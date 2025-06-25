Мареска о 3:0 с «Эсперансом» и выходе «Челси» в 1/8 финала КЧМ: «Мы очень счастливы. Хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»
Энцо Мареска порадовался победе «Челси» над «Эсперансом» (3:0) на клубном ЧМ.
Лондонцы вышли в плей-офф турнира в США, где сыграют с «Бенфикой».
«Мы очень счастливы. После поражения [от «Фламенго»] мы хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей. Игроки хорошо себя показали, теперь мы можем думать о следующем матче.
Мы все порадовались тому, что Делап забил гол. Здорово, что он с нами. Теперь у нас есть 2-3 дня, чтобы подготовиться к следующей игре», – сказал главный тренер английского клуба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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