62 000 человек посетили презентацию Бензема в «Аль-Иттихаде». Карим показал «Золотой мяч», раздал детям футболки, было светошоу

Карим Бензема был официально представлен в качестве игрока «Аль-Иттихада».

Клуб из Саудовской Аравии организовал презентацию форварда на своем стадионе. Церемонию посетили 62 000 человек.

Футболист поздоровался с фанатами фразой «ас-саляму алейкум» (арабское приветствие, эквивалент слова «здравствуйте». В буквальном переводе – «мир вам» – Sports.ru).

В ходе мероприятия футболист показал болельщикам свой « ». Также на стадионе было организовано световое шоу. На трибуне присутствовал двойник футболиста – с перебинтованной рукой и густой бородой как у Карима. Он был одет в футболку « ».

подписывал мячи и раздавал их болельщикам, нескольким детям он подарил футболки. Футболист сделал несколько селфи на фоне трибун.

Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

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