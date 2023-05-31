«Реал» рассматривает Сорию из «Хетафе» на случай ухода Лунина
Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» из-за дефицита игровой практики.
В уходящем сезоне Ла Лиги 24-летний вратарь провел лишь 7 матчей, его контракт рассчитан до июня 2024 года.
На замену Лунину мадридцы рассматривают голкипера Давида Сорию, который 30 июня может стать свободным агентом.
Впрочем, по неофициальным данным, 30-летний испанец уже продлил соглашение с «Хетафе». Его статистика – здесь.
Статистика Лунина – здесь.
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