Владимир Федотов оценил то, что он 1-й в РПЛ тренер, занявший 2-е место с 2 разными клубами подряд.

В минувшем сезоне Федотов взял серебро с , в позапрошлом – с « ».

«Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему.

Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру», — сказал .

11 июня ЦСКА встретится в финале Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?