Холанд о финале ЛЧ: «Сити» в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, чтобы это произошло»

Эрлинг Холанд высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» встретится с « » в решающем матче турнира. Встреча состоится 10 июня.

«Конечно, я нервничаю и чувствую ответственность момента, но я убежден, что мы хорошая команда. Нам придется выложиться по максимуму, чтобы выиграть чемпионов.

Мы в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло.

Я всегда сильнее нервничаю за несколько дней до матчей, но потом, когда я оглядываюсь вокруг и вижу наших игроков, я чувствую себя спокойнее. Теперь, поскольку мы уже кое-что выиграли в этом сезоне, я чувствую себя увереннее», – сказал нападающий « ».

В сезоне-2022/23 «горожане» уже выиграли два трофея – чемпионат и Кубок Англии.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?