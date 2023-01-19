«Бавария» и Лаймер подписали контракт. Хавбек «Лейпцига» перейдет летом (Фабрицио Романо)
Хавбек «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер перейдет в «Баварию».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Лаймер подписал контракт с мюнхенским клубом. 25-летний австриец присоединится к «Баварии» 1 июля.
Официально о сделке может быть объявлено до конца января. Срок контракта Лаймера с «РБ Лейпциг» истекает в конце текущего сезона.
Лаймер выступает за «РБ Лейпциг» с 2017 года. Он провел за клуб 167 матчей, забил 11 мячей и сделал 18 ассистов.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
« Бавария мешок , без денег и админресурса играли бы во второй бундеслиге , вот у нас в Мюнхенгладбахе помню игра была в 80-е, стеночки , забегание, традиции . Баварии этого никогда не достичь !»