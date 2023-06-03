Джикия получил красную за брань в адрес судьи матча «Крылья» – «Спартак» и может быть дисквалифицирован на 2-4 игры

Георгий Джикия обругал судью Алексея Амелина и может быть дисквалифицирован на 4 игры.

На 43-й минуте игры против « » защитник «Спартака», находившийся на скамейке, получил желтую карточку за неспортивное поведение. После этого, как передает « », он использовал нецензурные выражения, давая характеристику действиям арбитра, за что был удален.

Исходя из норм дисциплинарного регламента РФС, может пропустить от двух до четырех матчей « » в начале следующего сезона. Также капитана команды могут оштрафовать на 200-500 тысяч рублей.

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