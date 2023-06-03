Джикия получил красную за брань в адрес судьи матча «Крылья» – «Спартак» и может быть дисквалифицирован на 2-4 игры

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации происшествия судьи Георгий Джикия Алексей Амелин Матч ТВ Футбол

Георгий Джикия обругал судью Алексея Амелина и может быть дисквалифицирован на 4 игры.

На 43-й минуте игры против «Крыльев Советов» защитник «Спартака», находившийся на скамейке, получил желтую карточку за неспортивное поведение. После этого, как передает «Матч ТВ», он использовал нецензурные выражения, давая характеристику действиям арбитра, за что был удален.

Исходя из норм дисциплинарного регламента РФС, Джикия может пропустить от двух до четырех матчей «Спартака» в начале следующего сезона. Также капитана команды могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей.

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Джикии с Соболевым надо свою медиакоманду переименовать: вместо Бей-беги сделать Хами-истери
+10
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Дмитрий Маркелов
Решил поддержать Соболева, а то Саньку видимо скучно одному отдыхать.
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qwaza
Как раз будет время пересмотреть "Форсаж-17" и не только.
+7
-2
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Strike36
Ответ Streetbor
Джикии и Соболеву пора записаться на курсы по управлению гневом.
Им в медиалигу пора. Один будет матом орать, другой причиндалы показывать
+4
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Назар Игорь
Дело не только в Джикии, многие игроки клуба переполнились чувством вседозволенности и безнаказанности, это наследие Федуна и особенно его сожительницы. Спартаковцы и их болельщики любят говорить о популярности их клуба, и они правы, только эта популярность со знаком "минус".
+3
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Павел Колесников
Жили-были два друга...
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Jacek Suomilinen
Ответ Streetbor
Джикии и Соболеву пора записаться на курсы по управлению гневом.
Зачем им курсы? Гнев и так ими неплохо управляет.
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Streetbor
Джикии и Соболеву пора записаться на курсы по управлению гневом.
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Честный контроль
Хочет как и Дельфин отдыхать по полгода.
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укротитель троллей
Заслужил, раз мозги не работают, я бы на месте клуба ещё бы штрафанул
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Данко Лазович
Благодаря действиям Джикии спартак снова может стать пятитуровым чемпионом)
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donatodonatore
По ходу совсем распустил своих игроков Абаскаль. Полная команда каких то моральных уродов.
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Strike36
Ответ Ебздрогыч
Джикии с Соболевым надо свою медиакоманду переименовать: вместо Бей-беги сделать Хами-истери
Не, хами-показывай
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Ответ Strike36
Им в медиалигу пора. Один будет матом орать, другой причиндалы показывать
Как влитые зайдут
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