Это же Майами, а не пустыня:))
+8
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London.is.blue
Как раз один он сможет их поднять как минимум в топ5.
Разница в уровне Месси и других игроков МЛС будет просто аномальная.
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Vinnipukh Vinni
Ответ couture39
Команда не просто в яме - Интер создан с нуля 3 года назад. Первый сезон у них вообще сначала тупо не хватала персонала для профессионального клуба - массажистов, администраторов, бухгалтеров, итд. - нанимали недостающих сотрудников прямо по ходу ковидного сезона. Во втором сезоне подписали Игуаина, видимо прощупать почву для Месси, а в третий сезон Игуаин даже дотащил их до плей-офф. Сейчас команда снова будет строиться с нуля вокруг Месси, большинство нынешних игроков на старте сезона-24 уже не будет в составе. А набрать крепкий по меркам МЛС состав Бекхэму будет проще простого. Если ты перспективный американский футболист, и у тебя есть выбор получать допустим 500 тысяч в Цинциннати или 400 тысяч в Майами и играть с Месси - то выбор предельно очевиден.
Я же не говорю, что они на 100% останутся внизу таблицы. Естественно, если подберут с кем ему играть, то он сделает своё дело.
Только речь не о перспективных американских футболистах, а о тех, кто понимает футбол на сопоставимом уровне и понимает, как взаимодействовать с ним. Впрочем, перспективные американские футболисты тоже не помешают. Бегать кому-то надо.

Но если не получится усилить состав (там же нельзя просто купить игроков, нужно обмениваться, а у Бускетса и Альбы могут быть свои планы), то я сомневаюсь, что Месси будет сильно нервничать из-за этого.
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Тюменский медвежонок
Ответ micka
Впервые Месси будет играть за аутсайдера. Это его "дождливый вечер в Стоке"
Невилла уволили, в любом случае Майами сейчас пойдет вверх по таблице) глядишь к первой игре Месси успеют чуток подняться
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mehmet scholl
Ответ micka
Впервые Месси будет играть за аутсайдера. Это его "дождливый вечер в Стоке"
Неплохой такой вариант «Стока» выбрал Месси.
Оптимальный, я бы сказал :)
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Botikool
Ответ rigobersong
Конечно под Месси будет усиление, Майами, Месси кто откажется от таких привилегий:) Матчи будут посещать селебы типа Неймара и Батлера, ажиотаж огромный:) Это же Майами, а не пустыня:))
Да, город бомжей, нариков и проституток))
+2
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Oleg
Ответ EL BICHO
Айлин, помнится, ты мне говорил, что раз у Роналду 5 ЗМ, то он, дескать, обязан забивать по 5 мячей за матч в лиге песков. Так вот, IFFHS - контора, которая награждала твоего кумира разными призами -, выкатила в январе этого года ежегодный рейтинг национальных чемпионатов: Саудовская Аравия - 40 место МЛС - 43 место Вот ссылка: https://www.iffhs.com/posts/2483 Собстна, у меня вопрос: сколько обязан забивать твой пресвятой кумир в двухсотой лиге бургеров?)
Соавнения Месси и бездаря рогалду неуместны.
После 18.12.2022 у Месси дебаты разве что с Пеле.
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возвращение МДВ
Ответ Vinnipukh Vinni
Нет. Ему явно плевать было при выборе команды, на каком она месте. Значит, будет и дальше на это плевать. Месси, к сожалению, завершает карьеру. Это бизнес-решение пополам с плавным завершением. Он мог бы сразу 18.12.22 сказать "всё, я закончил с футболом", но естественно, это тяжело сделать, особенно на таких эмоциях, которые тогда были. Да и не нужно. Поэтому он побегает пару-тройку лет за этот Интер и тогда уже объявит. И он явно не собирается надрываться, чтобы вытащить их из ямы. Получится - прекрасно, нет - значит нет. А его дождливым вечером в Стоке была сборная, в которой у него долгое время не всё получалось так, как он хотел. Но в итоге он добился своего.
Думаю, Лео ещё не поставил свою точку в футболе, тем более Копа проводится в следующем году, где ему ещё есть, что показать. Да и в душе теплится надежда, что он заскочит в Барсу на сезончик, добьет количество мячей до 500 в топ-5 чемпионатов и возьмет очередное для себя чемпионство.
