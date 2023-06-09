«Месси не сможет сбалансировать команду с последнего места один. Спокойствия в МЛС не будет». Тренировавший в США Вильярреал о Лео

Хосе Луис Вильярреал не уверен, что Лионель Месси сможет играть в МЛС без стресса.

Аргентинец решил перейти в « » после двух сезонов в «ПСЖ».

«Здесь Месси не получит того спокойствия, в котором нуждается как футболист. Он никогда не останется незамеченным. Даже если он отправится в «Дисней», ему не будет покоя.

Дэвиду Бекхэму придется собрать конкурентоспособную команду, чтобы Месси мог наслаждаться и чувствовать себя комфортно.

Месси в одиночку не сможет сбалансировать команду, которая находится на последнем месте и которая неконкурентоспособна», – сказал тренер Хосе Луис Вильярреал, обладающий опытом работы в американских клубах.

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