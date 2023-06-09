Анчелотти о ВАР: «Принимаются решения, не соответствующие духу и реалиям игры. Система плохо используется и слишком часто»
Карло Анчелотти считает, что ВАР используется плохо и слишком часто.
– Технологии должны были помочь в игре, с правилами. Речь про офсайд, систему автоматического определения голов, которой, кстати, до сих пор нет в Испании, что привело к созданию серьезного прецедента в матче «Атлетико» и «Эспаньола», когда был засчитан гол-призрак, после чего случился вылет барселонской команды в Сегунду.
ВАР лишил судей исключительной власти, принимаются решения, не соответствующие духу и реалиям игры. Например, игра рукой. Это не объективность, а личные решения. ВАР плохо используется и слишком часто.
– Как можно это исправить?
– Прежде всего – изменить состав Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), включив в него бывших футболистов и тренеров, которые лучше знают игру.
– Означает ли это, что технологии бесполезны?
– Я из старшего поколения, пользуюсь технологиями, но не помешан на них. Я согласен с тем, что как-то сказал Бьелса: когда-то ориентирами были семья и школа, сегодня социальные сети и технологии, – заявил тренер «Мадрида» Карло Анчелотти.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Мне кажется, что теперь стало слишком много пенальти в играх. А учитывая то, что благодаря ВАР стали чаще перебивать из-за схода вратаря с линии и вбегания игроков в штрафную, то мне кажется нужно изменить сам вид пробития пенальти в матче:
Все игроки, кроме вратаря и бьющего, на центре поля. Один удар, без каких либо добиваний. Если не забил (неважно каким образом) - удар от ворот. Никаких угловых или продолжения игры.
Нужно только дополнить правило касательно разбегов при пробитии пенальти. Задолбали с этими замедлениями, которые ну уж больно смахивают на остановки)
среди потенциальных кандидатов анчелоти отметил таких легенд реала как чакыр, кашшаи, оливер, клаттенбург, брых, кейперс
Ты же типа смотрел тогда футбол, вспоминай, или не выгодно?!
То, что я озвучил - это просто приведение пенальти в игре к его виду в послематчевой серии. А то, что озвучили вы - это абсолютно иной вид стандарта, на это точно не пойдут чиновники футбольные.
Теперь хоть голов с метровых офсайдов нету