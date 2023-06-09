Федотов о 2-м месте с двумя разными клубами РПЛ подряд: «Эмоции притупленные. Еще есть главный матч — суперфинал Кубка»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Сочи Футбол

Владимир Федотов оценил то, что он 1-й в РПЛ тренер, занявший 2-е место с 2 разными клубами подряд.

В минувшем сезоне Федотов взял серебро с ЦСКА, в позапрошлом – с «Сочи».

«Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему.

Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру», — сказал Федотов.

11 июня ЦСКА встретится в финале Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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2 комментария

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Виталий Желтоусов
капитан Силвер нашего времени)))
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Владимир Morozov
Ну разве не топ тренер для ЦСКА?
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