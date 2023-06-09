«Реал» подпишет Сорию из «Хетафе», он станет сменщиком Куртуа. Лунин покинет «Мадрид»
«Реал Мадрид» почти согласовал третий трансфер этого лета.
Состав «сливочных» пополнит вратарь «Хетафе» Давид Сория. Стороны практически договорились о переходе 30-летнего испанца, в сделку могут включить игроков системы «Реала». С голкипером уже достигнута договоренность.
Давид станет сменщиком Тибо Куртуа в «Мадриде». Украинский вратарь Андрей Лунин считает, что его цикл в «Реале» подошел к концу, он намерен найти себе новый клуб.
Сория – воспитанник «Реала». В минувшем сезоне он провел 38 матчей в Ла Лиге, 15 – на ноль. Его статистика – здесь.
Добавим, что «Хетафе» выкупит у «Реала» за 3 миллиона евро 22-летнего нападающего Хуана Латасу после аренды.
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