«Реал Мадрид» почти согласовал третий трансфер этого лета.

Состав «сливочных» пополнит вратарь «Хетафе» . Стороны практически договорились о переходе 30-летнего испанца, в сделку могут включить игроков системы «Реала». С голкипером уже достигнута договоренность.

Давид станет сменщиком в « ». Украинский вратарь считает, что его цикл в «Реале» подошел к концу, он намерен найти себе новый клуб.

Сория – воспитанник «Реала». В минувшем сезоне он провел 38 матчей в , 15 – на ноль. Его статистика – здесь.

Добавим, что «Хетафе» выкупит у «Реала» за 3 миллиона евро 22-летнего нападающего Хуана Латасу после аренды.

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