Делап не боится играть под 9-м номером, который считается в «Челси» несчастливым: «Не верю в такие вещи. Это всего лишь номер. Для меня он не так много значит»
Лиам Делап сказал, что ему не страшно играть за «Челси» под 9-м номером.
22-летний форвард забил первый гол за лондонцев в матче с «Эсперансом» (3:0) на клубном чемпионате мира в США.
Нападающий выступает под 9-м номером, который в текущем столетии стал считаться в команде несчастливым.
«Игроку нужно верить в себя. В конце концов, это всего лишь номер. Для меня он не так уж много значит.
Я не верю в такие вещи. Надеюсь, что смогу продолжить показывать результат», – сказал Делап.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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