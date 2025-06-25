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Чистая прибыль РФС в 2024 году – 1,82 млрд рублей. Это рекорд с момента введения санкций в феврале 2022-го («Р-Спорт»)

Чистая прибыль РФС после уплаты налогов в 2024 году – 1,82 миллиарда рублей.

Это рекордный показатель для организации с момента введения санкций в феврале 2022 года.

В 2023 году данный показатель равнялся 1,24 млрд рублей, а в 2022-м – 1,36 млрд рублей.

Выручка РФС также выросла – 7,99 млрд рублей в 2024 году против 7,15 и 5,36 млрд рублей в 2023 и 2022 годах соответственно.

Баланс организации в 2022 году был равен 8,38 млрд рублей, в 2023-м — 8,84 млрд рублей, а в 2024-м — 11,4 млрд рублей.

23 июня исполнительный комитет РФС согласовал годовой отчет и бухгалтерскую отчетность организации за 2024 год. Документы должны быть одобрены конференцией РФС, которая состоится 26 июня в Москве. 

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 

Национальная сборная под руководством Валерия Карпина проводит товарищеские матчи. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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