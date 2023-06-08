62 000 человек посетили презентацию Бензема в «Аль-Иттихаде». Карим показал «Золотой мяч», раздал детям футболки, было светошоу
Карим Бензема был официально представлен в качестве игрока «Аль-Иттихада».
Клуб из Саудовской Аравии организовал презентацию форварда на своем стадионе. Церемонию посетили 62 000 человек.
Футболист поздоровался с фанатами фразой «ас-саляму алейкум» (арабское приветствие, эквивалент слова «здравствуйте». В буквальном переводе – «мир вам» – Sports.ru).
В ходе мероприятия футболист показал болельщикам свой «Золотой мяч». Также на стадионе было организовано световое шоу. На трибуне присутствовал двойник футболиста – с перебинтованной рукой и густой бородой как у Карима. Он был одет в футболку «Аль-Иттихада».
Бензема подписывал мячи и раздавал их болельщикам, нескольким детям он подарил футболки. Футболист сделал несколько селфи на фоне трибун.
Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Оуэн? Серьёзно?
Оуэну был выдан Золотой Мяч путём дикого пиара за хет-трик в товарном матче.
Круче, чем Криша встретили
Хотя еще бы, «свой» ведь
Это называется субъективность.
В 2021 году Месси за полгода забил 1 мяч. Он по форме даже не топ-100 был. А ты его с Бензема сравнивал)
В 2010 году Месси забивал всяким Осасунам и прочим командам. Он даже топам не забивал. В том числе Реалу в лиге и кубках.
2019 год там вообще Бавария 8:2.
Лучший игрок по определению забивает лучшим командам и тащит их. А не теряется в важных матчах и только фармит на слабых.
Месси в совокупности самый слабый обладатель ЗМ.
У Месси в 2021 61 г+п за 60 игр.
Сколько раз за год Бензема делал 60 с лишним очков? Один раз или ноль? Ухаха.
В 2010 Месси клал покеры Арсеналам, хет-трики Валенсиями(3-я испанская), дубля Атлетико, карал гол+пасами один цирк мадридостоличный небезызвестный(хотя я их не котирую, тут ты прав) и вообще провел великий календарный год.
Повезло, что сб. Аргентину тренил кокаинщик. Только они могли по составу и тем убойным Лионелем в те времена сорвать появление в Барселоне аж восьми действующий чемпионов мире после ЧМ-2010. Но Марадона в моменте пригодился. Хех. Да и от Катара-22 кайф в 1000 раз меньше тогда бы был, согласен? Всему своё время что называется.
2018-2019 вообще элитный сезон, недоступный никому из игравших в 21 веке по качеству и стабильности. Где-то была статка Лукомского с графиком созданных моментов и забитых голов. Очень смешной график по x-y шкалам, где десятки смертных тусят снизу и одна точка по имени Месси в далеком-далеком космосе наверху. Абсолютная сольная доминация над планетой.
Не будь этой традиции смотреть на командные титулы - Месси уже имел бы 10 ЗМ точно. Забрал бы тупо почти все с 2008 по 2019. 10 из 11.
Роналду максимум 1-2 хех, если тебе интересно, а я уверен тебе интересно знать правду.