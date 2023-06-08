Карим Бензема: «В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Роналду, а теперь и я. Играть здесь – не значит закончить карьеру»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема высказался о переходе в лигу Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду уже здесь. Он мой друг, и я рад видеть его в Саудовской Аравии. Это также показывает, что Саудовская Аравия начинает расти на мировом уровне.

В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я. Это для того, чтобы саудовский футбол рос и оказывал влияние на мировом уровне.

Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен поднажать и показать, что то, что я смог сделать в Европе, я могу продемонстрировать и в Саудовской Аравии. В конце концов, я еду туда, чтобы развивать страну и совершать великие дела», – сказал новичок «Аль-Иттихада» в интервью клубному каналу.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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23 комментария

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Игорь Климов
Что Саудовская Аравия, что МЛС - это окончание игры на высшем клубном уровне, а точнее сказать - пенсия. Но ещё есть возможность кому-то проявить себя в сборной.
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Ебздрогыч
Он едет туда за 100 миллионами в год, а говорить может все что угодно
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Великий Алонсо
Криштиану и Карим братишки, жаль что не в одной команде 😌.
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Женя Дерунов
он ещё не сказал что с детства мечтал играть в Аль-Иттихад?
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Bartez1986
собственно, это и значит завершение карьеры. просто говорить по-другому ему нельзя.
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Пирс Морган
"Спасибо, Карим, вот деньги"
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DolJun
аутотренинг-минутка от карима)
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prus_3
Кум и кума — общество.
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moldfan
Фух... и как он не устал все громкие имена перечислять...

Хоть 50 имен возьмите. Это будет не близко даже к весьма бледному чемпионату Франции (который лично мне, вообще не заходит).

Приезд престарелого КриРо и даже приезд вполне себе еще играющего Бенземы. Никак не повлият. Как например приезд Это’О и Роберто Карлоса - НИКАК не повлиял на футбол в России.

Возможно привлечет немного внимания, но не на долго.
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Борис Моисеев
Каримушка, я всегда топил за тебя и за Бейла. Но нет, играть там, значит закончить карьеру
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Maverick1st
Зачем их все время заставляют оправдываться и что то объяснять?Поехали заслуженные пацаны всего футбола погонять мяч на солнышке,заработать,а заодно и может дело благое сделать,поднять рейтинг лиге и болельщикам доставить удовольствие.
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udiekemen
Ответ ukrainec228
Сдулся ты французик и кинул Реал в самый неподходящий момент ради денег … эх ты
Заслужил он такую пенсию
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Роман
Ответ Екн Лор
Сейчас придут фанаты соккера доказывать, что Карим не прав и лига верблюдов дно
Зарубежом МЛС уже прозвали бургерная лига) Похоже здесь скоро приживётся. Как и верблюжья с Аравии.
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TAGAY
Ответ TravenS
Неужели так сложно честно сказать о пенсии, а не пороть чушь?) Месси, например, ясно дал понять об этом, а эти чудики всё шаблонно отвечают
это будет неуважением местных фанатов и тех кто его привез. так что такие высказывание это не то чтоб доказать своим фанатам что еще не конец а простое уважение к местным!
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