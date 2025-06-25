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Вратарь Ломаев покинул «Крылья». Он отыграл 5 сезонов за клуб – 114 матчей во всех турнирах и 8 отраженных пенальти

«Крылья Советов» объявили об уходе вратаря Ивана Ломаева.

26-летний голкипер отыграл за самарцев 5 сезонов.

«Спасибо, Иван! 💙 Голкипер Иван Ломаев покидает «Крылья Советов».

За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах.

За этот период Ломаев провел 114 матчей во всех турнирах, отразил 8 пенальти. В сезоне 2024/25 принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл на ноль.

В составе «Крыльев» получил звание «Мастер спорта России». ПФК «Крылья Советов» благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!» – говорится в сообщении «Крыльев Советов». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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