«Эспаньол» в суде оспорит ряд решений арбитров в Ла Лиге. Клуб требовал переигровки матча с «Атлетико» из-за спорного гола Гризманна, но жалобу отклонили

Теги Атлетико Эспаньол Ла Лига судьи Антуан Гризманн видеоповторы Футбол

«Эспаньол» планирует оспорить в суде ряд решений арбитров в Ла Лиге.

Ранее клуб подал жалобу в Комитет по спортивным соревнованиям на результат матча с «Атлетико» в 36-м туре Ла Лиги (3:3). По информации Diario Sport, в «Эспаньоле» посчитали, что гол Антуана Гризманна на 44-й минуте матча был засчитан ошибочно, отметив, что ракурс показанного в трансляции видеоповтор голевого эпизода не позволяет судить о том, верно ли был засчитан гол. В связи с этим клуб потребовал аннулировать результат матча и переиграть его, начиная с 44-й минуты, когда был забит спорный гол.

Комитет отклонил апелляцию «Эспаньола» и заявил, что не может предоставить требуемые изображения, подтверждающие, что гол Гризманна был забит по правилам.

Как сообщает Marca со ссылкой на RAC1, «Эспаньол» намерен оспорить решение комитета в суде. Сообщается, что клуб обжалует несколько эпизодов с использованием ВАР. В случае повторного отклонения апелляции «Эспаньол» обратится в Административный суд по делам спорта (TAD). Сообщается, что жалобу планируется подать по окончании сезона.

«Эспаньол» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 37 туров, каталонский клуб уже вылетел в Сегунду.

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13 комментариев

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Никита Алексеев
Клубу из Сегунды уже нельзя ничего оспаривать в Ла Лиге)
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Очевидное невероятное
До свидания эспаньол!
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cektor
В сегунде будете оспаривать ))
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Andrey Ashhabadskiy
Твоё место в сегунде!!!!
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Achilles 21
попугай, попугали:)
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Direct free kick
Это Атлетико имеет право требовать аннулировать 1/4 кубка и матч 2-ого круга ла лижки. Оба раза прибили в угоду Реала. Эспаньол просто в футбол играть не умеет
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Prayerok
Как же им не хочется в сегунду
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Xm.md
Надо было покупать судей как Барса
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Очевидное невероятное
Ответ HI MARS
Был бы это другой каталонский клуб,там в кабинетах положительное решение без проблем приняли бы.А так вряд ли
Тебя не примут.
+2
-2
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ HI MARS
Был бы это другой каталонский клуб,там в кабинетах положительное решение без проблем приняли бы.А так вряд ли
Галкин вы разве футболом интересуетесь
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-2
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