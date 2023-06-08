Бензема о переходе в Саудовскую Аравию: «Это мусульманская страна, я всегда хотел здесь жить»
Карим Бензема рассказал о причине перехода в «Аль-Иттихад».
В интервью клубному каналу нападающий ответил на вопрос о том, почему принял решение переехать в Саудовскую Аравию.
«Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить», – сказал француз.
Контракт 35-летнего футболиста с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года. Ранее стало известно, что Карим будет зарабатывать в новом клубе 100 млн евро в год.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
О каком празднике ты говоришь?
Но жил и зарабатывал почему-то в католической Испании.
не понимаю, что такого в том, чтобы сказать что там платят дохрена?
Возможно он именно такого ждёт предложения, а не от ПСЖ?
Короче , заслужил пенсию в 100 млн евро в год.