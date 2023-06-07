Холанд о финале ЛЧ: «Сити» в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, чтобы это произошло»
Эрлинг Холанд высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» встретится с «Интером» в решающем матче турнира. Встреча состоится 10 июня.
«Конечно, я нервничаю и чувствую ответственность момента, но я убежден, что мы хорошая команда. Нам придется выложиться по максимуму, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Мы в одной игре от того, чтобы войти в историю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло.
Я всегда сильнее нервничаю за несколько дней до матчей, но потом, когда я оглядываюсь вокруг и вижу наших игроков, я чувствую себя спокойнее. Теперь, поскольку мы уже кое-что выиграли в этом сезоне, я чувствую себя увереннее», – сказал нападающий «Манчестер Сити».
В сезоне-2022/23 «горожане» уже выиграли два трофея – чемпионат и Кубок Англии.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Надо делать требл ага.)
Одна-две фирменные сверхбыстрые контратаки в первые 20 минут, потом как панцирем закрыть свою штрафную.
Не высоковероятный, но вполне возможный сценарий.
Я думаю, что с Интером будет также.
Выстоит 1 тайм, будет шанс.
Тупо потеряешься на поле