Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии станет одной из главных в мире за 2-3 года. Приехал Бензема, и приедут еще многие»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду считает, что скоро чемпионат Саудовской Аравии войдет в число сильнейших.

«Я знал, что переехать в Саудовскую Аравию – это все равно что открыть ее для всех. И я не ошибался.

Уверен, что за 2-3 года эта лига станет одной из главных в мире. Бензема уже приехал, и приедут еще многие», – сказал форвард «Аль-Насра».

Они стали чемпионами Саудовской Аравии, а Роналду – нет

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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46 комментариев

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Arturitto
Все побросают свои АПЛ,Серии А,Ла Лигу,ЛЧ и выстроятся в ряд,в надежде трудоустроиться в СА.
+26
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+20
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Hella black
Давайте будем реалистами ! В СА едут сбитые лётчики за большущие бабки,вот и всё. Всё остальное шляпа,за такие деньги 💰 они вам что угодно скажут и спляшут если надо будет.
+29
-11
+18
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Пирс Морган
Он имел ввиду, что эта лига станет одной из главных в Саудовской Аравии
+14
-4
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Master Slova
Ответ Hella black
Давайте будем реалистами ! В СА едут сбитые лётчики за большущие бабки,вот и всё. Всё остальное шляпа,за такие деньги 💰 они вам что угодно скажут и спляшут если надо будет.
ага, Бензема вот прям очень сбитый, чуть больше полугода назад Золотой мяч бравший
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Дмитрий Гудков
Я специально плохо играл, чтобы клубы в Европе меня не взяли
+7
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pasmike
Ответ Arturitto
Все побросают свои АПЛ,Серии А,Ла Лигу,ЛЧ и выстроятся в ряд,в надежде трудоустроиться в СА.
Если предлагать по 100 в год, то именно так и будет - лучшие молодые игроки, тренеры - все туда поедут...
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kk.abb
Ответ Hella black
Давайте будем реалистами ! В СА едут сбитые лётчики за большущие бабки,вот и всё. Всё остальное шляпа,за такие деньги 💰 они вам что угодно скажут и спляшут если надо будет.
Канте сбитый летчик? Чувак 2 года назад был лучшим опорником мира, ему не 35 даже. Туда едут именно топы мирового футбола за огромное бабло. Тот же Карим мог спокойно еще год в Реале забивать и играть, он сейчас в поряде полном.
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cektor
Ага. Лига пенсионеров …
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Илья Мурашов
Как лига СА станет одной из главных в мире через 2-3 года, если Роналду и Бензема не будет в СА через 2-3 года???
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Arturitto
Ответ pasmike
Если предлагать по 100 в год, то именно так и будет - лучшие молодые игроки, тренеры - все туда поедут...
Совсем недавно нечто подобное происходило в Китае.Но лавочка быстро закрылась и всякие Халки,Витсели и Ко быстренько оттуда сбежали.
+2
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pasmike
Надеюсь, Роналду хоть Бензема с ЗМ не забыл поздравить
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AF007
Сразу бы туда и свалил, а не в Баварию, ПСЖ, Реал, Челси, Наполи, Айнтрахт за еду и ночлег на коленях просился
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Этот Райола хочет денег
Футбольный Васко Да Гама. Португалец в поисках золота
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FEZ10
Ответ Hella black
Давайте будем реалистами ! В СА едут сбитые лётчики за большущие бабки,вот и всё. Всё остальное шляпа,за такие деньги 💰 они вам что угодно скажут и спляшут если надо будет.
Кроме Роналду кто там сбитый ?
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ɔculpa
Ответ Hella black
Давайте будем реалистами ! В СА едут сбитые лётчики за большущие бабки,вот и всё. Всё остальное шляпа,за такие деньги 💰 они вам что угодно скажут и спляшут если надо будет.
Ого. Оказывается, для того, чтобы сказать, что Солнце горячее, надо быть исключительно реалистами.
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Н.Ф.
Ответ Пирс Морган
Он имел ввиду, что эта лига станет одной из главных в Саудовской Аравии
На Аравийском полуострове.
Крупнейшем, на минуточку, полуострове в мире.
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Arturitto
Ответ kk.abb
Не сравнивай 15 млн и 100 млн евро зп. Это разные вселенные, за эти несколько лет не прошла настолько сильная девальвация. Масштабы личностей, которые поедут в СА несравнимы с середняками крепкими, которые ехали в Китай. Дак если Катай свернул - не значит, что шейхи тоже свернут через пару лет. Там ментальность иная, выпендрежество очень важно.
Ага,Тевес прямо-таки за 15 миллионов поехал в Китай и всем рассказывал как тут клево и красиво.И чего добился масштабный Роналдо и его клуб из СА?Второе место они бы и так заняли,без провалившегося в МЮ и на ЧМ-2022 пенсионера.
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belikovda.90
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Ответ Moscwow
А вот в МЛС едут перспективные гении, конечно же
Те, кто всё выиграл
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Пирс Морган
Ответ Дмитрий Гудков
Я специально плохо играл, чтобы клубы в Европе меня не взяли
Еще интервью дал специально
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pasmike
Ответ Arturitto
Совсем недавно нечто подобное происходило в Китае.Но лавочка быстро закрылась и всякие Халки,Витсели и Ко быстренько оттуда сбежали.
Думаю в СА будет примерно то же - несколько лет ошеломительных денег. Естественно, многие рванут ) Если за год можно заработать больше, чем за всю карьеру в Европе.
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Phantom of Opera
Ответ Hella black
Давайте будем реалистами ! В СА едут сбитые лётчики за большущие бабки,вот и всё. Всё остальное шляпа,за такие деньги 💰 они вам что угодно скажут и спляшут если надо будет.
Бензема капец сбитый) полгода назад Золотой мяч получил)
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cukken
А то, что развлекают верблюдов и шейхов, это умолчивают…
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cukken
Ну давайте, ждём ваши клубы в финале Межконтинентального в ближайшие пять лет!)
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R Air
Гонорар отрабатывает.
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filippa
а что там с FFP?
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