«Сосьедад» подписал капитана «Ренна» Амари Траоре. Им интересовалась «Барса» прошлым летом

Теги Ренн Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига трансферы Амари Траоре Футбол

Защитник Амари Траоре перешел в «Реал Сосьедад».

31-летний малиец подписал контракт до лета 2025 года. Траоре перешел в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне защитник провел 36 матчей за «Ренн», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Он был капитаном команды.

Напомним, прошлым летом была информация, что Траоре интересовалась «Барселона»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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4 комментария

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Артём Кузьмин
Хорошее усиление, был одним из лучших крайков Лиги 1 и капитаном Ренна
+4
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+4
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VladCory
31 год?
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Илья Ворошилов
Да сколько этих Траоре ?
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