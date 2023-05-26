«Бавария» хочет продлить контракт с Дэвисом как можно скорее. Защитник интересен «Реалу»

«Бавария» хочет продлить контракт с Альфонсо Дэвисом как можно скорее.

Это первоочередная задача, переговоры уже ведутся. Сторона игрока ждет ясности от руководства клуба, прежде чем принять финальное решение.

Дэвисом интересуется «Реал», но конкретных переговоров пока нет.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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