Карим Бензема: «В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Роналду, а теперь и я. Играть здесь – не значит закончить карьеру»

Карим Бензема высказался о переходе в лигу Саудовской Аравии.

« уже здесь. Он мой друг, и я рад видеть его в Саудовской Аравии. Это также показывает, что Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне.

В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я. Это для того, чтобы саудовский футбол рос и оказывал влияние на мировом уровне.

Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен поднажать и показать, что то, что я смог сделать в Европе, я могу продемонстрировать и в Саудовской Аравии. В конце концов, я еду туда, чтобы развивать страну и совершать великие дела», – сказал новичок « » в интервью клубному каналу.

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