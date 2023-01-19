«Бавария» и Лаймер подписали контракт. Хавбек «Лейпцига» перейдет летом (Фабрицио Романо)

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Конрад Лаймер Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер перейдет в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Лаймер подписал контракт с мюнхенским клубом. 25-летний австриец присоединится к «Баварии» 1 июля.

Официально о сделке может быть объявлено до конца января. Срок контракта Лаймера с «РБ Лейпциг» истекает в конце текущего сезона.

Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. Он провел за клуб 167 матчей, забил 11 мячей и сделал 18 ассистов.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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12 комментариев

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инок
Все по классике, только с Дортмунда теперь плотно переключились на Лейпциг
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Юрий Кечко
Ответ Алексей Александрович
Забитцера теперь куда девать?
Забить на него
+1
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Алексей Александрович
Забитцера теперь куда девать?
+1
-1
0
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Ezra-Matthew Miller
Ответ HarlyD
Щас пойдут авторитетные комментарии будесзащитников
Ну, собирались купить Лаймера зимой, но случился Зоммер)
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Юрий Кечко
Где то на немецком спортсе
« Бавария мешок , без денег и админресурса играли бы во второй бундеслиге , вот у нас в Мюнхенгладбахе помню игра была в 80-е, стеночки , забегание, традиции . Баварии этого никогда не достичь !»
0
-2
-2
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Давид Agabekyan
Ответ PhilippLahm
Никогда так не шутили, и вот опять
Кто виноват, что это лучшее описание действий Баварии в Бундеслиге
+2
-2
0
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PhilippLahm
Ответ Давид Agabekyan
Никогда такого не было и вот опять
Никогда так не шутили, и вот опять
+4
-3
+1
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HarlyD
Щас пойдут авторитетные комментарии будесзащитников
+7
-3
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Dmitrij Fiodorov
Типичная Бавария...
+7
-4
+3
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cektor
что то новенькое , хотя нет )
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+9
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Inthedark
Никогда такого не было и вот опять
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Никогда такого не было и вот опять
+6
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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