«Реал» рассматривает Сорию из «Хетафе» на случай ухода Лунина

хочет покинуть « » из-за дефицита игровой практики.

В уходящем сезоне 24-летний вратарь провел лишь 7 матчей, его контракт рассчитан до июня 2024 года.

На замену Лунину мадридцы рассматривают голкипера Давида Сорию, который 30 июня может стать свободным агентом.

Впрочем, по неофициальным данным, 30-летний испанец уже продлил соглашение с « ». Его статистика – здесь.

Статистика Лунина – здесь.

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