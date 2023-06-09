Анчелотти о ВАР: «Принимаются решения, не соответствующие духу и реалиям игры. Система плохо используется и слишком часто»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Эспаньол Ла Лига судьи Марсело Бьелса видеоповторы соцсети технологии правила IFAB Футбол

Карло Анчелотти считает, что ВАР используется плохо и слишком часто.

– Технологии должны были помочь в игре, с правилами. Речь про офсайд, систему автоматического определения голов, которой, кстати, до сих пор нет в Испании, что привело к созданию серьезного прецедента в матче «Атлетико» и «Эспаньола», когда был засчитан гол-призрак, после чего случился вылет барселонской команды в Сегунду.

ВАР лишил судей исключительной власти, принимаются решения, не соответствующие духу и реалиям игры. Например, игра рукой. Это не объективность, а личные решения. ВАР плохо используется и слишком часто.

– Как можно это исправить?

– Прежде всего – изменить состав Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), включив в него бывших футболистов и тренеров, которые лучше знают игру.

– Означает ли это, что технологии бесполезны?

– Я из старшего поколения, пользуюсь технологиями, но не помешан на них. Я согласен с тем, что как-то сказал Бьелса: когда-то ориентирами были семья и школа, сегодня социальные сети и технологии, – заявил тренер «Мадрида» Карло Анчелотти.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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40 комментариев

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Tiestorzn17
Если бы ВАР ввели раньше - хрен бы столько чашек на Бернабеу стояло. Сольные бенефисы Чакыра, Оливера и Клаттенбурга основа "титулов".
+54
-28
+26
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Moscwow
Ответ Tiestorzn17
Если бы ВАР ввели раньше - хрен бы столько чашек на Бернабеу стояло. Сольные бенефисы Чакыра, Оливера и Клаттенбурга основа "титулов".
Рычаг передаёт привет из ежегодной Лиги Европы после введения ВАР
+27
-16
+11
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Полуэктов Пётр
Вместе с введением ВАР нужно было и правила назначения пенальти менять полностью, при этом с четкими формулировками. А они просто ввели ВАР и пускай разбираются. А потом, увидев кол-во пенальти за всякую ерунду, начали тут же вносить корректировки, а потом еще и еще и еще. А потом к этим корректировкам "рекомендации для судей"...
Мне кажется, что теперь стало слишком много пенальти в играх. А учитывая то, что благодаря ВАР стали чаще перебивать из-за схода вратаря с линии и вбегания игроков в штрафную, то мне кажется нужно изменить сам вид пробития пенальти в матче:
Все игроки, кроме вратаря и бьющего, на центре поля. Один удар, без каких либо добиваний. Если не забил (неважно каким образом) - удар от ворот. Никаких угловых или продолжения игры.
+11
-6
+5
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Полуэктов Пётр
Ответ Vatikan
Так а вратарю что делать? На ленточке стоять или как?
Да. Это нормальное правило.
Нужно только дополнить правило касательно разбегов при пробитии пенальти. Задолбали с этими замедлениями, которые ну уж больно смахивают на остановки)
+5
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Zidan GOAT
Ответ Tiestorzn17
Если бы ВАР ввели раньше - хрен бы столько чашек на Бернабеу стояло. Сольные бенефисы Чакыра, Оливера и Клаттенбурга основа "титулов".
Где то плачет один Эвребе
+5
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Tiestorzn17
Если бы ВАР ввели раньше - хрен бы столько чашек на Бернабеу стояло. Сольные бенефисы Чакыра, Оливера и Клаттенбурга основа "титулов".
И - 10 чемпионств у барсы ,с их ручными судьями
+5
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alexey alexeev
>изменить состав Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), включив в него бывших футболистов и тренеров, которые лучше знают игру

