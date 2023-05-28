Личка о 3:1 с «Торпедо»: «Жестко поговорил в раздевалке, сказав, что «Оренбург» должен перевернуть игру»
Марцел Личка оценил победу «Оренбурга» над «Торпедо» (3:1) в Мир РПЛ.
— Вы были напряжены после первого тайма. Что было нет так?
— Я хотел, чтобы футболисты играли быстрее, в середине поля попроще, больше бежали прямо до ворот, искали зоны, давили на трех центральных защитников. Я им сказал, что можно совершать ошибки, но надо играть на скорости. Наша игра была медленная, не было ударов по воротам.
Да, Воробьев реализовал пенальти, но через две минуты «Торпедо» отыгралось, потому что игроки думали, кто за них сможет решить эту ситуацию. Я очень жестко поговорил с ними в раздевалке, сказав, что они должны перевернуть игру.
Капустянский — молодой игрок, воспитанник оренбургского футбола, очень рад за него. Кричал ему, чтобы он не отдавал мяч. Получилось супер.
— Как выигрывать без розового свитера?
— Он со мной. Спокойно. Свитер лежит в раздевалке, — сказал главный тренер «Оренбурга».
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