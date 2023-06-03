Джикия получил красную за брань в адрес судьи матча «Крылья» – «Спартак» и может быть дисквалифицирован на 2-4 игры
Георгий Джикия обругал судью Алексея Амелина и может быть дисквалифицирован на 4 игры.
На 43-й минуте игры против «Крыльев Советов» защитник «Спартака», находившийся на скамейке, получил желтую карточку за неспортивное поведение. После этого, как передает «Матч ТВ», он использовал нецензурные выражения, давая характеристику действиям арбитра, за что был удален.
Исходя из норм дисциплинарного регламента РФС, Джикия может пропустить от двух до четырех матчей «Спартака» в начале следующего сезона. Также капитана команды могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей.
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