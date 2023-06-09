«Сосьедад» подписал капитана «Ренна» Амари Траоре. Им интересовалась «Барса» прошлым летом

Защитник Амари Траоре перешел в «Реал Сосьедад».

31-летний малиец подписал контракт до лета 2025 года. перешел в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне защитник провел 36 матчей за « », в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Он был капитаном команды.

Напомним, прошлым летом была информация, что Траоре интересовалась «Барселона»

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