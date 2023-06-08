62 000 человек посетили презентацию Бензема в «Аль-Иттихаде». Карим показал «Золотой мяч», раздал детям футболки, было светошоу

Теги Карим Бензема болельщики Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема был официально представлен в качестве игрока «Аль-Иттихада».

Клуб из Саудовской Аравии организовал презентацию форварда на своем стадионе. Церемонию посетили 62 000 человек

Футболист поздоровался с фанатами фразой «ас-саляму алейкум» (арабское приветствие, эквивалент слова «здравствуйте». В буквальном переводе – «мир вам» – Sports.ru).

В ходе мероприятия футболист показал болельщикам свой «Золотой мяч». Также на стадионе было организовано световое шоу. На трибуне присутствовал двойник футболиста – с перебинтованной рукой и густой бородой как у Карима. Он был одет в футболку «Аль-Иттихада». 

Бензема подписывал мячи и раздавал их болельщикам, нескольким детям он подарил футболки. Футболист сделал несколько селфи на фоне трибун. 

Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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37 комментариев

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Александр Мартынов
Согнали бюджетников
+37
-2
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JENNINGS
Ответ sC@ryClowN!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,наряду с Оуэном,Модричем и Роналду 13 и 16годов.
Кто по-твоему должен был получить «ЗМ» 2022, если не Бензема? Или хейтерский комментарий сам себя не напишет?
+28
-3
+25
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mqh9pzrxgf
Кто о чем, а ригоберка как всегда о своем кумире пишет)))
+13
-4
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Фарид Харисов
Ответ sC@ryClowN!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,наряду с Оуэном,Модричем и Роналду 13 и 16годов.
Абсолютно заслуженно выиграл Золотой Мяч, порвав Ла Лигу и плей-офф ЛЧ.

Оуэн? Серьёзно?
Оуэну был выдан Золотой Мяч путём дикого пиара за хет-трик в товарном матче.
+11
-4
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Красная стрела
Верил бы в искренность этих игроков, если б они не за такие деньги приходили играть. А так, хорошо любить страну, которая тебе 100 млн отваливает.
+5
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Андрей Хенто
Ну презентация на самом деле огненная, даже покруче, чем у Криштиану.
+6
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Green grass
Ответ Андрей Хенто
Ну презентация на самом деле огненная, даже покруче, чем у Криштиану.
У Бензема и команда покруче, стадион только чего стоит
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JENNINGS
Ответ Temp LC
Роналду в 2013 лучший год в карьере Роналду, если брать индувидуальную статистику, а в 2016 он также был по статистике один из лучших, так ещё и ЛЧ взял, став лучшим бомбардиром. И в каком показателе он был слабым?
Да ты на никнейм его посмотри, всё сразу станет ясно :)
+4
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Красная стрела
Ответ Temp LC
Роналду в 2013 лучший год в карьере Роналду, если брать индувидуальную статистику, а в 2016 он также был по статистике один из лучших, так ещё и ЛЧ взял, став лучшим бомбардиром. И в каком показателе он был слабым?
Да набросил парень. А вы все накинулись отвечать серьёзно 😂
+2
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Этот Райола хочет денег
Это как раз тот случай, когда многолетняя работа на зачетку приводит наконец к работе зачетки на тебя!) Карим боец и пахарь, заслужил такую шикарную футбольную пенсию!
+2
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AnMe
Ниче себе
Круче, чем Криша встретили
Хотя еще бы, «свой» ведь
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Temp LC
Ответ sC@ryClowN!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,наряду с Оуэном,Модричем и Роналду 13 и 16годов.
Роналду в 2013 лучший год в карьере Роналду, если брать индувидуальную статистику, а в 2016 он также был по статистике один из лучших, так ещё и ЛЧ взял, став лучшим бомбардиром. И в каком показателе он был слабым?
+4
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Роман
Ответ sC@ryClowN!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,наряду с Оуэном,Модричем и Роналду 13 и 16годов.
2010, 2019, 2021 ты лихо умолчал.
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Velirpa
Ответ sC@ryClowN!
один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,наряду с Оуэном,Модричем и Роналду 13 и 16годов.
Оуэн - слабейший обладатель ЗМ, Месси и Криш сильнейшие воришки, bookthief’s.
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Роман
Ответ Universal1000
Любая версия Месси в любой год на 4 головы сильнее Бенземы. Ну ок 2021 примерно на равных с Бензом 2022 по игре. Всё же уже 34 года было Гению. 2010 и 2019 вообще по игре пиковый пик его. Очевидно же, что речь ниже шла про силу, а не трофейный сбор командой. Так что всё по делу. Бензема, Роналду и Модрич самые слабые обладатели ЗМ за последние 15 лет.
Твое "по делу".
Это называется субъективность.
В 2021 году Месси за полгода забил 1 мяч. Он по форме даже не топ-100 был. А ты его с Бензема сравнивал)
В 2010 году Месси забивал всяким Осасунам и прочим командам. Он даже топам не забивал. В том числе Реалу в лиге и кубках.
2019 год там вообще Бавария 8:2.

