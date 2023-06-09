Эдерсон готовится к пенальти перед финалом ЛЧ с «Интером»: «Ман Сити» должен быть готов ко всему»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Эдерсон Футбол

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон готовится к серии пенальти в финале ЛЧ с «Интером».

Английский и итальянский клуб разыграют трофей победителя Лиги чемпионов в Стамбуле 10 июня.

29-летний бразильский голкипер рассказал, что «Ман Сити» работает на тренировках над всеми аспектами, включая серию пенальти.

«Мы работаем абсолютно над всем – будь то навесы или пенальти. Мы знаем, что должны быть готовы к любым обстоятельствам в течение 90 минут или дополнительного времени, а также и к серии пенальти, если дойдет до этого.

Мы все работали [ради победы в финале] в течение долгого времени. Мы добыли множество побед, но также были и поражения. Мы учились у игроков, которые были в клубе в течение пяти-шести лет и переживали тяжелые поражения. Это помогает нам расти как команде, и это то, чего мы все хотим, поэтому мы намерены хорошо подготовиться к субботнему матчу.

Мы должны играть так же, как играли весь сезон, и ничего не надо менять. Я вообще не чувствую давления. Вратари «Сити» должны сохранять спокойствие и проявлять свою индивидуальность», – сказал Эдерсон.

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7 комментариев

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Кино Музыка
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Спартак Уокер
Правильный подход
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dp2905
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dp2905
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0
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dp2905
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0
0
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