«Реал» рассматривает Сорию из «Хетафе» на случай ухода Лунина

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига возможные трансферы Давид Сория Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» из-за дефицита игровой практики.

В уходящем сезоне Ла Лиги 24-летний вратарь провел лишь 7 матчей, его контракт рассчитан до июня 2024 года.

На замену Лунину мадридцы рассматривают голкипера Давида Сорию, который 30 июня может стать свободным агентом.

Впрочем, по неофициальным данным, 30-летний испанец уже продлил соглашение с «Хетафе». Его статистика – здесь.

Статистика Лунина – здесь.

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1 комментарий

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Предан Мадриду!!!
по стопам Хорди Кодины. 80% пользователей спортс.ру не знают кто он такой))
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