Лучший игрок по определению забивает лучшим командам и тащит их. А не теряется в важных матчах и только фармит на слабых.

Месси в совокупности самый слабый обладатель ЗМ.
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Висита Эльмурзаев
Ответ JENNINGS
Кто по-твоему должен был получить «ЗМ» 2022, если не Бензема? Или хейтерский комментарий сам себя не напишет?
слабейший обладатель зм это Месси
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prutikanne
Ответ JENNINGS
Кто по-твоему должен был получить «ЗМ» 2022, если не Бензема? Или хейтерский комментарий сам себя не напишет?
Я бы Куртуа отдала. Его сейвы были фантастика, но Бензема тоже заслужил 😊
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Дядя ТУРА
Ответ JENNINGS
Кто по-твоему должен был получить «ЗМ» 2022, если не Бензема? Или хейтерский комментарий сам себя не напишет?
нажимаете на профиль, видите подписан - Барселона. вопросы?
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prutikanne
Ответ Роман
Твое "по делу". Это называется субъективность. В 2021 году Месси за полгода забил 1 мяч. Он по форме даже не топ-100 был. А ты его с Бензема сравнивал) В 2010 году Месси забивал всяким Осасунам и прочим командам. Он даже топам не забивал. В том числе Реалу в лиге и кубках. 2019 год там вообще Бавария 8:2. Лучший игрок по определению забивает лучшим командам и тащит их. А не теряется в важных матчах и только фармит на слабых. Месси в совокупности самый слабый обладатель ЗМ.
В 2020 был матч с Баварией. В 2019 было поражение Ливерпулю
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Universal1000
Ответ Роман
Твое "по делу". Это называется субъективность. В 2021 году Месси за полгода забил 1 мяч. Он по форме даже не топ-100 был. А ты его с Бензема сравнивал) В 2010 году Месси забивал всяким Осасунам и прочим командам. Он даже топам не забивал. В том числе Реалу в лиге и кубках. 2019 год там вообще Бавария 8:2. Лучший игрок по определению забивает лучшим командам и тащит их. А не теряется в важных матчах и только фармит на слабых. Месси в совокупности самый слабый обладатель ЗМ.
Это называется - объективная реальность. Слабее по скиллу и классу, чем Роналду, Бензема и Модрич за последние 15 лет обладателей ЗМ не было. И хер ты оспоришь это.)))

У Месси в 2021 61 г+п за 60 игр.
Сколько раз за год Бензема делал 60 с лишним очков? Один раз или ноль? Ухаха.

В 2010 Месси клал покеры Арсеналам, хет-трики Валенсиями(3-я испанская), дубля Атлетико, карал гол+пасами один цирк мадридостоличный небезызвестный(хотя я их не котирую, тут ты прав) и вообще провел великий календарный год.
Повезло, что сб. Аргентину тренил кокаинщик. Только они могли по составу и тем убойным Лионелем в те времена сорвать появление в Барселоне аж восьми действующий чемпионов мире после ЧМ-2010. Но Марадона в моменте пригодился. Хех. Да и от Катара-22 кайф в 1000 раз меньше тогда бы был, согласен? Всему своё время что называется.
2018-2019 вообще элитный сезон, недоступный никому из игравших в 21 веке по качеству и стабильности. Где-то была статка Лукомского с графиком созданных моментов и забитых голов. Очень смешной график по x-y шкалам, где десятки смертных тусят снизу и одна точка по имени Месси в далеком-далеком космосе наверху. Абсолютная сольная доминация над планетой.

Не будь этой традиции смотреть на командные титулы - Месси уже имел бы 10 ЗМ точно. Забрал бы тупо почти все с 2008 по 2019. 10 из 11.

Роналду максимум 1-2 хех, если тебе интересно, а я уверен тебе интересно знать правду.
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TBFTT
Ответ Universal1000
Любая версия Месси в любой год на 4 головы сильнее Бенземы. Ну ок 2021 примерно на равных с Бензом 2022 по игре. Всё же уже 34 года было Гению. 2010 и 2019 вообще по игре пиковый пик его. Очевидно же, что речь ниже шла про силу, а не трофейный сбор командой. Так что всё по делу. Бензема, Роналду и Модрич самые слабые обладатели ЗМ за последние 15 лет.
А сколько голов забил Месси в 2021 в лиге Чемпионов?
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LaffyTaffy
Ответ Александр Мартынов
Согнали бюджетников
ну по правде говоря так и есть))) там огромный % людей -это бюджетники
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Водяра
Ответ Александр Мартынов
Согнали бюджетников
Из Эл Риадской консерватории тоже подтянулись.
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Гегенпрессинг Рангника
Слабенько, презентацию Кришти посетило 17 миллиардов
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