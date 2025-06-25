Делап не боится играть под 9-м номером, который считается в «Челси» несчастливым: «Не верю в такие вещи. Это всего лишь номер. Для меня он не так много значит»

Лиам Делап сказал, что ему не страшно играть за «Челси» под 9-м номером.

22-летний форвард забил первый гол за лондонцев в матче с «Эсперансом » (3:0) на клубном чемпионате мира в США.

Нападающий выступает под 9-м номером, который в текущем столетии стал считаться в команде несчастливым.

«Игроку нужно верить в себя. В конце концов, это всего лишь номер. Для меня он не так уж много значит.

Я не верю в такие вещи. Надеюсь, что смогу продолжить показывать результат», – сказал Делап .

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