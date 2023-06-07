Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии станет одной из главных в мире за 2-3 года. Приехал Бензема, и приедут еще многие»

Криштиану Роналду считает, что скоро чемпионат Саудовской Аравии войдет в число сильнейших.

«Я знал, что переехать в Саудовскую Аравию – это все равно что открыть ее для всех. И я не ошибался.

Уверен, что за 2-3 года эта лига станет одной из главных в мире. Бензема уже приехал, и приедут еще многие», – сказал форвард « ».

Они стали чемпионами Саудовской Аравии, а Роналду – нет

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