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«Атлетико» проявляет интерес к Карлосу Аугусто. «Интер» не хочет продавать игрока (Джанлуиджи Лонгари)

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Карлосу Аугусто.

Миланский клуб не собирается продавать 26-летнего игрока, как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари. 

Эта позиция «Интера» только укрепилась после смены тренера – в начале июня вместо Симоне Индзаги должность занял Кристиан Киву

В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 29 матчей в Серии А и забил 3 мяча при 2 голевых передачах. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoИнтер
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoКарлос Аугусто
logoКристиан Киву
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