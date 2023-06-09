Бензема о женщинах в Саудовской Аравии: «Футбол важен для всех. Поддерживать нужно и мужчин, и женщин»
Карим Бензема высказался о роли женщин в Саудовской Аравии.
Вчера бывший форвард «Реала» был официально представлен в качестве игрока «Аль-Иттихада». 62 000 человек посетили презентацию 35-летнего француза.
«Футбол важен для всех – для женщин, для мужчин, и мы видим это и в Европе, где есть женские команды, в том числе в Лиге чемпионов.
Важно оказывать поддержку, будь то мужчины или женщины – мы должны поддерживать людей. И я рад быть частью этой семьи», – сказал Карим Бензема.
Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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