среди потенциальных кандидатов анчелоти отметил таких легенд реала как чакыр, кашшаи, оливер, клаттенбург, брых, кейперс
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Real_v_dushe
Я не понимаю ВАР, например, игра рукой: как можно дать Сити пенальти с Лейпцигом, а в матче с Реалом в их ворота не поставить пенальти - ужасная непоследовательность и глупость.
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Ринат Толеков
Анчелотти: ВАР лишил нас и судьей исключительной власти, принимаются абсолютно справедливые решения, лищающей нас дополнительной помощи
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Виталий Ан
Ответ zzzeeerrrooo
ВАР только на пользу футболу Теперь хоть голов с метровых офсайдов нету
Сити Мю посмотрите матч.
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Обычно всегда судят против Барсы. Тем не менее 5 ЛЧ есть. это больше чем честных ЛЧ реала.
Как минимум минус судейские 2006, 2009, 2011.
Ты же типа смотрел тогда футбол, вспоминай, или не выгодно?!
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zzzeeerrrooo
Ответ Виталий Ан
Сити Мю посмотрите матч.
Я прекрасно помню , это был косяк арбитров
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Сикарио
Ответ Romeo Yankovich
это зря сказал Карло. сейчас глорики Барселоны налетят и начнут за судей базарить, забывая о своих легендах. классика уже
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Полуэктов Пётр
Ответ Vatikan
Ну уж нет. Если они смахивают на остановки, тогда это не остановки. Пусть тогда пробивают как буллиты. Там и остановки эти не страшны и вратарь может не стоять на ленточке и никто не добивает
Это СЛИШКОМ серьезное изменение.
То, что я озвучил - это просто приведение пенальти в игре к его виду в послематчевой серии. А то, что озвучили вы - это абсолютно иной вид стандарта, на это точно не пойдут чиновники футбольные.
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Vatikan
Ответ Полуэктов Пётр
Да. Это нормальное правило. Нужно только дополнить правило касательно разбегов при пробитии пенальти. Задолбали с этими замедлениями, которые ну уж больно смахивают на остановки)
Ну уж нет. Если они смахивают на остановки, тогда это не остановки. Пусть тогда пробивают как буллиты. Там и остановки эти не страшны и вратарь может не стоять на ленточке и никто не добивает
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Vatikan
Ответ Полуэктов Пётр
Вместе с введением ВАР нужно было и правила назначения пенальти менять полностью, при этом с четкими формулировками. А они просто ввели ВАР и пускай разбираются. А потом, увидев кол-во пенальти за всякую ерунду, начали тут же вносить корректировки, а потом еще и еще и еще. А потом к этим корректировкам "рекомендации для судей"... Мне кажется, что теперь стало слишком много пенальти в играх. А учитывая то, что благодаря ВАР стали чаще перебивать из-за схода вратаря с линии и вбегания игроков в штрафную, то мне кажется нужно изменить сам вид пробития пенальти в матче: Все игроки, кроме вратаря и бьющего, на центре поля. Один удар, без каких либо добиваний. Если не забил (неважно каким образом) - удар от ворот. Никаких угловых или продолжения игры.
Так а вратарю что делать? На ленточке стоять или как?
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ rigobersong
Согласен, как можно было после просмотра ВАР и атаки на Доннарумму, было засчитать гол в ворота ПСЖ, только слепой там фола не увидел:))
Самый позорный момент
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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В прошлом году Вар подарил 2 пенки Реалу против МС
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rigobersong
Согласен, как можно было после просмотра ВАР и атаки на Доннарумму, было засчитать гол в ворота ПСЖ, только слепой там фола не увидел:))
+14
-14
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Alexander p.
Старый шарлатан что-то говорит))
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zzzeeerrrooo
ВАР только на пользу футболу
Теперь хоть голов с метровых офсайдов нету
+3
-3
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Виталий Ан
Дело не в технологиях больше а то как судьи отличаются и их трактовки. Это ведь очень странно что выходят игроки и сами не знают как будут судить их. Что можно, что нет. Самая популярная игра и нет конкретных правил. На усмотрение судьи - что это?))
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gPk
Напомню, что данный джентельмен никогда не говорит и не жалуется на судейство/ВАМ.
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Vasiliy S
Под ВАР надо менять правила - полусантиметровые нарушения убивают футбол
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Eleman SPb
и про черепашку заодно вбросьте, а то так и замяли
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