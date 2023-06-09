Бензема о женщинах в Саудовской Аравии: «Футбол важен для всех. Поддерживать нужно и мужчин, и женщин»

Теги Карим Бензема женский футбол высшая лига Саудовская Аравия Лига чемпионов жен Аль-Иттихад Джидда девушки и спорт Футбол

Карим Бензема высказался о роли женщин в Саудовской Аравии.

Вчера бывший форвард «Реала» был официально представлен в качестве игрока «Аль-Иттихада». 62 000 человек посетили презентацию 35-летнего француза.

«Футбол важен для всех – для женщин, для мужчин, и мы видим это и в Европе, где есть женские команды, в том числе в Лиге чемпионов.

Важно оказывать поддержку, будь то мужчины или женщины – мы должны поддерживать людей. И я рад быть частью этой семьи», – сказал Карим Бензема.

Роналду, Бензема и Канте уже в Саудовской Аравии. А кого еще ждут?

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
30 плетей ему для начала…
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
После таких слов с ним разорвали контракт
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lux_Vid Александров
Ответ Гегенпрессинг Рангника
После таких слов с ним разорвали контракт
После чего схватил себя за гениталии
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аdidаs
я жду новость про Дзюбу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий