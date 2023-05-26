«Бавария» хочет продлить контракт с Дэвисом как можно скорее. Защитник интересен «Реалу»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Бавария» хочет продлить контракт с Альфонсо Дэвисом как можно скорее.

Это первоочередная задача, переговоры уже ведутся. Сторона игрока ждет ясности от руководства клуба, прежде чем принять финальное решение.

Дэвисом интересуется «Реал», но конкретных переговоров пока нет.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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8 комментариев

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che kaif
Дэвис по трапинке Алабы на повышение.надо бежать а то уже начал деградировать
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Val Smith
Ответ rigobersong
Состав реала на сезон 23/24 В центре Модрич https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/00/59/75/36/rueddb20c8885.jpg
Кокорин
+1
-1
0
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