«Атлетико» проявляет интерес к Карлосу Аугусто. «Интер» не хочет продавать игрока (Джанлуиджи Лонгари)
«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Карлосу Аугусто.
Миланский клуб не собирается продавать 26-летнего игрока, как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.
Эта позиция «Интера» только укрепилась после смены тренера – в начале июня вместо Симоне Индзаги должность занял Кристиан Киву.
В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 29 матчей в Серии А и забил 3 мяча при 2 голевых передачах.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Football Italia
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