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couture39
Ответ Vinnipukh Vinni
Нет. Ему явно плевать было при выборе команды, на каком она месте. Значит, будет и дальше на это плевать. Месси, к сожалению, завершает карьеру. Это бизнес-решение пополам с плавным завершением. Он мог бы сразу 18.12.22 сказать "всё, я закончил с футболом", но естественно, это тяжело сделать, особенно на таких эмоциях, которые тогда были. Да и не нужно. Поэтому он побегает пару-тройку лет за этот Интер и тогда уже объявит. И он явно не собирается надрываться, чтобы вытащить их из ямы. Получится - прекрасно, нет - значит нет. А его дождливым вечером в Стоке была сборная, в которой у него долгое время не всё получалось так, как он хотел. Но в итоге он добился своего.
Команда не просто в яме - Интер создан с нуля 3 года назад. Первый сезон у них вообще сначала тупо не хватала персонала для профессионального клуба - массажистов, администраторов, бухгалтеров, итд. - нанимали недостающих сотрудников прямо по ходу ковидного сезона. Во втором сезоне подписали Игуаина, видимо прощупать почву для Месси, а в третий сезон Игуаин даже дотащил их до плей-офф.

Сейчас команда снова будет строиться с нуля вокруг Месси, большинство нынешних игроков на старте сезона-24 уже не будет в составе. А набрать крепкий по меркам МЛС состав Бекхэму будет проще простого. Если ты перспективный американский футболист, и у тебя есть выбор получать допустим 500 тысяч в Цинциннати или 400 тысяч в Майами и играть с Месси - то выбор предельно очевиден.
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juventus97@vk.com
У меня ненароком то же такая мысль возникла, ну примерно
P.S будут смотреть на каком месте команда, и прочее конечно, по ходу чемпионата
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Botikool
Ответ rigobersong
А откуда тебе знать, если твой уровень понимания футбола достаточно посредственный:)) Месси не нужна конкуренция для того что бы держать высокий уровень игры, достаточно легкой тренировки для поддержания формы, он умнее всех футболистов на земле и даже в 39 будет достаточно хорош для игры в основе Аргентины:))
Ахах, ну и дурной же ты
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atomio
Ответ Los Galácticos
Я не знаю как он собирается в такой команде держать себя на надлежащем уровне еще целых 3 года до ЧМ, это наверное вообще нереально, разве что если Бекхэм соберет ему там всех его друзей Ди Марию, Бускетса, Альбу, Суареса и так далее.
думаю максимум - до КА. может в аренду в Барсу скатается в паузу. возможно после КА уйдет из сборной. ежу понятно что там в такой обстановке ты будешь требования к себе снижать жутко и играть "пяткой левой ноги" - этого будет достаточно для МЛС.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фруктовый роналду
А что случилось величайший не может в соло млс потащить ? Он же дриблер по 10 человек обводит.С 15 место поднимит майами на 1.Или уже все отмазки пошли
Случилось то, что он завершает карьеру, исполнив свою мечту.
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blaugrano
Ответ Фруктовый роналду
А что случилось величайший не может в соло млс потащить ? Он же дриблер по 10 человек обводит.С 15 место поднимит майами на 1.Или уже все отмазки пошли
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Vinnipukh Vinni
Ответ возвращение МДВ
Думаю, Лео ещё не поставил свою точку в футболе, тем более Копа проводится в следующем году, где ему ещё есть, что показать. Да и в душе теплится надежда, что он заскочит в Барсу на сезончик, добьет количество мячей до 500 в топ-5 чемпионатов и возьмет очередное для себя чемпионство.
Ну это жизнь, а не кино, поэтому всякое может быть. Если верить аргентинским СМИ, у него в контракте есть пункт, который был в Барселоне - по окончании каждого сезона он может в одностороннем порядке принять решение об уходе. Так это или нет на самом деле, кроме Месси и Бэкхема никто не знает.
Поэтому теоретически, если в нём загорится желание, он ещё может сказать: "Ребята, я хочу ещё поиграть на топ уровне". Златан же вернулся оттуда.
Но я не очень в это верю. Через год увидим.
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DolJun
ну а что они сделают? вылетят?))
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Oleg
Ответ EL BICHO
Горячкин, я не знаю, где ты увидала в моем посте хоть слово про дебаты, но, признаться, нахожу странным, что тебя, равно как и твои 100500 аккаунтов, ещё не забанили за бесконечный спам про ЧМ и величие пресвятого Леонида
Не смей даже в одном предложении упоминать Лео и лузера с 0+0 в плей офф за пять ЧМ.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Но он может ходить пешком по полю. Как в ПСЖ.
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