Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии станет одной из главных в мире за 2-3 года. Приехал Бензема, и приедут еще многие»
Криштиану Роналду считает, что скоро чемпионат Саудовской Аравии войдет в число сильнейших.
«Я знал, что переехать в Саудовскую Аравию – это все равно что открыть ее для всех. И я не ошибался.
Уверен, что за 2-3 года эта лига станет одной из главных в мире. Бензема уже приехал, и приедут еще многие», – сказал форвард «Аль-Насра».
Они стали чемпионами Саудовской Аравии, а Роналду – нет
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