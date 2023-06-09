«Реал» подпишет Сорию из «Хетафе», он станет сменщиком Куртуа. Лунин покинет «Мадрид»

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига возможные трансферы Тибо Куртуа Давид Сория Андрей Лунин Хуан Латаса Футбол

«Реал Мадрид» почти согласовал третий трансфер этого лета.

Состав «сливочных» пополнит вратарь «Хетафе» Давид Сория. Стороны практически договорились о переходе 30-летнего испанца, в сделку могут включить игроков системы «Реала». С голкипером уже достигнута договоренность.

Давид станет сменщиком Тибо Куртуа в «Мадриде». Украинский вратарь Андрей Лунин считает, что его цикл в «Реале» подошел к концу, он намерен найти себе новый клуб.

Сория – воспитанник «Реала». В минувшем сезоне он провел 38 матчей в Ла Лиге, 15 – на ноль. Его статистика – здесь.

Добавим, что «Хетафе» выкупит у «Реала» за 3 миллиона евро 22-летнего нападающего Хуана Латасу после аренды.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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11 комментариев

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Vlad33
Лунин быстро найдет себе новую работу,говорят,водители Леопардов сейчас очень востребованы.
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Fma wozo
И это правильно! Усилинение на новый сезон уже пора начинать.
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Los Galácticos
Лунин собрал всевозможные трофеи и уходит легендой клуба! Да уровень его игры стал ужасен, начал уворачиваться от всех мячей летящих в створ ворот, но кого это уже волнует.
+8
-7
+1
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lomme
Ответ Vlad33
Лунин быстро найдет себе новую работу,говорят,водители Леопардов сейчас очень востребованы.
хахаха зачем так жестко?)) местные хомячки дудя и навоши не готовы к такому.
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