Бензема о женщинах в Саудовской Аравии: «Футбол важен для всех. Поддерживать нужно и мужчин, и женщин»

Карим Бензема высказался о роли женщин в Саудовской Аравии.

Вчера бывший форвард «Реала» был официально представлен в качестве игрока « ». 62 000 человек посетили презентацию 35-летнего француза.

«Футбол важен для всех – для женщин, для мужчин, и мы видим это и в Европе, где есть женские команды, в том числе в Лиге чемпионов.

Важно оказывать поддержку, будь то мужчины или женщины – мы должны поддерживать людей. И я рад быть частью этой семьи», – сказал .

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

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