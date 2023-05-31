«Эспаньол» в суде оспорит ряд решений арбитров в Ла Лиге. Клуб требовал переигровки матча с «Атлетико» из-за спорного гола Гризманна, но жалобу отклонили

«Эспаньол» планирует оспорить в суде ряд решений арбитров в Ла Лиге.

Ранее клуб подал жалобу в Комитет по спортивным соревнованиям на результат матча с « » в 36-м туре Ла Лиги (3:3). По информации Diario Sport, в « » посчитали, что гол на 44-й минуте матча был засчитан ошибочно, отметив, что ракурс показанного в трансляции видеоповтор голевого эпизода не позволяет судить о том, верно ли был засчитан гол. В связи с этим клуб потребовал аннулировать результат матча и переиграть его, начиная с 44-й минуты, когда был забит спорный гол.

Комитет отклонил апелляцию «Эспаньола» и заявил, что не может предоставить требуемые изображения, подтверждающие, что гол Гризманна был забит по правилам.

Как сообщает Marca со ссылкой на RAC1, «Эспаньол» намерен оспорить решение комитета в суде. Сообщается, что клуб обжалует несколько эпизодов с использованием ВАР. В случае повторного отклонения апелляции «Эспаньол» обратится в Административный суд по делам спорта (TAD). Сообщается, что жалобу планируется подать по окончании сезона.

«Эспаньол» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице после 37 туров, каталонский клуб уже вылетел в Сегунду.

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