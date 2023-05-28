Личка о 3:1 с «Торпедо»: «Жестко поговорил в раздевалке, сказав, что «Оренбург» должен перевернуть игру»

Марцел Личка оценил победу «Оренбурга» над «Торпедо» (3:1) в Мир РПЛ.

— Вы были напряжены после первого тайма. Что было нет так?

— Я хотел, чтобы футболисты играли быстрее, в середине поля попроще, больше бежали прямо до ворот, искали зоны, давили на трех центральных защитников. Я им сказал, что можно совершать ошибки, но надо играть на скорости. Наша игра была медленная, не было ударов по воротам.

Да, Воробьев реализовал пенальти, но через две минуты « » отыгралось, потому что игроки думали, кто за них сможет решить эту ситуацию. Я очень жестко поговорил с ними в раздевалке, сказав, что они должны перевернуть игру.

Капустянский — молодой игрок, воспитанник оренбургского футбола, очень рад за него. Кричал ему, чтобы он не отдавал мяч. Получилось супер.

— Как выигрывать без розового свитера?

— Он со мной. Спокойно. Свитер лежит в раздевалке, — сказал главный тренер « ».

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