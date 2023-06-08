Холанд считает, что «Сити» купил его, чтобы выиграть ЛЧ: «Это одна из причин. Без меня они взяли все трофеи, кроме этого»
Эрлинг Холанд считает, что «Манчестер Сити» купил его, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Английская команда встретится с «Интером» в финале турнира. Матч пройдет в Стамбуле 10 июня.
– У тебя отличная связь с Манчестером, Эрлинг. Тебе явно нравится находиться здесь с фанатами. Насколько сильно ты хочешь сделать это ради болельщиков «Манчестер Сити»?
– Я бы хотел это сделать, конечно. Как я сказал, мы в одной игре от того, чтобы войти в историю, так что я бы хотел быть частью этого!
– Ты перешел в клуб в этом сезоне, и вы вышли в финал Лиги чемпионов. Это причина, по которой тебя подписали?
– Да, все знают, что без меня они выиграли все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел, – сказал нападающий.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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