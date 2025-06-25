«Атлетико» проявляет интерес к Карлосу Аугусто. «Интер» не хочет продавать игрока (Джанлуиджи Лонгари)

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Карлосу Аугусто.

Миланский клуб не собирается продавать 26-летнего игрока, как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

Эта позиция «Интера » только укрепилась после смены тренера – в начале июня вместо Симоне Индзаги должность занял Кристиан Киву .

В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 29 матчей в Серии А и забил 3 мяча при 2 голевых передачах.