«Месси не сможет сбалансировать команду с последнего места один. Спокойствия в МЛС не будет». Тренировавший в США Вильярреал о Лео
Хосе Луис Вильярреал не уверен, что Лионель Месси сможет играть в МЛС без стресса.
Аргентинец решил перейти в «Интер Майами» после двух сезонов в «ПСЖ».
«Здесь Месси не получит того спокойствия, в котором нуждается как футболист. Он никогда не останется незамеченным. Даже если он отправится в «Дисней», ему не будет покоя.
Дэвиду Бекхэму придется собрать конкурентоспособную команду, чтобы Месси мог наслаждаться и чувствовать себя комфортно.
Месси в одиночку не сможет сбалансировать команду, которая находится на последнем месте и которая неконкурентоспособна», – сказал тренер Хосе Луис Вильярреал, обладающий опытом работы в американских клубах.
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Месси, к сожалению, завершает карьеру.
Это бизнес-решение пополам с плавным завершением. Он мог бы сразу 18.12.22 сказать "всё, я закончил с футболом", но естественно, это тяжело сделать, особенно на таких эмоциях, которые тогда были. Да и не нужно. Поэтому он побегает пару-тройку лет за этот Интер и тогда уже объявит.
И он явно не собирается надрываться, чтобы вытащить их из ямы. Получится - прекрасно, нет - значит нет.
А его дождливым вечером в Стоке была сборная, в которой у него долгое время не всё получалось так, как он хотел. Но в итоге он добился своего.
Разница в уровне Месси и других игроков МЛС будет просто аномальная.
Только речь не о перспективных американских футболистах, а о тех, кто понимает футбол на сопоставимом уровне и понимает, как взаимодействовать с ним. Впрочем, перспективные американские футболисты тоже не помешают. Бегать кому-то надо.
Но если не получится усилить состав (там же нельзя просто купить игроков, нужно обмениваться, а у Бускетса и Альбы могут быть свои планы), то я сомневаюсь, что Месси будет сильно нервничать из-за этого.
Оптимальный, я бы сказал :)
После 18.12.2022 у Месси дебаты разве что с Пеле.
Сейчас команда снова будет строиться с нуля вокруг Месси, большинство нынешних игроков на старте сезона-24 уже не будет в составе. А набрать крепкий по меркам МЛС состав Бекхэму будет проще простого. Если ты перспективный американский футболист, и у тебя есть выбор получать допустим 500 тысяч в Цинциннати или 400 тысяч в Майами и играть с Месси - то выбор предельно очевиден.
P.S будут смотреть на каком месте команда, и прочее конечно, по ходу чемпионата
По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в СНГ интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
Поэтому теоретически, если в нём загорится желание, он ещё может сказать: "Ребята, я хочу ещё поиграть на топ уровне". Златан же вернулся оттуда.
Но я не очень в это верю. Через год увидим.