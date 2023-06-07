Холанд о финале ЛЧ: «Сити» в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, чтобы это произошло»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» встретится с «Интером» в решающем матче турнира. Встреча состоится 10 июня.

«Конечно, я нервничаю и чувствую ответственность момента, но я убежден, что мы хорошая команда. Нам придется выложиться по максимуму, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Мы в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло.

Я всегда сильнее нервничаю за несколько дней до матчей, но потом, когда я оглядываюсь вокруг и вижу наших игроков, я чувствую себя спокойнее. Теперь, поскольку мы уже кое-что выиграли в этом сезоне, я чувствую себя увереннее», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

В сезоне-2022/23 «горожане» уже выиграли два трофея – чемпионат и Кубок Англии. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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29 комментариев

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Отец Абду
Или за тебя сделает Гюндоган или КДБ:)
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Ussaev M
почему то кажется что у Интера нет шансов вообще
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bostonKG
Фаворит очевиден, но в одном матче может случиться все что угодно . Ждем этот финал 💯
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MurodovR10
Ответ Отец Абду
Или за тебя сделает Гюндоган или КДБ:)
или Сильва и Альварес))
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-1
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danteeeq
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ПоСоХ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Единственное что он может сделать, это показать в очередной раз какой он деревянный бездарь. Забьет может если опять все партнеры сделают за него на поле и выкалят на пустые
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Дмитрий Мошков
Буду болеть за Интер!
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Universal1000
Благо есть про запас КдБ, Бернарду и Гюндоган на подстраховке, а с лавки Мараз, Фоден и Чемпион Мира, засунувший главзвезду Интера под себя в Катаре.
Надо делать требл ага.)
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bel01
Не спешите хоронить Интер.
Одна-две фирменные сверхбыстрые контратаки в первые 20 минут, потом как панцирем закрыть свою штрафную.
Не высоковероятный, но вполне возможный сценарий.
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инок
В одной игре может случится все. Главное, что-бы судейство было нормальное. Ждём интересного финала ЛЧ.
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Ноябрьский Набат
У Пепа в этом сезоне есть очень интересный момент в тактике, он пытается смять в 1 тайме соперника, если получается то игра почти сделана, если нет, то есть время во втором тайме. Не любит он валидольных концовок.
Я думаю, что с Интером будет также.
Выстоит 1 тайм, будет шанс.
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Дмитрий Бобко
Ответ creat1ve
Надеюсь отгрузят им столько же, сколько накидали Лейпцигу. От Холанда ждём минимум хет-трик
Надейся и жди.
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Ruslan3132
а у них Хорват есть в составе? )
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v.belorussky
Ответ DolJun
холанд бист, если затащит физруку еще и лч - то не дать ему зм будет еще более позорно, чем не дать зм снейдеру или рибери
Самое позорное - это ограбление Куртуа. Человек в одно рыло вытащил финал с нашим Ливерпулем (да и много матчей по пути к финалу), а ему шиш с маслом.
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Din Rizaev
Ответ DolJun
холанд бист, если затащит физруку еще и лч - то не дать ему зм будет еще более позорно, чем не дать зм снейдеру или рибери
Мудрик или Кукарели заслужили в том году
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Семён Жуйло
Ответ Гол в девятину
Заслужил Сити по совокупности кубок.
В футболе такого нет. Кубок надо выиграть, а не заслужить.
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Максим Кутузов
Ответ Fatony
Холанд конечно очень крутой футболист, помню ещё с Зальцбурга, как он в лч годы пачками начал штамповать, но в финале желаю победы Интеру. Пэсэжэ и шити - арабские искусственно поднятые мешки.
Рынок так сделал. Когда зарождались великие старые клубы было все по другому. Оттуда и история и преданные фанаты. Сейчас без денег ничего не сделаешь. Просто смириться надо и смотреть красивый футбол
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creat1ve
Ответ Ussaev M
почему то кажется что у Интера нет шансов вообще
Надеюсь отгрузят им столько же, сколько накидали Лейпцигу. От Холанда ждём минимум хет-трик
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Mooney
Но с "Реалом" то в обоих играх засуха. Хотя моменты были, особенно на Этихаде.
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Tiestorzn17
Этот Сити обязан брать ЛЧ, по игре лучшие в Европе в этом сезоне
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Спартак Уокер
Главное чтобы он не выглядел так же как в первом матче с Реалом
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Гол в девятину
Заслужил Сити по совокупности кубок.
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Kadyrkuly Bazarov
Если Холанд станет героем в финале, или даже если забьет гол, станет наравне с Месси за баллон, и мне кажется все так и будет! Верим в тебя парень!
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REALITY
так же как и делаешь в матчах с топ соперниками ?
Тупо потеряешься на поле
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Кирилл Павлюченко
Если требл будет у Сити - то Холанд может претендовать на ЗМ.
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