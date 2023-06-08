Карим Бензема: «В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Роналду, а теперь и я. Играть здесь – не значит закончить карьеру»
Карим Бензема высказался о переходе в лигу Саудовской Аравии.
«Криштиану Роналду уже здесь. Он мой друг, и я рад видеть его в Саудовской Аравии. Это также показывает, что Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне.
В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я. Это для того, чтобы саудовский футбол рос и оказывал влияние на мировом уровне.
Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен поднажать и показать, что то, что я смог сделать в Европе, я могу продемонстрировать и в Саудовской Аравии. В конце концов, я еду туда, чтобы развивать страну и совершать великие дела», – сказал новичок «Аль-Иттихада» в интервью клубному каналу.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Хоть 50 имен возьмите. Это будет не близко даже к весьма бледному чемпионату Франции (который лично мне, вообще не заходит).
Приезд престарелого КриРо и даже приезд вполне себе еще играющего Бенземы. Никак не повлият. Как например приезд Это’О и Роберто Карлоса - НИКАК не повлиял на футбол в России.
Возможно привлечет немного внимания, но не на долго.