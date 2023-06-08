Бензема о переходе в Саудовскую Аравию: «Это мусульманская страна, я всегда хотел здесь жить»

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда религия Футбол

Карим Бензема рассказал о причине перехода в «Аль-Иттихад».

В интервью клубному каналу нападающий ответил на вопрос о том, почему принял решение переехать в Саудовскую Аравию. 

«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – сказал француз.

Контракт 35-летнего футболиста с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года. Ранее стало известно, что Карим будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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45 комментариев

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David Aprasidze
Покажи им видео Вальбуены, там такое оценят
+33
-6
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Жалько Печалич
в Афганистане думаю ему бы понравилось, ну или в Иране.. Мусульманин жешь..
+33
-6
+27
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Роман
Ответ David Aprasidze
Покажи им видео Вальбуены, там такое оценят
Лучше сразу пусть привозит эскортниц для братишек, это больше в почете
+18
-1
+17
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StHappyOne
100 миллионов евро в год и сразу стал любителем мусульманской страны 👍
+12
-1
+11
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T622222
Я остаюсь! Я буду здесь жить!!!
+7
0
+7
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Bishkek Reds
Ответ GuruFutbola
В казахстане и других странах средней азии сегодня праздник)
Сегодня 8 июня. В Бишкеке тишина. Днем была жара 40+. Был обычный и рабочий день.

О каком празднике ты говоришь?
+6
-1
+5
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R Air
«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – сказал француз.
Но жил и зарабатывал почему-то в католической Испании.
+5
-1
+4
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Петя Петров
Он очень органично смотрелся вместе с шейхами на прессусах. Как будто просто переход игрока команд внутри чемпионата
+5
-2
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Оригинальный Ник
Ответ Жалько Печалич
в Афганистане думаю ему бы понравилось, ну или в Иране.. Мусульманин жешь..
Когда люди говорят, что хотят жить в ЕС, они явно не имеют в виду Болгарию или Албанию
+2
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Алдис Старцев
Так почему же не вернулся в Лион?
+2
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Carlos
Ответ T622222
Я остаюсь! Я буду здесь жить!!!
🔥😂
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Игорь Пичугин
Ответ Жалько Печалич
в Афганистане думаю ему бы понравилось, ну или в Иране.. Мусульманин жешь..
Ну можно ещё в Ирак, Сирию.
+1
0
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Bishkek Reds
Ответ R Air
«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – сказал француз. Но жил и зарабатывал почему-то в католической Испании.
И?
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Эдуард Шаталов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
видимо 💵💵💵 хорошо карман согревают 😁
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Дмитрий Снегирёв
😂
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Расул Байрамкулов
Вполне себе причина. По такой же логике и я стал за Сити болеть в 12м
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molot p
ну так поехал бы в афганистан, тоже мусульманская страна
не понимаю, что такого в том, чтобы сказать что там платят дохрена?
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prus_3
Ответ Расул Байрамкулов
Вполне себе причина. По такой же логике и я стал за Сити болеть в 12м
Расул, мне кажется я тебя понял.
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R Air
Ответ Bishkek Reds
И?
Симонян?
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Vladislav Seredin
Ответ Жалько Печалич
в Афганистане думаю ему бы понравилось, ну или в Иране.. Мусульманин жешь..
Он суннит, Иран шиитская страна, так что нет
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Ithan Green
Ответ Жалько Печалич
в Афганистане думаю ему бы понравилось, ну или в Иране.. Мусульманин жешь..
Иран это шииты а он суннит. Не прнравилось бы ему в Иране.
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BananaMama
Ответ Оригинальный Ник
Когда люди говорят, что хотят жить в ЕС, они явно не имеют в виду Болгарию или Албанию
Когда "патриоты" смеются над ЕС, они в силу своего невежества даже не в курсе, что Албания в ЕС не входит
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poolshh
Ответ R Air
Симонян?
Не думаю
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OldRedWhite
Ответ Teodrakis
Он из мусульманской семьи и у него дядя имам. Едва ли он разделяет уродские западные стереотипы о мусульманских странах.
Хорошо бы он ещё сагитировал вечного безработного тренера Зидана !
Возможно он именно такого ждёт предложения, а не от ПСЖ?
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вовочка6762
Вот и про мусульман вспомнил .
Короче , заслужил пенсию в 100 млн евро в год.
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