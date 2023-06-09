«Сосьедад» подписал капитана «Ренна» Амари Траоре. Им интересовалась «Барса» прошлым летом
Защитник Амари Траоре перешел в «Реал Сосьедад».
31-летний малиец подписал контракт до лета 2025 года. Траоре перешел в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне защитник провел 36 матчей за «Ренн», в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Он был капитаном команды.
Напомним, прошлым летом была информация, что Траоре интересовалась «Барселона»
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