Мареска о 3:0 с «Эсперансом» и выходе «Челси» в 1/8 финала КЧМ: «Мы очень счастливы. Хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей»

Энцо Мареска порадовался победе «Челси» над «Эсперансом» (3:0) на клубном ЧМ.

Лондонцы вышли в плей-офф турнира в США, где сыграют с «Бенфикой».

«Мы очень счастливы. После поражения [от «Фламенго»] мы хотели выиграть, чтобы продолжить выстраивать менталитет победителей. Игроки хорошо себя показали, теперь мы можем думать о следующем матче.

Мы все порадовались тому, что Делап забил гол. Здорово, что он с нами. Теперь у нас есть 2-3 дня, чтобы подготовиться к следующей игре», – сказал главный тренер английского клуба.