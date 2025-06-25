Компани про 0:1 с «Бенфикой»: «Бавария» создала много моментов и упустила много выходов один на один во 2-м тайме. Это футбол – надо использовать шансы»
Венсан Компани прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:1).
«Первый тайм был совсем слабым. Условия не позволили играть подвижно.
Во втором тайме мы создали много моментов и упустили много выходов один на один. Это футбол – нужно использовать свои шансы.
В 1/8 финала нас ждал бы либо «Фламенго», либо «Челси». В любом случае сложный матч. Нам нужно хорошо подготовиться и сохранить импульс, полученный во втором тайме сегодняшней игры», – сказал главный тренер «Баварии».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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