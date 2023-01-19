«Бавария» и Лаймер подписали контракт. Хавбек «Лейпцига» перейдет летом (Фабрицио Романо)

Хавбек « » перейдет в «Баварию».

Как сообщает инсайдер , Лаймер подписал контракт с мюнхенским клубом. 25-летний австриец присоединится к «Баварии» 1 июля.

Официально о сделке может быть объявлено до конца января. Срок контракта Лаймера с «РБ Лейпциг» истекает в конце текущего сезона.

Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. Он провел за клуб 167 матчей, забил 11 мячей и сделал 18 ассистов.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.