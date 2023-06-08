Бензема о переходе в Саудовскую Аравию: «Это мусульманская страна, я всегда хотел здесь жить»

Карим Бензема рассказал о причине перехода в «Аль-Иттихад».

В интервью клубному каналу нападающий ответил на вопрос о том, почему принял решение переехать в Саудовскую Аравию.

«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – сказал француз.

Контракт 35-летнего футболиста с « » рассчитан до 2026 года. Ранее стало известно, что будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.

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