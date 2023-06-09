Анчелотти о ВАР: «Принимаются решения, не соответствующие духу и реалиям игры. Система плохо используется и слишком часто»

Карло Анчелотти считает, что ВАР используется плохо и слишком часто.

– Технологии должны были помочь в игре, с правилами. Речь про офсайд, систему автоматического определения голов, которой, кстати, до сих пор нет в , что привело к созданию серьезного прецедента в матче « » и « », когда был засчитан гол-призрак, после чего случился вылет барселонской команды в Сегунду.

ВАР лишил судей исключительной власти, принимаются решения, не соответствующие духу и реалиям игры. Например, игра рукой. Это не объективность, а личные решения. ВАР плохо используется и слишком часто.

– Как можно это исправить?

– Прежде всего – изменить состав Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), включив в него бывших футболистов и тренеров, которые лучше знают игру.

– Означает ли это, что технологии бесполезны?

– Я из старшего поколения, пользуюсь технологиями, но не помешан на них. Я согласен с тем, что как-то сказал : когда-то ориентирами были семья и школа, сегодня социальные сети и технологии, – заявил тренер « » .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?